После войны Украина станет поставщиком оружия для Европы, - посол США при НАТО Уитакер
Украина после победы в войне с Россией сможет стать крупным производителем и экспортером военной техники для стран Европы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер.
Он подчеркнул, что уже сегодня следует задумываться над восстановлением Украины и о том, какой будет ее экономика после войны.
"Без сомнений, Украина станет крупным поставщиком военной техники в Европу на фоне увеличения ее странами расходов на оборону. Напомню, что страны-члены НАТО договорились повысить расходы на оборону до 5% своего ВВП", - отметил Уитакер.
Посол также добавил, что в Украину будет вливаться много денег, преимущественно из Европы, для помощи в восстановлении страны после завершения войны.
Згідно угоди Європа заміщатиме кацапський і куплятиме газ в Америки на суму 250млрд..щорічно.....
Як і ми ,..по цей час купляємо через інші країни
2025 - $480-540 за 1000 куб. м
але ви не враховуєте ціну на нафту, тоді вона була $ 90 барель, зараз $ 65
Варто зазначити, що ціни на газ у Європі можуть значно змінюватися в залежності від різних факторів, включаючи геополітичні події, погодні умови та сезонний попит. Наприклад, у грудні 2021 року ціна знову перевищила 2000 доларів за тисячу кубометрів. З іншого боку, у 2023 році ціна на газ у Європі падала до 33,09 євро за мегават-годину. У 2024 році ціна знову зростала, досягаючи найвищого значення з грудня минулого року. У 2025 році, в червні, ціни на газ в Україні також зросли до рівня, який не спостерігався з листопада 2022 року,
рік такий ульотний, були мабуть і такі як ви написали деякий час.
Загальна ціна за рік досить прийнятна була до осені.
може газопроводи не працювали, може ще якісь політичні причини.
всьому є пояснення, просто лінь цим займатися.
Це показали їхні нікчемні 18 пакетів санкіій проти пуйла..
А також боягузлива допомога Укрпїні
Приперся тиждень тому, і займаєшся "критиканством"... Питання: "З якою метою?