Трамп не буде садити Росію та Україну за стіл переговорів силою, - Венс
Президент США Дональд Трамп не має наміру силоміць садити Київ і Москву за стіл переговорів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю NBC Meet the Press.
"Усі війни закінчуються переговорами так чи інакше. Президент Трамп не змушуватиме сторони сісти за стіл переговорів. Все, що він може зробити, – це запросити їх до переговорів у дусі доброї волі", - сказав Венс.
що тварину путіна можна змусити лише силою
трамп правильно підбирає слова для свого друга
доні доні!
зовсім трішки залишилось до нобєлєвкі.
ще б, пару раз по два тижні. ще б разок до москви змотатися до школярок, як в молодості.
а, ти взяв та здався.
Може довго, може скоро.