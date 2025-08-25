УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11242 відвідувача онлайн
Новини допомога Україні від США Заяви Трампа
3 309 63

США більше не витрачають "жодних коштів" на допомогу Україні, - Трамп

трамп

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не надають коштів на допомогу для України. Цим займається НАТО.

Про це він сказав на зустрічі з журналістами в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп згадав про допомогу, яку Україні надала попередня адміністрація США за Джо Байдена, заявивши, що йшлося про "350 млрд доларів".

"Я сказав, що Зеленський – найбільший комівояжер, якого я коли-небудь зустрічав, тому що він приїжджав в країну і щоразу їхав з 50 мільярдами доларів. Але ми більше не даємо Україні жодних грошей. Насправді, все навпаки: вони звертаються через НАТО, просять ракети, ми продаємо ракети НАТО. НАТО платить нам у повному обсязі й робить із ними що хоче", - пояснив Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа надасть Україні значні гарантії безпеки, США будуть залучені, - Трамп

У президента США також запитали, чи розмовляв він з російським диктатором від минулого понеділка — після зустріч із Зеленським та європейськими лідерами. Трамп відповів ствердно.

"Кожна розмова з ним [Путіним] добра, але потім, на жаль, бомблять Київ чи інше місто, і я дуже злюся. І, ну, те, що я вважав найлегшим, чесно кажучи, це Росія та Україна. Але виявляється, це якісь серйозні особисті конфлікти. Це одна з таких речей. Але ми це зупинимо", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна між РФ та Україною виявилася "великим конфліктом особистостей", - Трамп

Автор: 

НАТО (6729) допомога (8672) США (24127) Трамп Дональд (6987)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Ай, маладці. Продинамили Україну ще й хваляться. Країна гнид...
показати весь коментар
25.08.2025 20:08 Відповісти
+13
Тампон, а шо там американська гордість на рахунок будапештського меморандуму, нічого не підказує ?
показати весь коментар
25.08.2025 20:06 Відповісти
+12
от ьтепер американці нарешті заживуть.
показати весь коментар
25.08.2025 20:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
от ьтепер американці нарешті заживуть.
показати весь коментар
25.08.2025 20:05 Відповісти
Ну тампон заживе бо він у ***** на зарплаті. Ото коли на Алясці сіли вдвоём у машину отам і розрахувались так у бандюков заведено.
показати весь коментар
25.08.2025 20:50 Відповісти
Тампон, а шо там американська гордість на рахунок будапештського меморандуму, нічого не підказує ?
показати весь коментар
25.08.2025 20:06 Відповісти
Тампон щось підписував?
показати весь коментар
25.08.2025 20:19 Відповісти
Не важливо. Підписувала держава США, а він зараз є президентом цієї держави. Якщо виходити з такої позиції то порушується весь світовий порядок.
показати весь коментар
25.08.2025 20:22 Відповісти
то порушується весь світовий порядок.
Так його навмисно руйнують,щоб збудувати Новий Світовий Лад.
Це вже так очевидно,що я не знаю,яким сліпцем треба бути.
показати весь коментар
25.08.2025 20:44 Відповісти
Та забудьте ви вже той меморандум, носитесь з ним як з писаною торбой.
Америка обіцяла поважати суверенітет, незалежність та не застосовувати силу.
Ще обіцяли терміново скликати раду безпеки оон у випадку нападу 😀
Захищати ніхто не обіцяв.
показати весь коментар
25.08.2025 21:08 Відповісти
так і ***** меморандум не підписував і зеля теж. Дивні у вас поняття
показати весь коментар
25.08.2025 20:53 Відповісти
Так теперь за эту ядерку вы будете вечно на нашей шее сидеть?
показати весь коментар
25.08.2025 20:58 Відповісти
Питання не лише "в ядерці", а в домовленостях і міжнародній безвідповідальності! Виходить, що підписання ВСІХ міжнародних договорів - це ПШИК? Міжнародне Право вже не працює?
показати весь коментар
25.08.2025 21:10 Відповісти
Ай, маладці. Продинамили Україну ще й хваляться. Країна гнид...
показати весь коментар
25.08.2025 20:08 Відповісти
Нормально - значить ще продажу зброї Європі не відмінив , якщо так жорстоко виправдовується перед виходом СЕНАТОРІВ з відпустки .
показати весь коментар
25.08.2025 20:08 Відповісти
Де він виправдовується?
Це повністю позбавлена емпатії та порядності падаль. І звертається він до такого самого народум, якому ці якості очевидно подобаються...
показати весь коментар
25.08.2025 20:12 Відповісти
новина це лиш для тебе - корегуй свій темник
показати весь коментар
25.08.2025 20:27 Відповісти
у нього є темник? Чи він не правду каже. Що трамбон падаль?
показати весь коментар
25.08.2025 20:56 Відповісти
у Трампа? - нє він у свабоднампальотє ...А про відсутність емпатії навіть тупа курка вже знає ...
показати весь коментар
25.08.2025 21:04 Відповісти
а щодо МІСЯЧНОГО- читайте його коменти на інших сторінках, чи ви з однієї загородки?
показати весь коментар
25.08.2025 21:05 Відповісти
вас, мадам, давно із зоопарку відпустили.? Ви начебто меріканка, а відповідати питанням на питання це в Одесі. Я ВАС питав "чи трамбон не падаль"
показати весь коментар
25.08.2025 21:11 Відповісти
Донт пуш зе амєріка!
показати весь коментар
25.08.2025 20:08 Відповісти
Хорсес )
показати весь коментар
25.08.2025 20:15 Відповісти
То як США малювали в совєцькому Перці нарешті стало реальністю..
показати весь коментар
25.08.2025 20:09 Відповісти
З першингами))) на дачі підшивки є))
показати весь коментар
25.08.2025 20:37 Відповісти
Починаємо витрачати на друга Балодью. (с) Трамп
показати весь коментар
25.08.2025 20:09 Відповісти
так виглядає - "амери" стравили совок і грають на два фронта підливаючи масла в огонь
показати весь коментар
25.08.2025 20:11 Відповісти
Ізраїль і Палестину теж вони?...
показати весь коментар
25.08.2025 20:19 Відповісти
а що амери стелять червоні доріжки хамасам?
показати весь коментар
25.08.2025 20:22 Відповісти
та з такими темпами перетворення - не виключено, що скоро постелить і хамасу, і хезболі,. і тадібану...
показати весь коментар
25.08.2025 20:34 Відповісти
Ага. Тепер американці будуть витрачати кошти на зустрічі Тампона і *****. Зате як нам америкоси пісяли в вуха що от як підпишемо угоду про корисні копалини то сша як почнуть захищати Україну аж нам не потрібно буде нічого робити. От вам і домовленості і мирні угоди
показати весь коментар
25.08.2025 20:12 Відповісти
Ось що треба почути від цього жлоба ,це аморальна,брехлива, тупа істота який урівняв жертву і агресора ,який відмиває світового терориста, ганьба тобі Трамп і твоїй недолугій команді.
показати весь коментар
25.08.2025 20:13 Відповісти
-- Куме, прокиньтеся, ви обісралися!
-- А я і не спав...

-- Америкою, ти зганьбила себе такою відвертою зрадою народу, який бореться з таким страшним злом!
-- Зате ми не витрачаємо жодних коштів на допомогу Україні...
Якось так...
показати весь коментар
25.08.2025 20:14 Відповісти
я ти не думав, що вони так і задумували все? Колишній совок лупить один одного. Їх це влаштовує це очевидно по їх діям.
показати весь коментар
25.08.2025 20:20 Відповісти
Трамп чітко виконує свій план, який він придумав мабуть у минулому році, або і раніше. У нього на нас зуб. Дамо ми США ресурси, програми для дронів, в костюмі буде Зеля чи в труселях. Трамп буде молоть ахінєю, но буде з РФ розробляти шельф на Алясці.
показати весь коментар
25.08.2025 20:20 Відповісти
Ти велика помилка, погано, що не стік по ногам...
показати весь коментар
25.08.2025 20:20 Відповісти
Цей шмат лайна ще хизується тим.
показати весь коментар
25.08.2025 20:22 Відповісти
От саме цього домоглися своєю агітцією минулого року за трумпа 1 1 4c20e8b3, Aleera Frost, Alex Zverev 46d6768b, Anatoliy likhtser, Andrii 8ca0fba5, Andry Asmodeus, And_alos, annaera, astor-27, August Sd, Basil Cook, Bob East, Brandon Lamar, Breezg, Calvados, Bubble Zoner, der MaiStier, Djohn Vendetta, Djavelina Victoria, Dmitriy Dzhilay, DoomPWNZ, Dr. Andris Avots, Greg Point, Flying Eagle, fresh guacamole, Jjjj, Jolly Roger 0a3736d9, Jack Bo, Konstantin Maxatov, Kravchenko Igor, Markus #531371, Max Simple, Mod Dom, Myroslav Hrabovsky 9c770479, Ne On b16724a5, Nestor Nen, Noname, oleh biluy, Oleksiy Burkovskyy f4da03d1, Olga Strong, Olish O, Pavlo Bubenko, PREDATOR PREDATOR, Randall Flag da70119e, ro mb 7302609e, Second First, sky hawkA4, Smith Wesson, Svetlana Bylgakova, tanya brus, Tanya ff9faa61, The Fifth Third, V 2af7597c, Valery Koulga, Victarion Greyjoy, Victor Bilousenko, Victor Elkun d8d06a32, Viktor Mozhaiev, VinsenTuaVega, https://censor.net.ua/user/179977 vit603, vit iwit, Volodymyr Pinchuk 98f07805, Wrgg, Yakov Nemo, YukonUA ., Yuriy Kundin 685c06ac, Zom Jl, Александр Мовчан 521c9775, Александр Р 5690b569, амфаш, Андрей Максименко 90b2b0ad, Антон Антонов 91a68123, Бандерівець, Володимир Краснобокий 59efa79a, Владимир Ивлев 3934a215, Дефіцит Потужності, Дмитрий Selftravel, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА, Життя Буде Папізже, Комік Прикольний, Марта Шепель fda0629b, Михайло Коротков, Олег Попович, Олександр Гуменюк 62b65d4d, Петро Авраменко 74094edc, Підлога Маккартні, Ри Лайли, Светлана Круп, Стас 9b2ad865, Татьяна da1a7c70, Тренболон, ЭндиСтар, Юрій 82781515
показати весь коментар
25.08.2025 20:22 Відповісти
Ну, що, придурки, скажете, що вас не попереджали, що буде саме так?
показати весь коментар
25.08.2025 20:23 Відповісти
Уго...Ви всіх виклали..добрн менн немає. Але я не пам'ятаю деяких осіб, щоб за трампона топили..але то таке
показати весь коментар
25.08.2025 20:41 Відповісти
Грунтовна праця. А може вони помилялись? Байден не дозволяв бити по російським НПЗ. Казав, що ціни на нафту зростуть. Хоча навпаки, від цього ціни падали
показати весь коментар
25.08.2025 20:46 Відповісти
дід, уяви собі що українців в США близько 1 млн, що менш за 0.3% від всього населення
навіть кацапів в США 3 мільйони, що складає 1% від всього населення
нам, звичайно, соромно за трампа, але якщо ти думаєш що саме від нас залежала його перемога, то ти живеш в світі ілюзій
або пишеш "оперу"
показати весь коментар
25.08.2025 20:47 Відповісти
Ще раз: там про голосування нема ні слова. Там - я вас всіх звинувачую в агітації! Та яка в хер справа, як проголосували!? Справа в тому, що ваша придурочна і злочинна по відношенню до України позиція впливала на інших, та навіть не тільки в США, а в усьому світі!
Доходить, чи ні? Чи навіть в таких елементарних речах вам потрібен хук в мізки?
показати весь коментар
25.08.2025 21:01 Відповісти
тобто ти вважаєш, що ми агітували українських громадян голосувати за трампа ?
це ви нас агітували голосувати за байдена
а ми не хочемо байдена

чи ти думаєш що ми приказали трампу знущатися з України ?

він нас зрадив, так само як і вас, але його внутрішньо-американська політика нас влаштовує, отакий вибір з двох зол меншого

вам намагалися пояснити, що будь замість зєлєнского хтось інший, то й трамп поводив себе б інакше - подивись як він обережно розмовляє, наприклад, з Алієвим

але для цього треба думати, а старому діду анмуру хочеться хуки смикать

давай-давай, гоп со смиком !
показати весь коментар
25.08.2025 21:09 Відповісти
В мене є обгрунтована підозра що це не дід а баба 😬
показати весь коментар
25.08.2025 21:12 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2025 20:23 Відповісти
Маразматик куєв, знову заспівав стару пісню...
показати весь коментар
25.08.2025 20:28 Відповісти
Але мародерять її надра. Потужна гарантія безпеки від США.
показати весь коментар
25.08.2025 20:29 Відповісти
Пи@арас
показати весь коментар
25.08.2025 20:32 Відповісти
Якщо США не дають нам допомоги і не можуть виконати свої обов'язки по Будапештському меморандуму, то нехай повернуть ЯЗ... і більше не витрачають жодні кошти...
показати весь коментар
25.08.2025 20:34 Відповісти
Трамплер дає щораз більші збої.
показати весь коментар
25.08.2025 20:39 Відповісти
Є чим пишатися. Let's make Alaska russian again.
показати весь коментар
25.08.2025 20:39 Відповісти
Цей придурок зганьбив усю велич Америки , ще не одне покоління буде за нього пояснювати, чому їхній лідер підтримував терориста замість жертви. Зато весь світ тепер знає, що гарантії Америки- це порожній звук. Американцям, як і кацапам не можна вірити та довіряти. Доречі , кацапи та гамериканці багато у чому схожі і Вуді Аллен сьогодні це довів.
показати весь коментар
25.08.2025 20:39 Відповісти
Черговий раз руда істота відзвітувала ***** про роботу над помилками "папєреднікоф"..
показати весь коментар
25.08.2025 20:41 Відповісти
"Україна, ліквідувавши спрямовану проти США ядерну загрозу зі своєї території і позбувшись своєї стратегічної ядерної зброї, заощадила для США трильйони доларів, які вони мали б витрачати на будівництво і утримання відповідної оборони протягом останніх 30 років.

Натомість Україна втратила стратегічний потенціал захисту, вартість відбудови якого у ******** цінах також становить не менше трильйона доларів США.

Потенційно цей третій у світі за потужністю ядерний арсенал арсенал був здатний повністю знищити США, особливо в разі атаки найважчими у світі українськими ракетами через південь США, де була відсутня ефективна ПРО. Україна, жертвуючи власною безпекою, знищила 176 таких міжконтинентальних ракет, понад 1900 стратегічних ядерних боєголовок та десятки важких стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-160 і Ту-95".
показати весь коментар
25.08.2025 20:42 Відповісти
"Bимагати від України "оплати" за жертви, які вона вже понесла і продовжує нести задля спільного захисту, - є, з точки зору моралі, принизливим і цинічним.

Український народ, який продовжує боротьбу за свободу і європейське майбутнє, має право розраховувати не лише на підтримку, а й на глибоке партнерське переосмислення своїх взаємин із тими, хто отримав вигоду від його жертви...".
показати весь коментар
25.08.2025 20:45 Відповісти
Great again
показати весь коментар
25.08.2025 20:49 Відповісти
Кремлевский питар . Пошел накуй
показати весь коментар
25.08.2025 21:03 Відповісти
Най буде так. Непогана врешті-решт схема. І перед "другом" сумління чисте.
показати весь коментар
25.08.2025 21:06 Відповісти
Трамп открыл врата в Европу Путину. Шлюха Путина здает Европу
показати весь коментар
25.08.2025 21:07 Відповісти
І що? Гордість аж розпирає?
Мене в житті завжди тішило, коли я міг комусь допомогти, і ніяковів, коли доводилося відмовити. Що ж, такий президент зараз в Сполучених штатах
показати весь коментар
25.08.2025 21:07 Відповісти
То віддайте нам кошти за утилізовані вами стратегічні бомбардувальники хоча.
показати весь коментар
25.08.2025 21:12 Відповісти
Тобто США тепер не в НАТО? Окремо?
показати весь коментар
25.08.2025 21:13 Відповісти
Знайшов піцько грабовий чим гордитися. Справжній русскій агєнт Краснов...
показати весь коментар
25.08.2025 21:15 Відповісти
 
 