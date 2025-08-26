США больше не финансируют Украину, а зарабатывают на продаже оружия странам НАТО, - Трамп
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США больше не финансируют российско-украинскую войну, а сосредоточены на мирном урегулировании.
Об этом он сказал во время заседания правительства США, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Штаты занимаются только поставками вооружений союзникам по НАТО, однако при этом стремятся к прекращению боевых действий.
Трамп отметил, что США продают союзникам военную технику на "миллионы и миллиарды долларов", включая комплексы ПВО Patriot, а оборонные заводы "удваивают и утраивают" объемы производства.
"Мы больше не вовлечены в финансирование Украины, но мы пытаемся остановить войну и убийства. Мы продаем ракеты и военную технику союзникам по НАТО - на миллионы, а в перспективе и миллиарды долларов. Они (европейские страны НАТО - ред.) хотят американский продукт, американский военный продукт, ведь он безусловно лучший в мире. У них есть много вариантов, но хотят именно его", - сказал лидер США.
Трамп добавил, что США получают "доход" от заказов оружия странами НАТО, но точные цифры он не назвал.
подивіться на це рило на фото із свинячими оченятами - далі гнилого дешевого кочана капусти ніц не бачить
.
Іспанія не купуватиме американські винищувачі F-35, натомість придбає ******* літаки у європейських виробників. Як повідомляє Reuters, про це заявив речник Міноборони Іспанії.
6 авг. 2025 г.
Рішення Іспанії не продовжувати закупівлю F-35 може спрямувати мільярди на Eurofighter Typhoon, який виробляють Велика Британія, Німеччина, Італія та Іспанія.
все логічно
тільки б Фредович не почав рашистам постачати за тим самим принципом "США лише отримують "дохід" від замовлень зброї"
.
.
- навіщо купувати в США, якщо можна виробляти самим ?
- навіщо купувати чужу зброю, яку можуть "вимкнути"?
.
.
- В мене є пістолет, але патронів я не маю!
- А ти в мене купи!
Європа платить бо їй пече , гірше вже в США не виберуть...
А от Європа скоро втратить проукраїнських виборців - як Польща... Нехай купують , нехай платять та скоріше - дуже втішний блог , прослухайте . Я з довірою до цього військово журналіста .
Що Війни це лише Бізнес і нічого іншого ☝️☝️☝️
але ж работєт - не відмінило продаж за бабло Європи . Хай буде так - вже дуже втішніше ...
Для порівняння - фото королеви Єлизавети Другої за два дні до її кончини:
крім "ховалась"
.
не-українські американці трампа *******, бо всі борги уряду і податки бізнесів сплачує рядовий джо, із своєї кишені
ну, а українським американцям любити його нема за що, бо він скасував "силу закону"
.
.