США більше не фінансують Україну, а заробляють на продажі зброї країнам НАТО, - Трамп
Американський президент Дональд Трамп заявив, що США більше не фінансують російсько-українську війну, а зосереджені на мирному врегулюванні.
Про це він сказав під час засідання уряду США, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Штати займаються тільки постачанням озброєнь до союзників по НАТО, однак при цьому прагнуть припинення бойових дій.
Трамп зазначив, що США продають союзникам військову техніку на "мільйони та мільярди доларів", включно з комплексами ППО Patriot, а оборонні заводи "подвоюють та потроюють" обсяги виробництва.
"Ми більше не залучені до фінансування України, але ми намагаємося зупинити війну та вбивства. Ми продаємо ракети й військову техніку союзникам по НАТО –– на мільйони, а в перспективі й мільярди доларів. Вони (європейські країни НАТО - ред.) хочуть американський продукт, американський військовий продукт, адже він безумовно найкращий у світі. У них є багато варіантів, але хочуть саме його", - сказав лідер США.
Трамп додав, що США отримують "дохід" від замовлень зброї країнами НАТО, але точні цифри він не назвав.
Ухвалений Дональдом Трампом новий закон про податкові ставки і витрати, часто називаний "One Big Beautiful Bill" (або Big Beautiful Bill), справді значно збільшить державний борг США.
Що показують дані та прогнози:
1. Проєкції відпочаткового дефіциту:
CBO (Конгресовий бюджетний офіс) оцінює, що цей закон спричинить зростання дефіциту бюджету на $2,8 трлн за 10 років, враховуючи економічні наслідки, зокрема підвищення процентних ставок і обслуговування боргу.
Інша оцінка CBO раніше вказувала на $3,4 трлн додаткового дефіциту, який зросте через продовження податкових знижок від TCJA (Tax Cuts and Jobs Act) та нові витрати.
2. Аналіз аналітичних центрів:
За оцінкою Незалежного комітету з відповідального бюджету (CRFB), дефіцит у період 2026-2035 років може вирости до $22,7 трлн, що на $0,9 трлн більше, ніж прогнозувалося раніше. До цього збільшення значною мірою призводить новий закон, а також рішення про тарифи.
3. Роль тарифів:
США пожинають додаткові кошти від введених тарифів, які можуть принести $3,3-4 трлн надходженьза наступне десятиліття, що може частково компенсувати ефект від витрат.
4. Зростання державного боргу:
Борг США наразі перевищив $37 трлн, що більше ніж 123 % від ВВП.
Це викликає занепокоєння рейтингових агенцій (Fitch, S&P), які попереджають про обмеження стійкості суверенного рейтингу в разі продовження такої фіскальної політики.
Підсумок:
Так, ухвалений закон про податкові зміни й витрати збільшить дефіцит бюджету США.
Масштаб дефіциту - у межах $2,8-3,4 трлн за наступне десятиліття.
Борг США вже перевищує $37 трлн, і він продовжує зростати.
Тарифи можуть пом'якшити ситуацію, але не компенсують повністю.
Це викликає занепокоєння у ринків, аналітиків і рейтингових агентств щодо майбутнього економічного здоров'я країни.
зрозуміло, що популістами є і демократи, і республіканці, і борг підвищують обидві партії
просто демократи називають "капіталізацією" гігабайти шпигунської інформації гугла та фейсбука - а республіканці щось матеріальне, автомобільну компанію чи нафтовидобувну
