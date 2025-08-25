Трамп не буде садити Росію та Україну за стіл переговорів силою, - Венс

Президент США Дональд Трамп не має наміру силоміць садити Київ і Москву за стіл переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю NBC Meet the Press.

"Усі війни закінчуються переговорами так чи інакше. Президент Трамп не змушуватиме сторони сісти за стіл переговорів. Все, що він може зробити, – це запросити їх до переговорів у дусі доброї волі", - сказав Венс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці самі вирішуватимуть, якими будуть територіальні межі їхньої країни, - Венс