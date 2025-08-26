УКР
США більше не фінансують Україну, а заробляють на продажі зброї країнам НАТО, - Трамп

трамп

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США більше не фінансують російсько-українську війну, а зосереджені на мирному врегулюванні.

Про це він сказав під час засідання уряду США, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Штати займаються тільки постачанням озброєнь до союзників по НАТО, однак при цьому прагнуть припинення бойових дій.

Трамп зазначив, що США продають союзникам військову техніку на "мільйони та мільярди доларів", включно з комплексами ППО Patriot, а оборонні заводи "подвоюють та потроюють" обсяги виробництва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США уважно вивчають досвід застосування дронів у війні в Україні, - Трамп

"Ми більше не залучені до фінансування України, але ми намагаємося зупинити війну та вбивства. Ми продаємо ракети й військову техніку союзникам по НАТО –– на мільйони, а в перспективі й мільярди доларів. Вони (європейські країни НАТО - ред.) хочуть американський продукт, американський військовий продукт, адже він безумовно найкращий у світі. У них є багато варіантів, але хочуть саме його", - сказав лідер США.

Трамп додав, що США отримують "дохід" від замовлень зброї країнами НАТО, але точні цифри він не назвав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США більше не витрачають "жодних коштів" на допомогу Україні, - Трамп

НАТО (6730) зброя (7700) США (24136) Трамп Дональд (7001) війна в Україні (5863)
+21
Падальники.
26.08.2025 20:06
+18
Ідіот. Очевидно, що Європа з часом позбудеться американсьої залежності.

Іспанія не купуватиме американські винищувачі F-35, натомість придбає ******* літаки у європейських виробників. Як повідомляє Reuters, про це заявив речник Міноборони Іспанії.
6 авг. 2025 г.
Рішення Іспанії не продовжувати закупівлю F-35 може спрямувати мільярди на Eurofighter Typhoon, який виробляють Велика Британія, Німеччина, Італія та Іспанія.
26.08.2025 20:34
+14
Барига і брехун ,адміністрація Байдена передала допомогу Україні на 98,5 мільярдів доларів 61 мільярд це військова допомога 31,5 мільярда це фінансування бюджету України ,але цей недоумок перекрутив і кожен раз повторює про допомогу в 350 мільярдів доларів і всі мовчат.
26.08.2025 20:20
26.08.2025 20:06
авжеж, свині то падальники

подивіться на це рило на фото із свинячими оченятами - далі гнилого дешевого кочана капусти ніц не бачить

.
26.08.2025 20:26
Ідіот. Очевидно, що Європа з часом позбудеться американсьої залежності.

Іспанія не купуватиме американські винищувачі F-35, натомість придбає ******* літаки у європейських виробників. Як повідомляє Reuters, про це заявив речник Міноборони Іспанії.
6 авг. 2025 г.
Рішення Іспанії не продовжувати закупівлю F-35 може спрямувати мільярди на Eurofighter Typhoon, який виробляють Велика Британія, Німеччина, Італія та Іспанія.
26.08.2025 20:34
Старый мудрый переговорщик просто простимулирует Европу послать нахер США. Так это в итоге работает. Закон природы!
26.08.2025 20:45
Перепрошую, а ось ваш ідіот це стосовно кого?
26.08.2025 20:56
Вибачте, ідіотИ. Трамп та Ко.
26.08.2025 21:10
Та
26.08.2025 20:07
Ой вей, такі да.
26.08.2025 20:07
а що "США зосереджені на мирному врегулюванні війни... шляхом постачанням озброєнь, що призведе до ... припинення бойових дій"
все логічно

тільки б Фредович не почав рашистам постачати за тим самим принципом "США лише отримують "дохід" від замовлень зброї"
26.08.2025 20:26
США ще країна НАТО?
показати весь коментар
26.08.2025 20:09
І буде нею
показати весь коментар
трамп думає що вже ні і буйло перенацілив міжконтинентальні ракети на Київ
.
.
.
.
26.08.2025 20:28
Шо він несе....? Він сам розуміє, що продаж озброєння не дає нічого... Якщоб він надавав гроші Україні він потім ці гроші міг зтягнути з рашки, а так буде як той дракон зі східної казки...
26.08.2025 20:14
стратегія лише продажу зброї провальна:

- навіщо купувати в США, якщо можна виробляти самим ?
- навіщо купувати чужу зброю, яку можуть "вимкнути"?

.
26.08.2025 20:31
Навіть продавець мильних бульбашок може стати Президентом...
26.08.2025 20:15
..як в Україні, так і в США!

.

.
26.08.2025 20:32
В Україні пішли далі і зробили Президентом мильну бульбашку...
26.08.2025 21:10
Правильне рішення. А то влада на халяву отримує і на ОLX продає)
26.08.2025 20:16
кацап, тут водкі нєт
26.08.2025 20:38
Трамп помирає. Мучиться страшно. Не витримує, і просить Маска пристрелити його. Маск:
- В мене є пістолет, але патронів я не маю!
- А ти в мене купи!
26.08.2025 20:18
Барига і брехун ,адміністрація Байдена передала допомогу Україні на 98,5 мільярдів доларів 61 мільярд це військова допомога 31,5 мільярда це фінансування бюджету України ,але цей недоумок перекрутив і кожен раз повторює про допомогу в 350 мільярдів доларів і всі мовчать.
26.08.2025 20:20
Як так піде то Рижий почне заробляти на продажі зброї обом сторонам,головне мільярди, а зупинка війни то для преси.
26.08.2025 20:21
Американська зброя найгірша в світі. Вона не летить і не стріляє без дозволу шизонутого американського діда
26.08.2025 20:24
ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ДЫБИЛ И В АФРИКЕ ДЫБИЛ!!!!
26.08.2025 20:24
Боротьба за життя та свободу не те, на чому слід заробляти. Трамп не лідер країни вільного світу США, Трамп прото ідіот.
26.08.2025 20:24
Он ДЫБИЛ в реале ТрупМ
26.08.2025 20:30
ТаваріщЬ Трамп, скільки коштує міжнародний авторитет Америки, як найвпливовішого захисника демократії?
26.08.2025 20:24
Lучше уж так чем никак. Для Европы это не такие большие деньги, если например пособирать по крупным европейским городам получателей социальной помощи, которые нигде не работали и не собираются, погрузить на корабли и отплыть флотом к южным берегам Средиземного моря, а там дальше подойти поближе к берегу и десантировать за борт всех ценных кадров, отправив их в родные пенаты. Можно очень много денег высвободить для обеспечения нашей - а следовательно и их собственной безопасности.
26.08.2025 20:25
Шо там наші 5-6 дефективні менеджери?Просрали лендліз і тепер з союзників америку майже ворогом зробили!Аве єрмаку!
26.08.2025 20:27
Тут на форумі також багато дов... кричали що не треба нам лендліза, тому що дають безплатно.
26.08.2025 20:46
"Дали" ...*****
26.08.2025 21:02
як шо США на зброї для України вже заробляє ,то війна буде довго ...
26.08.2025 20:28
Вибачте, там нижче подала посилання... Тільки ті кому, пече будуть не тягти резину , а що справді було з прихильного до України дідуся Байдена , з повагою, але ж...
Європа платить бо їй пече , гірше вже в США не виберуть...
А от Європа скоро втратить проукраїнських виборців - як Польща... Нехай купують , нехай платять та скоріше - дуже втішний блог , прослухайте . Я з довірою до цього військово журналіста .
26.08.2025 20:38
з повагою і я до цього журналіста...треба дочекатися закату ери трампа ,а ЄС хоч і пече ця війна , але торгують як з руснею так і з китаєм ...не знаю коли це закінчиться ,бо зелені віну хочуть і ліві по всьому світу теж , от стала їм Україна в горлі каменем ...Бог ся ти знає ,але шось робиться за спиною України ...я згодна нехай платять і купують ,але повір'те ,кожна з сторін цю війну могла як попередити ,так і зупинити ,шо заважає ?...
26.08.2025 20:49
Ну так підтвердження вислову
Що Війни це лише Бізнес і нічого іншого ☝️☝️☝️
26.08.2025 20:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HXnstf2uVQ0

але ж работєт - не відмінило продаж за бабло Європи . Хай буде так - вже дуже втішніше ...
26.08.2025 20:32 Відповісти
подивилася ,згодна з ним 🙂
26.08.2025 20:54 Відповісти
Почитайте трохи історію перед світовими війнами, саме на двох війнах штати і збагатились, може тому і спонсорували Гітлера перед війною.
26.08.2025 20:45 Відповісти
слово американського президента тепер коштує на рівні кацапського
26.08.2025 20:32 Відповісти
не думаю - четвертий рік хайло не змінює свому слову , з чого Ви взяли що слово Трампа таке ж тверде?
26.08.2025 20:45 Відповісти
Словами так, він як стегнами вихляє, але справи… справи ж стабільно залізобетонні! В наш бік жодної допомоги зі власної ініціативи, в бік кацапів - жодного ускладнення
26.08.2025 21:09 Відповісти
Тромб явно нездоровий: репортери відмітили посиніння руки.
Для порівняння - фото королеви Єлизавети Другої за два дні до її кончини:

26.08.2025 20:46 Відповісти
Під маскою захисника свободи та демократії ховалась натура бариги.
26.08.2025 20:55 Відповісти
Хіба він колись таку маску одягав? Не вигадуйте будь ласка
26.08.2025 21:06 Відповісти
все вірно !
крім "ховалась"

.
26.08.2025 21:11 Відповісти
Це означає ще й те, що тепер нема чого поспішати все це закінчувати і когось до чогось змушувати. Бабосіки торгуються.
26.08.2025 20:57 Відповісти
Рудого засранця мати зрощувала скупердяєм… Хто ж думав, що президентом стане дегенерат.Тепер перешкоджає Україні і рекламує це ,досягненням своїм- старий психопат.
26.08.2025 20:58 Відповісти
За своєї першої каденції Трамп таким під@р@сом не був!
26.08.2025 20:58 Відповісти
Бо за першої каденції в нього не було монобільшості 😉 він і хотів би, та тамтешні бариги/на/крові не давали
26.08.2025 21:05 Відповісти
Чекаю коли вже вже Іран доробить свою ядерку і у Трампа з'явиться свіжа сраку, яку він зможе смачно вилизувати... США не виконавши свої обов'язки по Будапештом меморандуму, відкрили скриньку пандори, яку як би не хотів Трамп закриє тільки Третя Світова війна...
26.08.2025 21:01 Відповісти
Де там наші пришелепкуваті трумполюби? Що потужного скажуть на це?
26.08.2025 21:03 Відповісти
трамп зменшив національний борг США на 4 трильйони доларів за 8 місяців

не-українські американці трампа *******, бо всі борги уряду і податки бізнесів сплачує рядовий джо, із своєї кишені

ну, а українським американцям любити його нема за що, бо він скасував "силу закону"
26.08.2025 21:31 Відповісти
Це мені так відповів ШІ

Ухвалений Дональдом Трампом новий закон про податкові ставки і витрати, часто називаний "One Big Beautiful Bill" (або Big Beautiful Bill), справді значно збільшить державний борг США.

Що показують дані та прогнози:

1. Проєкції відпочаткового дефіциту:

CBO (Конгресовий бюджетний офіс) оцінює, що цей закон спричинить зростання дефіциту бюджету на $2,8 трлн за 10 років, враховуючи економічні наслідки, зокрема підвищення процентних ставок і обслуговування боргу.

Інша оцінка CBO раніше вказувала на $3,4 трлн додаткового дефіциту, який зросте через продовження податкових знижок від TCJA (Tax Cuts and Jobs Act) та нові витрати.
2. Аналіз аналітичних центрів:
За оцінкою Незалежного комітету з відповідального бюджету (CRFB), дефіцит у період 2026-2035 років може вирости до $22,7 трлн, що на $0,9 трлн більше, ніж прогнозувалося раніше. До цього збільшення значною мірою призводить новий закон, а також рішення про тарифи.
3. Роль тарифів:
США пожинають додаткові кошти від введених тарифів, які можуть принести $3,3-4 трлн надходженьза наступне десятиліття, що може частково компенсувати ефект від витрат.
4. Зростання державного боргу:
Борг США наразі перевищив $37 трлн, що більше ніж 123 % від ВВП.

Це викликає занепокоєння рейтингових агенцій (Fitch, S&P), які попереджають про обмеження стійкості суверенного рейтингу в разі продовження такої фіскальної політики.

Підсумок:
Так, ухвалений закон про податкові зміни й витрати збільшить дефіцит бюджету США.

Масштаб дефіциту - у межах $2,8-3,4 трлн за наступне десятиліття.

Борг США вже перевищує $37 трлн, і він продовжує зростати.

Тарифи можуть пом'якшити ситуацію, але не компенсують повністю.

Це викликає занепокоєння у ринків, аналітиків і рейтингових агентств щодо майбутнього економічного здоров'я країни.
26.08.2025 21:38 Відповісти
от про ваш номер 3 зараз газети і пишуть

зрозуміло, що популістами є і демократи, і республіканці, і борг підвищують обидві партії

просто демократи називають "капіталізацією" гігабайти шпигунської інформації гугла та фейсбука - а республіканці щось матеріальне, автомобільну компанію чи нафтовидобувну
26.08.2025 21:55 Відповісти
Американьці мають пишатися таким президентом
26.08.2025 21:04 Відповісти
а ми - своїм

.
26.08.2025 21:12 Відповісти
Мудак
26.08.2025 21:07 Відповісти
+💯 👍🏿!

.
26.08.2025 21:13 Відповісти
Трапм из красного цвета уже не выйдет. Художник-куратор не даст. Импичмент нужен. Потому что долго ждать выборы в Америке. Но все равно будет Победа Украины! Слава Украине!
26.08.2025 21:15 Відповісти
знайшло чим вихвалятися
26.08.2025 21:31 Відповісти
На дерьме сметану собирает.
26.08.2025 21:33 Відповісти
Який молодець ! Україна -агресор, а Московія - жертва Тому Московія може отримати зброю дарма.
26.08.2025 21:34 Відповісти
Пока все по методичке краснова
26.08.2025 21:39 Відповісти
 
 