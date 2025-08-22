УКР
Путін може приїхати на Чемпіонат світу з футболу 2026 в Америку, - Трамп. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп припустив приїзд Володимира Путіна на Чемпіонат світу з футболу, який пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Спілкуючись із журналістами у Вашингтоні президент США продемонстрував присутнім спільне фото з Путіним.

"Володимир Путін, я вважаю, приїде, залежно від того, що станеться. Він може приїхати, а може й ні, залежно від того, що станеться. У нас багато подій відбудеться протягом наступних кількох тижнів. Але я вважаю, що це гарне його фото… Це було дуже мило", - сказав Трамп.

Читайте: Трамп про зустріч Путіна й Зеленського: "Я б вважав за краще не бути присутнім"

Топ коментарі
+36
Тупішого президента Америка ще не мала.
показати весь коментар
22.08.2025 21:04 Відповісти
+21
ти кончена мерзотна гнида, це червогий доказ що ***** тобі подобається
показати весь коментар
22.08.2025 21:04 Відповісти
+16
показати весь коментар
22.08.2025 21:05 Відповісти
Мілота, ****, аж зашкалює.
показати весь коментар
22.08.2025 21:52 Відповісти
Одноклеточное, он реально идиот, сегодняшняя заява анонсованая трампом на 19:00 это клоунада чистой воды, там все в **** от его заяв, я вышел хуже пуйла на совместном фото, я остановил 7 войн и 3 предотвратил, там в **** АБСОЛЮТНО ВСЕ, осталось еще его спикерше на вопросы ответить и занавес, его команда и так бесится что их булит свой же народ, их только на фуй открыто еще не посылают, но я думаю что от "венс иди лудше ***** диван" до "венс здохни" не долго осталось!
показати весь коментар
22.08.2025 21:53 Відповісти
Це він пояснив пуйлу, як він "дуже незадоволений" атакою рашки на американський завод.
показати весь коментар
22.08.2025 22:11 Відповісти
Меланья, ти вже колишня. у цих, ***** і доні старперів, кохання.
показати весь коментар
22.08.2025 22:11 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 22:14 Відповісти
Такої ганьби США ще незнали
показати весь коментар
22.08.2025 22:15 Відповісти
Зовсім йо...вся старий
показати весь коментар
22.08.2025 22:22 Відповісти
Цікаво, а якої там думки американський нарід?
показати весь коментар
22.08.2025 22:26 Відповісти
Запросити людоїда і вбивцю мільйонів людей це пздц. Щоб ні ти рижа паскуда ні ***** не дожили тварі до 2026
показати весь коментар
22.08.2025 22:29 Відповісти
Нікуди ***** не поїде, ні на який чемпіонат. Хто його безпеку там буде ....
показати весь коментар
22.08.2025 22:32 Відповісти
АМЕРИКАНСЬКА ГНИДА В КРІСЛІ ПРЕЗИДЕНТА, ПОТВОРА.ВИРОДОК.ВИШКРЕБОК АБОРТУ НАСМІХАЄТЬСЯ НАД УКРАЇНСЬКИМИ ЖЕРТВАМИ РАШИСТСЬКОГО НЕЛЮДА- ВБИВЦІ
показати весь коментар
22.08.2025 22:45 Відповісти
https://t.me/RomanShrike/2534 Роман Шрайк:

Если изобрести машину времени и устроить трехсторонние переговоры между вчерашним, сегодняшним и завтрашним Трампами, они передерутся нафиг из-за несовместимости позиций.
показати весь коментар
22.08.2025 23:04 Відповісти
Ідіот.
показати весь коментар
22.08.2025 23:31 Відповісти
