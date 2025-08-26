США більше не фінансують Україну, а заробляють на продажі зброї країнам НАТО, - Трамп

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США більше не фінансують російсько-українську війну, а зосереджені на мирному врегулюванні.

Про це він сказав під час засідання уряду США, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Штати займаються тільки постачанням озброєнь до союзників по НАТО, однак при цьому прагнуть припинення бойових дій.

Трамп зазначив, що США продають союзникам військову техніку на "мільйони та мільярди доларів", включно з комплексами ППО Patriot, а оборонні заводи "подвоюють та потроюють" обсяги виробництва.

"Ми більше не залучені до фінансування України, але ми намагаємося зупинити війну та вбивства. Ми продаємо ракети й військову техніку союзникам по НАТО –– на мільйони, а в перспективі й мільярди доларів. Вони (європейські країни НАТО - ред.) хочуть американський продукт, американський військовий продукт, адже він безумовно найкращий у світі. У них є багато варіантів, але хочуть саме його", - сказав лідер США.

Трамп додав, що США отримують "дохід" від замовлень зброї країнами НАТО, але точні цифри він не назвав.

