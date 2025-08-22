Путін може приїхати на Чемпіонат світу з футболу 2026 в Америку, - Трамп. ВIДЕО
Президент США Дональд Трамп припустив приїзд Володимира Путіна на Чемпіонат світу з футболу, який пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Спілкуючись із журналістами у Вашингтоні президент США продемонстрував присутнім спільне фото з Путіним.
"Володимир Путін, я вважаю, приїде, залежно від того, що станеться. Він може приїхати, а може й ні, залежно від того, що станеться. У нас багато подій відбудеться протягом наступних кількох тижнів. Але я вважаю, що це гарне його фото… Це було дуже мило", - сказав Трамп.
Топ коментарі
+36 Ihor Ihor #577453
показати весь коментар22.08.2025 21:04 Відповісти Посилання
+21 Псамметих II
показати весь коментар22.08.2025 21:04 Відповісти Посилання
+16 Алекс Скела
показати весь коментар22.08.2025 21:05 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Если изобрести машину времени и устроить трехсторонние переговоры между вчерашним, сегодняшним и завтрашним Трампами, они передерутся нафиг из-за несовместимости позиций.