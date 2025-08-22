РУС
Новости Трамп о войне в Украине Заявления Трампа
4 157 41

Трамп "очень недоволен" атакой России на американский завод в Мукачево

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил российскому диктатору Владимиру Путину, что "очень недоволен" российским ударом по американскому заводу Flex в Мукачево на Закарпатье 21 августа.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Овальном кабинете, информирует Цензор.НЕТ.

Его спросили, говорил ли он с Путиным относительно атаки РФ по предприятию в Украине.

"Я сказал ему, что я не доволен этим, и я не доволен ничем, что имеет отношение к этой войне. Совсем не доволен. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, в течение следующих двух недель мы узнаем, как все будет развиваться. И мне лучше быть очень довольным", - ответил Трамп.

Трамп считает, что Украине для мира с РФ придется принять соглашение на условиях Москвы, - Politico

"Я думаю, что через две недели мы узнаем, какой путь я выберу, потому что я выберу один из двух, и они узнают, какой именно", - сказал лидер США, однако не уточнил, какие именно будут пути.

Трамп также добавил, что размышляет над своим присутствием на возможной встрече президента Украины Зеленского и главы Кремля Путина.

"Я хотел встретиться с этими двумя. Я мог бы быть на встрече, но многие считают, что из этой встречи ничего не получится. Поэтому я должен быть там. Возможно, это правда. Возможно, это не так. Но мы увидим", - сказал он.

Трамп о встрече Путина и Зеленского: "Я бы предпочел не присутствовать"

Напомним, ночью 21 августа, Россия нанесла массированный воздушный удар по территории Украины. В частности, российские войска нанесли удар по расположенному на Закарпатье американскому предприятию, которое изготавливало электронику.

Автор: 

Мукачево (357) россия (96939) Трамп Дональд (6452) Закарпатская область (2666) Мукачевский район (15) война в Украине (5775)
Топ комментарии
+21
Трампуша не розуміє що кацапи просто витирають ним жопу.
А може й розуміє...
А може й розуміє...
показать весь комментарий
22.08.2025 20:59
+12
Був би дійсно невдоволений, то влупив би кацапстану так давно обіцяні пекельні санкціі
а так лише одне бла-бла-бла
а так лише одне бла-бла-бла
показать весь комментарий
22.08.2025 21:00
+9
Чудіна, вушанку носи, замість кепки...
показать весь комментарий
22.08.2025 21:00
Трампуша не розуміє що кацапи просто витирають ним жопу.
А може й розуміє...
А може й розуміє...
показать весь комментарий
22.08.2025 20:59
І йому подобається
показать весь комментарий
22.08.2025 22:05
Хоч би щур заікатись не почав тепер.
показать весь комментарий
22.08.2025 21:00
Був би дійсно невдоволений, то влупив би кацапстану так давно обіцяні пекельні санкціі
а так лише одне бла-бла-бла
а так лише одне бла-бла-бла
показать весь комментарий
22.08.2025 21:00
Якщо "влупить" то ржать буде навіть Мадагаскар. Тому єдине що він може це грізно надувати щоки в кутку...
показать весь комментарий
22.08.2025 21:04
чого ж тільки дути щоки?
оно рудий донні запросив у гості до Штатів свого друга ***** на чемпіонат світу з футболу
будуть обоє чемно цьоматися
показать весь комментарий
22.08.2025 21:06
Чудіна, вушанку носи, замість кепки...
показать весь комментарий
22.08.2025 21:00
Що б не лопнув випадково )))
показать весь комментарий
22.08.2025 21:00
І які наслідки твого незадоволення, Доні ??? Це для кацапів як анекдот.
показать весь комментарий
22.08.2025 21:00
- а ***** , у відповідь , сксзав що йому взагалі ПОХ на руде незадоволення !
- а ***** , у відповідь , сксзав що йому взагалі ПОХ на руде незадоволення !
показать весь комментарий
22.08.2025 21:01
А ось одразу і наслідки "незадоволення"
Путін може приїхати на Чемпіонат світу з футболу 2026 в Америку, - Трамп. ВIДЕО
показать весь комментарий
22.08.2025 21:03
ні, гадаю, що пуйло з ним погодилось, бо теж незадоволений цим ударом - ніхто не вбитий і завод не згорів повністю - яке ж тут задоволення? тому ці дві кончіти можуть чесно сказати всім, що вони як ніколи один одного розуміють і погоджуються в усьому.
показать весь комментарий
22.08.2025 21:44
через два тижня буде задоволений))може і завтра,коли забуде))
показать весь комментарий
22.08.2025 21:01
Сподіваюся, що демократи в 2026 виграють вибори, в обидві палати, в Когрес і Сенат, і тебе імпечментуть нафік з усім твоїм праворадиКальним кодлом, маразматичне ти створіння.
показать весь комментарий
22.08.2025 21:03
показать весь комментарий
22.08.2025 21:03
показать весь комментарий
22.08.2025 21:06
Ось таке "Ай-яй-яй!!!" буде грізніше!
показать весь комментарий
22.08.2025 21:50
Або таке!
показать весь комментарий
22.08.2025 21:52
рудий просто як лайно .по річці пливе ... подивиться воно що буде далі
показать весь комментарий
22.08.2025 21:08
Трамп куколд. Не заздрю американцям. Рижий прогинається навіть перед бульбофюрером...
показать весь комментарий
22.08.2025 21:09
ще 2019
показать весь комментарий
22.08.2025 21:21
бульбофюрер має ядерку, тому і шанований такий
показать весь комментарий
22.08.2025 21:41
Так так - розкажи нам ще раз що присутність американських підприємств,інвестицій та іншої МАГА лабуди в Україні то є найліпшими гарантіями безпеки, прострочене смердюче двотижневе ТАКО🥳
показать весь комментарий
22.08.2025 21:09
І це все? А так все добре? Друган владимир дуже перспективний партнер і все таке...Ніколи не сподівайтесь на трампа бо він старе, кінчене, руде лайно і це назавжди.
показать весь комментарий
22.08.2025 21:10
Зустріч зєлі і путлєра -" владімір владіміровіч забєрітє мєня за долгі , я вас очєнь прошу".
показать весь комментарий
22.08.2025 21:20
Эх раз, ещьо раз, ещьо много раз.... по "две недели посмотрим что будет"

.
показать весь комментарий
22.08.2025 21:27
Його потрібно яйцем викачати - анекдот - бабка назначила хворому лікування викачування яйцем - через тиждень питає як він там - брикає? - помер бідолаха - яйце тільки зуміли до пупа дотягнути і помер
показать весь комментарий
22.08.2025 21:29
Деми протирають руки і очікую на реванш.
показать весь комментарий
22.08.2025 21:32
***** **** по губам поводив, а він назадоволений - кончений
показать весь комментарий
22.08.2025 21:34
Що, пуйло таки кончив??? Ех...
показать весь комментарий
22.08.2025 21:48
Можемо вже навіть зараз чітко визначити які це шляхи - як не понос, то золотуха!
показать весь комментарий
22.08.2025 21:40
Коли прочитав заголовок статті, то перша думка була, що Трамп незадоволений таким повільним наступом росіян. Потім зрозумів, що це по Фрейду, бо все, що Трамп робить, є на користь Раші. Ну а як?
показать весь комментарий
22.08.2025 21:46
Трамп наслухався Вакарчука: не твоя війна...
показать весь комментарий
22.08.2025 21:49
Я сказав йому, що я не задоволений цим Джерело: https://censor.net/ua/n3570082

Кому сказав, а головне коли? Чи в Трампа з "дахом" повна біда і він розмовля з уявними людьми?
показать весь комментарий
22.08.2025 21:49
80 рочків як-не-як, вікова деградація у всій красі. Хоча воно і "при житті" не набагато розумніше було.
показать весь комментарий
22.08.2025 22:31
Трамп "дуже незадоволений" атакою Росії на американський завод у Мукачеві
Путін може приїхати на Чемпіонат світу з футболу 2026 в Америку, - Трамп. ВIДЕО
показать весь комментарий
22.08.2025 21:54
Озаботілься в якій степені, сердешний?
показать весь комментарий
22.08.2025 22:14
Трамп нагадує 100-річного папугу, якого за життя навчили кільком фразам і він ляпає їх скрізь, бо інших не знає.
показать весь комментарий
22.08.2025 22:26
Ну завода вже немає. Як і немає у Тампона яєць, в чому пересвідчились вже всі в котрий раз. А Тампон продовжує щось нести про те що він незадоволений і про два тижні. Ще воно буде щось про гарантії безпеки нам впарювати. А коли ***** збере сили і полізе знову, Тампон просто скаже що він незадоволений і дасть два тижні...
показать весь комментарий
22.08.2025 22:27
Глибока незадоволеність - це нова форма глибокої стурбованості.
показать весь комментарий
22.08.2025 22:33
 
 