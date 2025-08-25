УКР
Новини переговори з РФ
539 8

Трамп не буде садити Росію та Україну за стіл переговорів силою, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс

Президент США Дональд Трамп не має наміру силоміць садити Київ і Москву за стіл переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс  в інтерв'ю NBC Meet the Press.

"Усі війни закінчуються переговорами так чи інакше. Президент Трамп не змушуватиме сторони сісти за стіл переговорів. Все, що він може зробити, – це запросити їх до переговорів у дусі доброї волі", - сказав Венс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці самі вирішуватимуть, якими будуть територіальні межі їхньої країни, - Венс

Автор: 

Трамп Дональд (6987) Джей Ді Венс (131)
саме тоді, коли весь світ розуміє,
що тварину путіна можна змусити лише силою
трамп правильно підбирає слова для свого друга
25.08.2025 09:55 Відповісти
Де санкції проти кацапстану, пи₴добол крашений?
25.08.2025 09:56 Відповісти
Йому тіні для очей хтось вже вислав?
25.08.2025 09:58 Відповісти
Двотижневий донні
25.08.2025 09:58 Відповісти
ехххх....
доні доні!
зовсім трішки залишилось до нобєлєвкі.
ще б, пару раз по два тижні. ще б разок до москви змотатися до школярок, як в молодості.
а, ти взяв та здався.
25.08.2025 10:02 Відповісти
Рудий пепсіканець бавиться з ключкою, до подарували.
25.08.2025 10:03 Відповісти
Росіянам санції, українцям зброю - формула миру для України
25.08.2025 10:04 Відповісти
Одна з країн все одне коли небудь видихнеться.
Може довго, може скоро.
25.08.2025 10:07 Відповісти
 
 