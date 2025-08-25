РУС
США больше не тратят "никаких средств" на помощь Украине, - Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не предоставляют средств на помощь для Украины. Этим занимается НАТО.

Об этом он сказал на встрече с журналистами в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп вспомнил о помощи, которую Украине предоставила предыдущая администрация США при Джо Байдене, заявив, что речь шла о "350 млрд долларов".

"Я сказал, что Зеленский - самый большой коммивояжер, которого я когда-либо встречал, потому что он приезжал в страну и каждый раз уезжал с 50 миллиардами долларов. Но мы больше не даем Украине никаких денег. На самом деле, все наоборот: они обращаются через НАТО, просят ракеты, мы продаем ракеты НАТО. НАТО платит нам в полном объеме и делает с ними что хочет", - пояснил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа предоставит Украине значительные гарантии безопасности, США будут привлечены, - Трамп

У президента США также спросили, разговаривал ли он с российским диктатором с прошлого понедельника - после встречи с Зеленским и европейскими лидерами. Трамп ответил утвердительно.

"Каждый разговор с ним [Путиным] хороший, но потом, к сожалению, бомбят Киев или другой город, и я очень злюсь. И, ну, то, что я считал самым легким, честно говоря, это Россия и Украина. Но оказывается, это какие-то серьезные личные конфликты. Это одна из таких вещей. Но мы это остановим", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война между РФ и Украиной оказалась "большим конфликтом личностей", - Трамп

+23
Ай, маладці. Продинамили Україну ще й хваляться. Країна гнид...
25.08.2025 20:08 Ответить
+21
от ьтепер американці нарешті заживуть.
25.08.2025 20:05 Ответить
+20
Не важливо. Підписувала держава США, а він зараз є президентом цієї держави. Якщо виходити з такої позиції то порушується весь світовий порядок.
25.08.2025 20:22 Ответить
от ьтепер американці нарешті заживуть.
25.08.2025 20:05 Ответить
Ну тампон заживе бо він у ***** на зарплаті. Ото коли на Алясці сіли вдвоём у машину отам і розрахувались так у бандюков заведено.
25.08.2025 20:50 Ответить
Питання, на скільки нарешті заживуть бо через кілька років всі в траншеях будуть
25.08.2025 21:53 Ответить
Тампон, а шо там американська гордість на рахунок будапештського меморандуму, нічого не підказує ?
25.08.2025 20:06 Ответить
Тампон щось підписував?
25.08.2025 20:19 Ответить
Не важливо. Підписувала держава США, а він зараз є президентом цієї держави. Якщо виходити з такої позиції то порушується весь світовий порядок.
25.08.2025 20:22 Ответить
то порушується весь світовий порядок.
Так його навмисно руйнують,щоб збудувати Новий Світовий Лад.
Це вже так очевидно,що я не знаю,яким сліпцем треба бути.
25.08.2025 20:44 Ответить
Та забудьте ви вже той меморандум, носитесь з ним як з писаною торбой.
Америка обіцяла поважати суверенітет, незалежність та не застосовувати силу.
Ще обіцяли терміново скликати раду безпеки оон у випадку нападу 😀
Захищати ніхто не обіцяв.
25.08.2025 21:08 Ответить
так і ***** меморандум не підписував і зеля теж. Дивні у вас поняття
25.08.2025 20:53 Ответить
Так теперь за эту ядерку вы будете вечно на нашей шее сидеть?
25.08.2025 20:58 Ответить
Питання не лише "в ядерці", а в домовленостях і міжнародній безвідповідальності! Виходить, що підписання ВСІХ міжнародних договорів - це ПШИК? Міжнародне Право вже не працює?
25.08.2025 21:10 Ответить
Нійуха ********** виліз! А хто на ьвоїй **********ьській шиї сидить?
25.08.2025 21:23 Ответить
"Нашей шее". Міша і на й.х!
25.08.2025 21:25 Ответить
Ай, маладці. Продинамили Україну ще й хваляться. Країна гнид...
25.08.2025 20:08 Ответить
Нормально - значить ще продажу зброї Європі не відмінив , якщо так жорстоко виправдовується перед виходом СЕНАТОРІВ з відпустки .
25.08.2025 20:08 Ответить
Де він виправдовується?
Це повністю позбавлена емпатії та порядності падаль. І звертається він до такого самого народум, якому ці якості очевидно подобаються...
25.08.2025 20:12 Ответить
новина це лиш для тебе - корегуй свій темник
25.08.2025 20:27 Ответить
у нього є темник? Чи він не правду каже. Що трамбон падаль?
25.08.2025 20:56 Ответить
у Трампа? - нє він у свабоднампальотє ...А про відсутність емпатії навіть тупа курка вже знає ...
25.08.2025 21:04 Ответить
а щодо МІСЯЧНОГО- читайте його коменти на інших сторінках, чи ви з однієї загородки?
25.08.2025 21:05 Ответить
вас, мадам, давно із зоопарку відпустили.? Ви начебто меріканка, а відповідати питанням на питання це в Одесі. Я ВАС питав "чи трамбон не падаль"
25.08.2025 21:11 Ответить
таки з однієї - я вже список маю вас усіх, Вчіться - читайте мене й не тупіть такими запитаннями .
25.08.2025 21:33 Ответить
Він старий мерзотний педофіл який разом з Джефрі Епштейном творив такі речі що про присутність якоїсь людяності в цього покидкя важко уявити. Тому з х*йлом хоче коріфанити і взагалі цей світ настілкі прогнивший що я особисто перспектив не бачу тим паче з такими виродками у руля
25.08.2025 21:53 Ответить
Донт пуш зе амєріка!
25.08.2025 20:08 Ответить
Хорсес )
25.08.2025 20:15 Ответить
То як США малювали в совєцькому Перці нарешті стало реальністю..
25.08.2025 20:09 Ответить
З першингами))) на дачі підшивки є))
25.08.2025 20:37 Ответить
Починаємо витрачати на друга Балодью. (с) Трамп
25.08.2025 20:09 Ответить
так виглядає - "амери" стравили совок і грають на два фронта підливаючи масла в огонь
25.08.2025 20:11 Ответить
Ізраїль і Палестину теж вони?...
25.08.2025 20:19 Ответить
а що амери стелять червоні доріжки хамасам?
25.08.2025 20:22 Ответить
та з такими темпами перетворення - не виключено, що скоро постелить і хамасу, і хезболі,. і тадібану...
25.08.2025 20:34 Ответить
Ага. Тепер американці будуть витрачати кошти на зустрічі Тампона і *****. Зате як нам америкоси пісяли в вуха що от як підпишемо угоду про корисні копалини то сша як почнуть захищати Україну аж нам не потрібно буде нічого робити. От вам і домовленості і мирні угоди
25.08.2025 20:12 Ответить
Ось що треба почути від цього жлоба ,це аморальна,брехлива, тупа істота який урівняв жертву і агресора ,який відмиває світового терориста, ганьба тобі Трамп і твоїй недолугій команді.
25.08.2025 20:13 Ответить
-- Куме, прокиньтеся, ви обісралися!
-- А я і не спав...

-- Америкою, ти зганьбила себе такою відвертою зрадою народу, який бореться з таким страшним злом!
-- Зате ми не витрачаємо жодних коштів на допомогу Україні...
Якось так...
25.08.2025 20:14 Ответить
я ти не думав, що вони так і задумували все? Колишній совок лупить один одного. Їх це влаштовує це очевидно по їх діям.
25.08.2025 20:20 Ответить
Трамп чітко виконує свій план, який він придумав мабуть у минулому році, або і раніше. У нього на нас зуб. Дамо ми США ресурси, програми для дронів, в костюмі буде Зеля чи в труселях. Трамп буде молоть ахінєю, но буде з РФ розробляти шельф на Алясці.
25.08.2025 20:20 Ответить
Ти велика помилка, погано, що не стік по ногам...
25.08.2025 20:20 Ответить
Цей шмат лайна ще хизується тим.
25.08.2025 20:22 Ответить
От саме цього домоглися своєю агітцією минулого року за трумпа 1 1 4c20e8b3, Aleera Frost, Alex Zverev 46d6768b, Anatoliy likhtser, Andrii 8ca0fba5, Andry Asmodeus, And_alos, annaera, astor-27, August Sd, Basil Cook, Bob East, Brandon Lamar, Breezg, Calvados, Bubble Zoner, der MaiStier, Djohn Vendetta, Djavelina Victoria, Dmitriy Dzhilay, DoomPWNZ, Dr. Andris Avots, Greg Point, Flying Eagle, fresh guacamole, Jjjj, Jolly Roger 0a3736d9, Jack Bo, Konstantin Maxatov, Kravchenko Igor, Markus #531371, Max Simple, Mod Dom, Myroslav Hrabovsky 9c770479, Ne On b16724a5, Nestor Nen, Noname, oleh biluy, Oleksiy Burkovskyy f4da03d1, Olga Strong, Olish O, Pavlo Bubenko, PREDATOR PREDATOR, Randall Flag da70119e, ro mb 7302609e, Second First, sky hawkA4, Smith Wesson, Svetlana Bylgakova, tanya brus, Tanya ff9faa61, The Fifth Third, V 2af7597c, Valery Koulga, Victarion Greyjoy, Victor Bilousenko, Victor Elkun d8d06a32, Viktor Mozhaiev, VinsenTuaVega, https://censor.net.ua/user/179977 vit603, vit iwit, Volodymyr Pinchuk 98f07805, Wrgg, Yakov Nemo, YukonUA ., Yuriy Kundin 685c06ac, Zom Jl, Александр Мовчан 521c9775, Александр Р 5690b569, амфаш, Андрей Максименко 90b2b0ad, Антон Антонов 91a68123, Бандерівець, Володимир Краснобокий 59efa79a, Владимир Ивлев 3934a215, Дефіцит Потужності, Дмитрий Selftravel, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА, Життя Буде Папізже, Комік Прикольний, Марта Шепель fda0629b, Михайло Коротков, Олег Попович, Олександр Гуменюк 62b65d4d, Петро Авраменко 74094edc, Підлога Маккартні, Ри Лайли, Светлана Круп, Стас 9b2ad865, Татьяна da1a7c70, Тренболон, ЭндиСтар, Юрій 82781515
25.08.2025 20:22 Ответить
Ну, що, придурки, скажете, що вас не попереджали, що буде саме так?
25.08.2025 20:23 Ответить
Уго...Ви всіх виклали..добрн менн немає. Але я не пам'ятаю деяких осіб, щоб за трампона топили..але то таке
25.08.2025 20:41 Ответить
Грунтовна праця. А може вони помилялись? Байден не дозволяв бити по російським НПЗ. Казав, що ціни на нафту зростуть. Хоча навпаки, від цього ціни падали
25.08.2025 20:46 Ответить
дід, уяви собі що українців в США близько 1 млн, що менш за 0.3% від всього населення
навіть кацапів в США 3 мільйони, що складає 1% від всього населення
нам, звичайно, соромно за трампа, але якщо ти думаєш що саме від нас залежала його перемога, то ти живеш в світі ілюзій
або пишеш "оперу"
25.08.2025 20:47 Ответить
Ще раз: там про голосування нема ні слова. Там - я вас всіх звинувачую в агітації! Та яка в хер справа, як проголосували!? Справа в тому, що ваша придурочна і злочинна по відношенню до України позиція впливала на інших, та навіть не тільки в США, а в усьому світі!
Доходить, чи ні? Чи навіть в таких елементарних речах вам потрібен хук в мізки?
25.08.2025 21:01 Ответить
тобто ти вважаєш, що ми агітували українських громадян голосувати за трампа ?
це ви нас агітували голосувати за байдена
а ми не хочемо байдена

чи ти думаєш що ми приказали трампу знущатися з України ?

він нас зрадив, так само як і вас, але його внутрішньо-американська політика нас влаштовує, отакий вибір з двох зол меншого

вам намагалися пояснити, що будь замість зєлєнского хтось інший, то й трамп поводив себе б інакше - подивись як він обережно розмовляє, наприклад, з Алієвим

але для цього треба думати, а старому діду анмуру хочеться хуки смикать

давай-давай, гоп со смиком !
25.08.2025 21:09 Ответить
якщо ви обрали нам більше зло у вигляді демона трупа - то пішли ви всі нахер, ви такі ж самі наші вороги, як і касапи. Ви нічим не відрізняєтесь від касапів, які вважають ***** таким, що робить для них краще. Ви ж навіть не даєте собі ради в тому, що трумп - авторитарист, намагається встановити в США таку ж диктатуру, як ***** в лаптєстані, почитай https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-glavnoe-k-koncu-nedeli-subbota-23-avgusta-2025---igor-aizenberg/177417#gsc.tab=0 Ігоря Айзенберга.
ЗІ: у всяк випадку Камала (не Джо!) для України була б меншим злом.
25.08.2025 21:29 Ответить
В мене є обгрунтована підозра що це не дід а баба 😬
25.08.2025 21:12 Ответить
а з тобою, одночасим зедебілои і трампістом - гидую розмовляти. Пішло ти *****, шваль ти ворожа
25.08.2025 21:30 Ответить
25.08.2025 20:23 Ответить
Маразматик куєв, знову заспівав стару пісню...
25.08.2025 20:28 Ответить
Але мародерять її надра. Потужна гарантія безпеки від США.
25.08.2025 20:29 Ответить
Пи@арас
25.08.2025 20:32 Ответить
Якщо США не дають нам допомоги і не можуть виконати свої обов'язки по Будапештському меморандуму, то нехай повернуть ЯЗ... і більше не витрачають жодні кошти...
25.08.2025 20:34 Ответить
Трамплер дає щораз більші збої.
25.08.2025 20:39 Ответить
Є чим пишатися. Let's make Alaska russian again.
25.08.2025 20:39 Ответить
Цей придурок зганьбив усю велич Америки , ще не одне покоління буде за нього пояснювати, чому їхній лідер підтримував терориста замість жертви. Зато весь світ тепер знає, що гарантії Америки- це порожній звук. Американцям, як і кацапам не можна вірити та довіряти. Доречі , кацапи та гамериканці багато у чому схожі і Вуді Аллен сьогодні це довів.
25.08.2025 20:39 Ответить
Черговий раз руда істота відзвітувала ***** про роботу над помилками "папєреднікоф"..
25.08.2025 20:41 Ответить
"Україна, ліквідувавши спрямовану проти США ядерну загрозу зі своєї території і позбувшись своєї стратегічної ядерної зброї, заощадила для США трильйони доларів, які вони мали б витрачати на будівництво і утримання відповідної оборони протягом останніх 30 років.

Натомість Україна втратила стратегічний потенціал захисту, вартість відбудови якого у ******** цінах також становить не менше трильйона доларів США.

Потенційно цей третій у світі за потужністю ядерний арсенал арсенал був здатний повністю знищити США, особливо в разі атаки найважчими у світі українськими ракетами через південь США, де була відсутня ефективна ПРО. Україна, жертвуючи власною безпекою, знищила 176 таких міжконтинентальних ракет, понад 1900 стратегічних ядерних боєголовок та десятки важких стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-160 і Ту-95".
25.08.2025 20:42 Ответить
"Bимагати від України "оплати" за жертви, які вона вже понесла і продовжує нести задля спільного захисту, - є, з точки зору моралі, принизливим і цинічним.

Український народ, який продовжує боротьбу за свободу і європейське майбутнє, має право розраховувати не лише на підтримку, а й на глибоке партнерське переосмислення своїх взаємин із тими, хто отримав вигоду від його жертви...".
25.08.2025 20:45 Ответить
Great again
25.08.2025 20:49 Ответить
Кремлевский питар . Пошел накуй
25.08.2025 21:03 Ответить
Най буде так. Непогана врешті-решт схема. І перед "другом" сумління чисте.
25.08.2025 21:06 Ответить
Трамп открыл врата в Европу Путину. Шлюха Путина здает Европу
25.08.2025 21:07 Ответить
І що? Гордість аж розпирає?
Мене в житті завжди тішило, коли я міг комусь допомогти, і ніяковів, коли доводилося відмовити. Що ж, такий президент зараз в Сполучених штатах
25.08.2025 21:07 Ответить
То віддайте нам кошти за утилізовані вами стратегічні бомбардувальники хоча.
25.08.2025 21:12 Ответить
Тобто США тепер не в НАТО? Окремо?
25.08.2025 21:13 Ответить
Знайшов піцько грабовий чим гордитися. Справжній русскій агєнт Краснов...
25.08.2025 21:15 Ответить
Жалюгідне трепло
25.08.2025 21:23 Ответить
лишилося післати "трамбона накуй" разом з відмовою по рідкоземельних
25.08.2025 21:29 Ответить
Народ, тут на гілці появилося два трампісти, Smith Wesson, та The Fifth Third, які виявляється, в себе в США голосували за ворога України трумпа. Давайте їх дружно пошлемо *****
25.08.2025 21:39 Ответить
Ну как бы помощь и не нужна, нужен военторг а он как я знаю открыт. А кто антитрампист, тот предатель Украины, из за вас, гнид, еще и разветку отключить могут, будет 100% ваша вина.
25.08.2025 21:49 Ответить
 
 