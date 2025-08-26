США больше не финансируют Украину, а зарабатывают на продаже оружия странам НАТО, - Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США больше не финансируют российско-украинскую войну, а сосредоточены на мирном урегулировании.

Об этом он сказал во время заседания правительства США, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Штаты занимаются только поставками вооружений союзникам по НАТО, однако при этом стремятся к прекращению боевых действий.

Трамп отметил, что США продают союзникам военную технику на "миллионы и миллиарды долларов", включая комплексы ПВО Patriot, а оборонные заводы "удваивают и утраивают" объемы производства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США внимательно изучают опыт применения дронов в войне в Украине, - Трамп

"Мы больше не вовлечены в финансирование Украины, но мы пытаемся остановить войну и убийства. Мы продаем ракеты и военную технику союзникам по НАТО - на миллионы, а в перспективе и миллиарды долларов. Они (европейские страны НАТО - ред.) хотят американский продукт, американский военный продукт, ведь он безусловно лучший в мире. У них есть много вариантов, но хотят именно его", - сказал лидер США.

Трамп добавил, что США получают "доход" от заказов оружия странами НАТО, но точные цифры он не назвал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США больше не тратят "никаких средств" на помощь Украине, - Трамп