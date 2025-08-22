УКР
Трамп "дуже незадоволений" атакою Росії на американський завод у Мукачеві

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив російському диктатору Володимиру Путіну, що "дуже незадоволений" російським ударом по американському заводу Flex у Мукачево на Закарпатті 21 серпня.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті, інформує Цензор.НЕТ.

Його запитали, чи говорив він з Путіним щодо атаки РФ по підприємству в Україні. 

"Я сказав йому, що я не задоволений цим, і я не задоволений нічим, що має відношення до цієї війни. Зовсім не задоволений. Побачимо, що буде далі. Думаю, впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, як все буде розвиватися. І мені краще бути дуже задоволеним", - відповів Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп вважає, що Україні для миру з РФ доведеться прийняти угоду на умовах Москви, - Politico

"Я думаю, що за два тижні ми дізнаємося, який шлях я оберу, бо я оберу один із двох, і вони дізнаються, який саме", - сказав лідер США, однак не уточнив, які саме будуть шляхи.

Трамп також додав, що розмірковує над своєю присутністю на можливій зустрічі президента України Зеленського та очільника Кремля Путіна.

"Я хотів зустрітися з цими двома. Я міг би бути на зустрічі, але багато хто вважає, що з цієї зустрічі нічого не вийде. Тому я маю бути там. Можливо, це правда. Можливо, це не так. Але ми побачимо", - сказав він.

Читайте також: Зеленський про обстріл Мукачевого: Це був цілеспрямований удар саме по американській власності

Нагадаємо, вночі 21 серпня, Росія завдала масованого повітряного удару по території України. Зокрема, російські війська завдали удару по розташованому на Закарпатті американському підприємству, що виготовляло електроніку.

+7
Трампуша не розуміє що кацапи просто витирають ним жопу.
А може й розуміє...
22.08.2025 20:59 Відповісти
+5
Чудіна, вушанку носи, замість кепки...
22.08.2025 21:00 Відповісти
+4
Був би дійсно невдоволений, то влупив би кацапстану так давно обіцяні пекельні санкціі
а так лише одне бла-бла-бла
22.08.2025 21:00 Відповісти
Президент США Дональд Трамп повідомив російському диктатору Володимиру Путіну, що "дуже незадоволений" російським ударом по американському заводу
