США больше не тратят "никаких средств" на помощь Украине, - Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не предоставляют средств на помощь для Украины. Этим занимается НАТО.

Об этом он сказал на встрече с журналистами в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп вспомнил о помощи, которую Украине предоставила предыдущая администрация США при Джо Байдене, заявив, что речь шла о "350 млрд долларов".

"Я сказал, что Зеленский - самый большой коммивояжер, которого я когда-либо встречал, потому что он приезжал в страну и каждый раз уезжал с 50 миллиардами долларов. Но мы больше не даем Украине никаких денег. На самом деле, все наоборот: они обращаются через НАТО, просят ракеты, мы продаем ракеты НАТО. НАТО платит нам в полном объеме и делает с ними что хочет", - пояснил Трамп.

У президента США также спросили, разговаривал ли он с российским диктатором с прошлого понедельника - после встречи с Зеленским и европейскими лидерами. Трамп ответил утвердительно.

"Каждый разговор с ним [Путиным] хороший, но потом, к сожалению, бомбят Киев или другой город, и я очень злюсь. И, ну, то, что я считал самым легким, честно говоря, это Россия и Украина. Но оказывается, это какие-то серьезные личные конфликты. Это одна из таких вещей. Но мы это остановим", - добавил он.

