США більше не витрачають "жодних коштів" на допомогу Україні, - Трамп

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не надають коштів на допомогу для України. Цим займається НАТО.

Про це він сказав на зустрічі з журналістами в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп згадав про допомогу, яку Україні надала попередня адміністрація США за Джо Байдена, заявивши, що йшлося про "350 млрд доларів".

"Я сказав, що Зеленський – найбільший комівояжер, якого я коли-небудь зустрічав, тому що він приїжджав в країну і щоразу їхав з 50 мільярдами доларів. Але ми більше не даємо Україні жодних грошей. Насправді, все навпаки: вони звертаються через НАТО, просять ракети, ми продаємо ракети НАТО. НАТО платить нам у повному обсязі й робить із ними що хоче", - пояснив Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа надасть Україні значні гарантії безпеки, США будуть залучені, - Трамп

У президента США також запитали, чи розмовляв він з російським диктатором від минулого понеділка — після зустріч із Зеленським та європейськими лідерами. Трамп відповів ствердно.

"Кожна розмова з ним [Путіним] добра, але потім, на жаль, бомблять Київ чи інше місто, і я дуже злюся. І, ну, те, що я вважав найлегшим, чесно кажучи, це Росія та Україна. Але виявляється, це якісь серйозні особисті конфлікти. Це одна з таких речей. Але ми це зупинимо", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна між РФ та Україною виявилася "великим конфліктом особистостей", - Трамп