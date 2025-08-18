После войны Украина станет поставщиком оружия для Европы, - посол США при НАТО Уитакер

Украина после победы в войне с Россией сможет стать крупным производителем и экспортером военной техники для стран Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

Он подчеркнул, что уже сегодня следует задумываться над восстановлением Украины и о том, какой будет ее экономика после войны.

"Без сомнений, Украина станет крупным поставщиком военной техники в Европу на фоне увеличения ее странами расходов на оборону. Напомню, что страны-члены НАТО договорились повысить расходы на оборону до 5% своего ВВП", - отметил Уитакер.

Посол также добавил, что в Украину будет вливаться много денег, преимущественно из Европы, для помощи в восстановлении страны после завершения войны.

Читайте также: Постпред США при НАТО Уитакер о территориальных уступках Украины: "Никакие большие куски территории не будут отдавать просто так"