США больше не финансируют Украину, а зарабатывают на продаже оружия странам НАТО, - Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США больше не финансируют российско-украинскую войну, а сосредоточены на мирном урегулировании.

Об этом он сказал во время заседания правительства США, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Штаты занимаются только поставками вооружений союзникам по НАТО, однако при этом стремятся к прекращению боевых действий.

Трамп отметил, что США продают союзникам военную технику на "миллионы и миллиарды долларов", включая комплексы ПВО Patriot, а оборонные заводы "удваивают и утраивают" объемы производства.

"Мы больше не вовлечены в финансирование Украины, но мы пытаемся остановить войну и убийства. Мы продаем ракеты и военную технику союзникам по НАТО - на миллионы, а в перспективе и миллиарды долларов. Они (европейские страны НАТО - ред.) хотят американский продукт, американский военный продукт, ведь он безусловно лучший в мире. У них есть много вариантов, но хотят именно его", - сказал лидер США.

Трамп добавил, что США получают "доход" от заказов оружия странами НАТО, но точные цифры он не назвал.

Топ комментарии
+20
Падальники.
26.08.2025 20:06 Ответить
+14
Ідіот. Очевидно, що Європа з часом позбудеться американсьої залежності.

Іспанія не купуватиме американські винищувачі F-35, натомість придбає ******* літаки у європейських виробників. Як повідомляє Reuters, про це заявив речник Міноборони Іспанії.
6 авг. 2025 г.
Рішення Іспанії не продовжувати закупівлю F-35 може спрямувати мільярди на Eurofighter Typhoon, який виробляють Велика Британія, Німеччина, Італія та Іспанія.
26.08.2025 20:34 Ответить
+13
Боротьба за життя та свободу не те, на чому слід заробляти. Трамп не лідер країни вільного світу США, Трамп прото ідіот.
26.08.2025 20:24 Ответить
Падальники.
26.08.2025 20:06 Ответить
авжеж, свині то падальники

подивіться на це рило на фото із свинячими оченятами - далі гнилого дешевого кочана капусти ніц не бачить

26.08.2025 20:26 Ответить
Ідіот. Очевидно, що Європа з часом позбудеться американсьої залежності.

Іспанія не купуватиме американські винищувачі F-35, натомість придбає ******* літаки у європейських виробників. Як повідомляє Reuters, про це заявив речник Міноборони Іспанії.
6 авг. 2025 г.
Рішення Іспанії не продовжувати закупівлю F-35 може спрямувати мільярди на Eurofighter Typhoon, який виробляють Велика Британія, Німеччина, Італія та Іспанія.
26.08.2025 20:34 Ответить
Старый мудрый переговорщик просто простимулирует Европу послать нахер США. Так это в итоге работает. Закон природы!
26.08.2025 20:45 Ответить
Перепрошую, а ось ваш ідіот це стосовно кого?
26.08.2025 20:56 Ответить
Вибачте, ідіотИ. Трамп та Ко.
26.08.2025 21:10 Ответить
Та
26.08.2025 20:07 Ответить
Ой вей, такі да.
26.08.2025 20:07 Ответить
а що "США зосереджені на мирному врегулюванні війни... шляхом постачанням озброєнь, що призведе до ... припинення бойових дій"
все логічно

тільки б Фредович не почав рашистам постачати за тим самим принципом "США лише отримують "дохід" від замовлень зброї"
26.08.2025 20:26 Ответить
США ще країна НАТО?
показать весь комментарий
26.08.2025 20:09 Ответить
І буде нею
26.08.2025 20:14 Ответить
трамп думає що вже ні і буйло перенацілив міжконтинентальні ракети на Київ
26.08.2025 20:28 Ответить
Шо він несе....? Він сам розуміє, що продаж озброєння не дає нічого... Якщоб він надавав гроші Україні він потім ці гроші міг зтягнути з рашки, а так буде як той дракон зі східної казки...
26.08.2025 20:14 Ответить
стратегія лише продажу зброї провальна:

- навіщо купувати в США, якщо можна виробляти самим ?
- навіщо купувати чужу зброю, яку можуть "вимкнути"?

26.08.2025 20:31 Ответить
Навіть продавець мильних бульбашок може стати Президентом...
26.08.2025 20:15 Ответить
..як в Україні, так і в США!

26.08.2025 20:32 Ответить
В Україні пішли далі і зробили Президентом мильну бульбашку...
26.08.2025 21:10 Ответить
Правильне рішення. А то влада на халяву отримує і на ОLX продає)
26.08.2025 20:16 Ответить
кацап, тут водкі нєт
26.08.2025 20:38 Ответить
Трамп помирає. Мучиться страшно. Не витримує, і просить Маска пристрелити його. Маск:
- В мене є пістолет, але патронів я не маю!
- А ти в мене купи!
26.08.2025 20:18 Ответить
Барига і брехун ,адміністрація Байдена передала допомогу Україні на 98,5 мільярдів доларів 61 мільярд це військова допомога 31,5 мільярда це фінансування бюджету України ,але цей недоумок перекрутив і кожен раз повторює про допомогу в 350 мільярдів доларів і всі мовчать.
26.08.2025 20:20 Ответить
Як так піде то Рижий почне заробляти на продажі зброї обом сторонам,головне мільярди, а зупинка війни то для преси.
26.08.2025 20:21 Ответить
Американська зброя найгірша в світі. Вона не летить і не стріляє без дозволу шизонутого американського діда
26.08.2025 20:24 Ответить
ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ДЫБИЛ И В АФРИКЕ ДЫБИЛ!!!!
26.08.2025 20:24 Ответить
Боротьба за життя та свободу не те, на чому слід заробляти. Трамп не лідер країни вільного світу США, Трамп прото ідіот.
26.08.2025 20:24 Ответить
Он ДЫБИЛ в реале ТрупМ
26.08.2025 20:30 Ответить
ТаваріщЬ Трамп, скільки коштує міжнародний авторитет Америки, як найвпливовішого захисника демократії?
26.08.2025 20:24 Ответить
Лучше уж так чем никак. Для Европы это не такие большие деньги, если например пособирать по крупным европейским городам получателей социальной помощи, которые нигде не работали и не собираются, погрузить на корабли и отплыть флотом к южным берегам Средиземного моря, а там дальше подойти поближе к берегу и десантировать за борт всех ценных кадров, отправив их в родные пенаты. Можно очень много денег высвободить для обеспечения нашей - а следовательно и их собственной безопасности.
26.08.2025 20:25 Ответить
Шо там наші 5-6 дефективні менеджери?Просрали лендліз і тепер з союзників америку майже ворогом зробили!Аве єрмаку!
26.08.2025 20:27 Ответить
Тут на форумі також багато дов... кричали що не треба нам лендліза, тому що дають безплатно.
показать весь комментарий
26.08.2025 20:46 Ответить
"Дали" ...*****
26.08.2025 21:02 Ответить
як шо США на зброї для України вже заробляє ,то війна буде довго ...
26.08.2025 20:28 Ответить
Вибачте, там нижче подала посилання... Тільки ті кому, пече будуть не тягти резину , а що справді було з прихильного до України дідуся Байдена , з повагою, але ж...
Європа платить бо їй пече , гірше вже в США не виберуть...
А от Європа скоро втратить проукраїнських виборців - як Польща... Нехай купують , нехай платять та скоріше - дуже втішний блог , прослухайте . Я з довірою до цього військово журналіста .
26.08.2025 20:38 Ответить
з повагою і я до цього журналіста...треба дочекатися закату ери трампа ,а ЄС хоч і пече ця війна , але торгують як з руснею так і з китаєм ...не знаю коли це закінчиться ,бо зелені віну хочуть і ліві по всьому світу теж , от стала їм Україна в горлі каменем ...Бог ся ти знає ,але шось робиться за спиною України ...я згодна нехай платять і купують ,але повір'те ,кожна з сторін цю війну могла як попередити ,так і зупинити ,шо заважає ?...
26.08.2025 20:49 Ответить
Ну так підтвердження вислову
Що Війни це лише Бізнес і нічого іншого ☝️☝️☝️
26.08.2025 20:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HXnstf2uVQ0

але ж работєт - не відмінило продаж за бабло Європи . Хай буде так - вже дуже втішніше ...
26.08.2025 20:32 Ответить
подивилася ,згодна з ним 🙂
26.08.2025 20:54 Ответить
Почитайте трохи історію перед світовими війнами, саме на двох війнах штати і збагатились, може тому і спонсорували Гітлера перед війною.
26.08.2025 20:45 Ответить
слово американського президента тепер коштує на рівні кацапського
26.08.2025 20:32 Ответить
не думаю - четвертий рік хайло не змінює свому слову , з чого Ви взяли що слово Трампа таке ж тверде?
26.08.2025 20:45 Ответить
Словами так, він як стегнами вихляє, але справи… справи ж стабільно залізобетонні! В наш бік жодної допомоги зі власної ініціативи, в бік кацапів - жодного ускладнення
26.08.2025 21:09 Ответить
Тромб явно нездоровий: репортери відмітили посиніння руки.
Для порівняння - фото королеви Єлизавети Другої за два дні до її кончини:

26.08.2025 20:46 Ответить
Під маскою захисника свободи та демократії ховалась натура бариги.
26.08.2025 20:55 Ответить
Хіба він колись таку маску одягав? Не вигадуйте будь ласка
26.08.2025 21:06 Ответить
все вірно !
крім "ховалась"

26.08.2025 21:11 Ответить
Це означає ще й те, що тепер нема чого поспішати все це закінчувати і когось до чогось змушувати. Бабосіки торгуються.
26.08.2025 20:57 Ответить
Рудого засранця мати зрощувала скупердяєм… Хто ж думав, що президентом стане дегенерат.Тепер перешкоджає Україні і рекламує це ,досягненням своїм- старий психопат.
26.08.2025 20:58 Ответить
За своєї першої каденції Трамп таким під@р@сом не був!
26.08.2025 20:58 Ответить
Бо за першої каденції в нього не було монобільшості 😉 він і хотів би, та тамтешні бариги/на/крові не давали
26.08.2025 21:05 Ответить
Чекаю коли вже вже Іран доробить свою ядерку і у Трампа з'явиться свіжа сраку, яку він зможе смачно вилизувати... США не виконавши свої обов'язки по Будапештом меморандуму, відкрили скриньку пандори, яку як би не хотів Трамп закриє тільки Третя Світова війна...
26.08.2025 21:01 Ответить
Де там наші пришелепкуваті трумполюби? Що потужного скажуть на це?
26.08.2025 21:03 Ответить
трамп зменшив національний борг США на 4 трильйони доларів за 8 місяців

не-українські американці трампа *******, бо всі борги уряду і податки бізнесів сплачує рядовий джо, із своєї кишені

ну, а українським американцям любити його нема за що, бо він скасував "силу закону"
26.08.2025 21:31 Ответить
Американьці мають пишатися таким президентом
26.08.2025 21:04 Ответить
а ми - своїм

26.08.2025 21:12 Ответить
Мудак
26.08.2025 21:07 Ответить
+💯 👍🏿!

26.08.2025 21:13 Ответить
Трапм из красного цвета уже не выйдет. Художник-куратор не даст. Импичмент нужен. Потому что долго ждать выборы в Америке. Но все равно будет Победа Украины! Слава Украине!
26.08.2025 21:15 Ответить
знайшло чим вихвалятися
26.08.2025 21:31 Ответить
На дерьме сметану собирает.
26.08.2025 21:33 Ответить
Який молодець ! Україна -агресор, а Московія - жертва Тому Московія може отримати зброю дарма.
26.08.2025 21:34 Ответить
 
 