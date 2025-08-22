Трамп "очень недоволен" атакой России на американский завод в Мукачево
Президент США Дональд Трамп сообщил российскому диктатору Владимиру Путину, что "очень недоволен" российским ударом по американскому заводу Flex в Мукачево на Закарпатье 21 августа.
Об этом он заявил во время общения с журналистами в Овальном кабинете, информирует Цензор.НЕТ.
Его спросили, говорил ли он с Путиным относительно атаки РФ по предприятию в Украине.
"Я сказал ему, что я не доволен этим, и я не доволен ничем, что имеет отношение к этой войне. Совсем не доволен. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, в течение следующих двух недель мы узнаем, как все будет развиваться. И мне лучше быть очень довольным", - ответил Трамп.
"Я думаю, что через две недели мы узнаем, какой путь я выберу, потому что я выберу один из двух, и они узнают, какой именно", - сказал лидер США, однако не уточнил, какие именно будут пути.
Трамп также добавил, что размышляет над своим присутствием на возможной встрече президента Украины Зеленского и главы Кремля Путина.
"Я хотел встретиться с этими двумя. Я мог бы быть на встрече, но многие считают, что из этой встречи ничего не получится. Поэтому я должен быть там. Возможно, это правда. Возможно, это не так. Но мы увидим", - сказал он.
Напомним, ночью 21 августа, Россия нанесла массированный воздушный удар по территории Украины. В частности, российские войска нанесли удар по расположенному на Закарпатье американскому предприятию, которое изготавливало электронику.
А може й розуміє...
а так лише одне бла-бла-бла
оно рудий донні запросив у гості до Штатів свого друга ***** на чемпіонат світу з футболу
будуть обоє чемно цьоматися
- а ***** , у відповідь , сксзав що йому взагалі ПОХ на руде незадоволення !
Кому сказав, а головне коли? Чи в Трампа з "дахом" повна біда і він розмовля з уявними людьми?
