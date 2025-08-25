США больше не тратят "никаких средств" на помощь Украине, - Трамп
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не предоставляют средств на помощь для Украины. Этим занимается НАТО.
Об этом он сказал на встрече с журналистами в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.
Трамп вспомнил о помощи, которую Украине предоставила предыдущая администрация США при Джо Байдене, заявив, что речь шла о "350 млрд долларов".
"Я сказал, что Зеленский - самый большой коммивояжер, которого я когда-либо встречал, потому что он приезжал в страну и каждый раз уезжал с 50 миллиардами долларов. Но мы больше не даем Украине никаких денег. На самом деле, все наоборот: они обращаются через НАТО, просят ракеты, мы продаем ракеты НАТО. НАТО платит нам в полном объеме и делает с ними что хочет", - пояснил Трамп.
У президента США также спросили, разговаривал ли он с российским диктатором с прошлого понедельника - после встречи с Зеленским и европейскими лидерами. Трамп ответил утвердительно.
"Каждый разговор с ним [Путиным] хороший, но потом, к сожалению, бомбят Киев или другой город, и я очень злюсь. И, ну, то, что я считал самым легким, честно говоря, это Россия и Украина. Но оказывается, это какие-то серьезные личные конфликты. Это одна из таких вещей. Но мы это остановим", - добавил он.
Так його навмисно руйнують,щоб збудувати Новий Світовий Лад.
Це вже так очевидно,що я не знаю,яким сліпцем треба бути.
Америка обіцяла поважати суверенітет, незалежність та не застосовувати силу.
Ще обіцяли терміново скликати раду безпеки оон у випадку нападу 😀
Захищати ніхто не обіцяв.
Це повністю позбавлена емпатії та порядності падаль. І звертається він до такого самого народум, якому ці якості очевидно подобаються...
-- А я і не спав...
-- Америкою, ти зганьбила себе такою відвертою зрадою народу, який бореться з таким страшним злом!
-- Зате ми не витрачаємо жодних коштів на допомогу Україні...
Якось так...
навіть кацапів в США 3 мільйони, що складає 1% від всього населення
нам, звичайно, соромно за трампа, але якщо ти думаєш що саме від нас залежала його перемога, то ти живеш в світі ілюзій
або пишеш "оперу"
Доходить, чи ні? Чи навіть в таких елементарних речах вам потрібен хук в мізки?
це ви нас агітували голосувати за байдена
а ми не хочемо байдена
чи ти думаєш що ми приказали трампу знущатися з України ?
він нас зрадив, так само як і вас, але його внутрішньо-американська політика нас влаштовує, отакий вибір з двох зол меншого
вам намагалися пояснити, що будь замість зєлєнского хтось інший, то й трамп поводив себе б інакше - подивись як він обережно розмовляє, наприклад, з Алієвим
але для цього треба думати, а старому діду анмуру хочеться хуки смикать
давай-давай, гоп со смиком !
ЗІ: у всяк випадку Камала (не Джо!) для України була б меншим злом.
Натомість Україна втратила стратегічний потенціал захисту, вартість відбудови якого у ******** цінах також становить не менше трильйона доларів США.
Потенційно цей третій у світі за потужністю ядерний арсенал арсенал був здатний повністю знищити США, особливо в разі атаки найважчими у світі українськими ракетами через південь США, де була відсутня ефективна ПРО. Україна, жертвуючи власною безпекою, знищила 176 таких міжконтинентальних ракет, понад 1900 стратегічних ядерних боєголовок та десятки важких стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-160 і Ту-95".
Український народ, який продовжує боротьбу за свободу і європейське майбутнє, має право розраховувати не лише на підтримку, а й на глибоке партнерське переосмислення своїх взаємин із тими, хто отримав вигоду від його жертви...".
Мене в житті завжди тішило, коли я міг комусь допомогти, і ніяковів, коли доводилося відмовити. Що ж, такий президент зараз в Сполучених штатах