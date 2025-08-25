Трамп не будет сажать Россию и Украину за стол переговоров силой, - Вэнс

Президент США Дональд Трамп не намерен силой сажать Киев и Москву за стол переговоров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью NBC Meet the Press.

"Все войны заканчиваются переговорами так или иначе. Президент Трамп не будет заставлять стороны сесть за стол переговоров. Все, что он может сделать, - это пригласить их к переговорам в духе доброй воли", - сказал Вэнс.

