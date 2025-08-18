РУС
1 315 35

После войны Украина станет поставщиком оружия для Европы, - посол США при НАТО Уитакер

Мэтью Витакер об Украине после войны

Украина после победы в войне с Россией сможет стать крупным производителем и экспортером военной техники для стран Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

Он подчеркнул, что уже сегодня следует задумываться над восстановлением Украины и о том, какой будет ее экономика после войны.

"Без сомнений, Украина станет крупным поставщиком военной техники в Европу на фоне увеличения ее странами расходов на оборону. Напомню, что страны-члены НАТО договорились повысить расходы на оборону до 5% своего ВВП", - отметил Уитакер.

Посол также добавил, что в Украину будет вливаться много денег, преимущественно из Европы, для помощи в восстановлении страны после завершения войны.

оружие (10398) Украина (45078) Уитакер Мэтью (20)
+5
От тільки закінчення війни Європа боїться більше всього--закінчеться дешевий кацапський газ по 200$ і закінчаться українські емігранти..
18.08.2025 07:24 Ответить
+3
Ти мені нагадуєш даунбасоців з плакатами "не нужны нам нахлебники с Європы".Цікаво,з народження дебіли,чи негативний вплив навколишнього середовища?
18.08.2025 07:36 Ответить
+3
Як гарно стелить а зараз допомогти Україні - замісь давити
18.08.2025 07:53 Ответить
🤣🤣яку купить за донати
18.08.2025 07:20 Ответить
18.08.2025 07:24 Ответить
Ти мені нагадуєш даунбасоців з плакатами "не нужны нам нахлебники с Європы".Цікаво,з народження дебіли,чи негативний вплив навколишнього середовища?
18.08.2025 07:36 Ответить
Завтра тобі подібні барани будуть кричати,що нам потрібен тайожний союз,а Європа зрадники.
18.08.2025 07:45 Ответить
Твої коментарії чітко підкреслюють рівень твого унтелектуального розвитку
18.08.2025 07:52 Ответить
По собі судиш? Раз нема аргументів - провокуєш "срач", переходячи на особистості? "Рубік" тобі правильно відповів... Тим більше, що ні він за батьків, ні вони - за нього, не відповідають... Сталін був великою людиною, яка створила велику державу (хоч і був злим генієм, і дії його були злочинними...) А "сталіньонок Вася" був простим алкашом, що здох від горілки ... Тому, нічого, у полеміці, приплітать сюди родичів опонента...
18.08.2025 07:58 Ответить
"Сталін був великою людиною, яка створила велику державу"_________а в чому "велич"? в тому, що рабів, що жили в землянках, змусив робити ядерну бомбу за спідженими кресленнями??? гадаю, ти й гітлерові квіточки з радістю приніс би якби могилка була!
18.08.2025 09:02 Ответить
я вже давно кажу що всі диванні патріоти - клініка або лицемірство, істині патріоти в окопах і це при тому що не всі хто в окопах патріоти
18.08.2025 09:09 Ответить
Не мели дурниць... Газ кацапи прийдуть, і запропонують - нікуди не дінуться. Навіть по демпінговій ціні - аби тільки на ринок повернуться. А українські емігранти, масово, там і до війни працювали...
показать весь комментарий
Газ до війни європа купляла по 900--1200 доларів..тепер по 200..

Згідно угоди Європа заміщатиме кацапський і куплятиме газ в Америки на суму 250млрд..щорічно.....
18.08.2025 07:48 Ответить
І точно не по 200,,,Європі вигідна ця війна
18.08.2025 07:51 Ответить
Бо Росія була "монополістом" на газовому ринку... А тепер у Європи є вибір - між ТРЬОМА конкурентами - США, Катаром, і Росією... І хто дешевше продаватиме - у того і купуватиме... Це РИНОК!...
18.08.2025 07:52 Ответить
Але більше всьооо купляють дешеаого кацапського газу і весь час брешуть шо він не кацапський...
Як і ми ,..по цей час купляємо через інші країни
18.08.2025 07:57 Ответить
Твої пропозиції?... Петро І весь період Північної війни купував у Швеції (через посередників), зброю, оборонне спорядження... Навіть шпори та стремена, для кавалерії... І не вважав це "предательствам Масковскава царства"... Бо на той час Швеція мала найбільш розвинутий ВПК... США, під час війни за незалежність, купували у Великобританії, великі партії мушкетів та фузей... Ми, потайки, закуповували в Росії двигуни для БМП та авіаційне обладнання для літаків радянських типів... (Поки придурок Саакашвілі, "викручуючи руки" Порошенку, та добиваючись для себе грошей, не "здав" це джерело закупок...
18.08.2025 08:08 Ответить
2021 - у самому піку $ 900 за 1000 куб. м
2025 - $480-540 за 1000 куб. м
але ви не враховуєте ціну на нафту, тоді вона була $ 90 барель, зараз $ 65
18.08.2025 08:08 Ответить
Найвища ціна на газ у Європі була зафіксована на рівні майже 2000 доларів за тисячу кубічних метрів. Це відбулося 6 жовтня 2021 року.

Варто зазначити, що ціни на газ у Європі можуть значно змінюватися в залежності від різних факторів, включаючи геополітичні події, погодні умови та сезонний попит. Наприклад, у грудні 2021 року ціна знову перевищила 2000 доларів за тисячу кубометрів. З іншого боку, у 2023 році ціна на газ у Європі падала до 33,09 євро за мегават-годину. У 2024 році ціна знову зростала, досягаючи найвищого значення з грудня минулого року. У 2025 році, в червні, ціни на газ в Україні також зросли до рівня, який не спостерігався з листопада 2022 року,
18.08.2025 08:10 Ответить
Ціни на газ в Європі почали рости в квітні 2021 року (2 квітня ф'ючерси торгувалися на TTF по €19,172 за 1 МВт·год - €233,767 за 1 тис.куб. м.) і з тих пір піднялися у вісім разів.

рік такий ульотний, були мабуть і такі як ви написали деякий час.
Загальна ціна за рік досить прийнятна була до осені.
18.08.2025 08:17 Ответить
пошукайте чому так злетіла ціна в жовтні 2021.

може газопроводи не працювали, може ще якісь політичні причини.
всьому є пояснення, просто лінь цим займатися.
18.08.2025 08:22 Ответить
А він і "враховувать" не буде - бо "не вигідно"... У нього інше завдання - виставить весь західний світ "зрадниками", а потім тихенько штовхать Україну в "тайожний союз"...
18.08.2025 08:10 Ответить
Так.Оп буде продавати єс зброю раніше від них же і отриману
18.08.2025 07:43 Ответить
Після демаршу Трампа з "шоблою", Європа все більше починає задумуваться про військово-економічну незалежність... Приклади вже були - де Голль, у свій час, будучи президентом, саме з-за цього конфліктував з керівництвом США. Вони нав"язували не тільки "єдиний патрон" для стрілецької зброї, але й саму зброю... І всілякими методами заважали розвитку авіаційної, ракетної техніки, та розробці атомного підводного флоту... Результатом був вихід Франції з військової складової блоку НАТО... Як Росія всім нав"язувала свою нафтогазову монополію - так само і США нав"язували країнам НАТО монополію у збройній сфері... Саме тому по Європі закривалися заводи з виробництва снарядів, та не розвивалися належним чином, збройні технології...І зараз Європі важко вислизнуть з цього "зашморгу"... Але прийдеться...
18.08.2025 07:49 Ответить
Більшість країн Європи стали соціало-глобаліськими помийками..
Це показали їхні нікчемні 18 пакетів санкіій проти пуйла..
А також боягузлива допомога Укрпїні
18.08.2025 07:54 Ответить
Як сказав колись Кравчук - "Що маємо - те й маємо...". " міняється - і ми міняємося разом з ним..."
18.08.2025 08:12 Ответить
🤣🤣🤣домінялись ..до найбіднішої країни ..з демографічною катастрофою ..і війною
18.08.2025 08:15 Ответить
А де ти був, усі роки незалежності? Я тут протестував і агітував, за розвиток вітчизняного ВПК, та проукраїнську владу, ще з 2014-го... А де був ТИ? Горобцям дулі крутив, на "камчатці" - бо батько до компа не допускав? Чи, взагалі, в "Бірюльово" пляшки під ганделиком, збирав, поки не прийшли вербувальники і сказали, що на "Лахті" (чи в "Ольгіно") "нуждаются в работниках са знанием хахляцкава языка"?...
Приперся тиждень тому, і займаєшся "критиканством"... Питання: "З якою метою?
18.08.2025 08:48 Ответить
18.08.2025 07:53 Ответить
Аеропорт Н'ю-Васюки )))
18.08.2025 08:01 Ответить
Основний і найперспективніший напрямок розвитку озброєнь - БПЛА. В Україні купа конструкторських розробок, купа спеціалісьів, що не бояться випробовувать та модернізувать їх трохи не на полі бою. Значно дешевша робоча сила. В Європі все це набагато дорожче. А в Європі вміють рахувать гроші... Достатньо вкластися грошима - і європейські підприємства ВПК матимуть і прибутки, і розвиток. Саме тому "Рейнметал" будує в Україні заводи з випуску зброї та ***********...
18.08.2025 08:39 Ответить
Це все прекрасно, але може ви не звернули увагу на словосполучення " Після війни"
18.08.2025 08:48 Ответить
Я це "словосполучення" і не випускав з уваги... Тут нічого дивного... Поки йде війна, і країна воює - основна маса розробок та основна маса озброєння йтиме на фронт. А після війни у нас ДВА шляхи - або продовжувать розроблять та випускать озброєння, або переходить на випуск іншої продукції... Остання вимагатиме значних капіталовкладень у переналадку, пошук перспективних напрямів розробок і випуску продукції, та ринків її збуту... Якщо буде попит на зброю - чому-б не продовжить? "Чеська збройовка", після закінчення ІІ Світової, саме так зробила - спочатку ремонтувала трофейну німецьку зброю, а потім плавно перейшла на випуск власних моделей...
18.08.2025 08:58 Ответить
Інформаційний шум перед перемовинами. Звичайна "може бути" брехня.
18.08.2025 08:28 Ответить
 
 