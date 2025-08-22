Путин может приехать на Чемпионат мира по футболу 2026 в Америку, - Трамп. ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп допустил приезд Владимира Путина на Чемпионат мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Общаясь с журналистами в Вашингтоне президент США продемонстрировал присутствующим совместное фото с Путиным.
"Владимир Путин, я считаю, приедет, в зависимости от того, что произойдет. Он может приехать, а может и нет, в зависимости от того, что произойдет. У нас много событий произойдет в течение следующих нескольких недель. Но я считаю, что это хорошее его фото... Это было очень мило", - сказал Трамп.
