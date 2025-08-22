РУС
Путин может приехать на Чемпионат мира по футболу 2026 в Америку, - Трамп. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп допустил приезд Владимира Путина на Чемпионат мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Общаясь с журналистами в Вашингтоне президент США продемонстрировал присутствующим совместное фото с Путиным.

"Владимир Путин, я считаю, приедет, в зависимости от того, что произойдет. Он может приехать, а может и нет, в зависимости от того, что произойдет. У нас много событий произойдет в течение следующих нескольких недель. Но я считаю, что это хорошее его фото... Это было очень мило", - сказал Трамп.

Читайте: Трамп о встрече Путина и Зеленского: "Я бы предпочел не присутствовать"

+36
Тупішого президента Америка ще не мала.
22.08.2025 21:04 Ответить
+21
ти кончена мерзотна гнида, це червогий доказ що ***** тобі подобається
22.08.2025 21:04 Ответить
+16
22.08.2025 21:05 Ответить
АМЕРИКАНСЬКА ГНИДА В КРІСЛІ ПРЕЗИДЕНТА, ПОТВОРА.ВИРОДОК.ВИШКРЕБОК АБОРТУ НАСМІХАЄТЬСЯ НАД УКРАЇНСЬКИМИ ЖЕРТВАМИ РАШИСТСЬКОГО НЕЛЮДА- ВБИВЦІ
22.08.2025 22:45 Ответить
