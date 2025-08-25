США більше не витрачають "жодних коштів" на допомогу Україні, - Трамп
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не надають коштів на допомогу для України. Цим займається НАТО.
Про це він сказав на зустрічі з журналістами в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.
Трамп згадав про допомогу, яку Україні надала попередня адміністрація США за Джо Байдена, заявивши, що йшлося про "350 млрд доларів".
"Я сказав, що Зеленський – найбільший комівояжер, якого я коли-небудь зустрічав, тому що він приїжджав в країну і щоразу їхав з 50 мільярдами доларів. Але ми більше не даємо Україні жодних грошей. Насправді, все навпаки: вони звертаються через НАТО, просять ракети, ми продаємо ракети НАТО. НАТО платить нам у повному обсязі й робить із ними що хоче", - пояснив Трамп.
У президента США також запитали, чи розмовляв він з російським диктатором від минулого понеділка — після зустріч із Зеленським та європейськими лідерами. Трамп відповів ствердно.
"Кожна розмова з ним [Путіним] добра, але потім, на жаль, бомблять Київ чи інше місто, і я дуже злюся. І, ну, те, що я вважав найлегшим, чесно кажучи, це Росія та Україна. Але виявляється, це якісь серйозні особисті конфлікти. Це одна з таких речей. Але ми це зупинимо", - додав він.
Так його навмисно руйнують,щоб збудувати Новий Світовий Лад.
Це вже так очевидно,що я не знаю,яким сліпцем треба бути.
Америка обіцяла поважати суверенітет, незалежність та не застосовувати силу.
Ще обіцяли терміново скликати раду безпеки оон у випадку нападу 😀
Захищати ніхто не обіцяв.
Це повністю позбавлена емпатії та порядності падаль. І звертається він до такого самого народум, якому ці якості очевидно подобаються...
-- А я і не спав...
-- Америкою, ти зганьбила себе такою відвертою зрадою народу, який бореться з таким страшним злом!
-- Зате ми не витрачаємо жодних коштів на допомогу Україні...
Якось так...
навіть кацапів в США 3 мільйони, що складає 1% від всього населення
нам, звичайно, соромно за трампа, але якщо ти думаєш що саме від нас залежала його перемога, то ти живеш в світі ілюзій
або пишеш "оперу"
Доходить, чи ні? Чи навіть в таких елементарних речах вам потрібен хук в мізки?
це ви нас агітували голосувати за байдена
а ми не хочемо байдена
чи ти думаєш що ми приказали трампу знущатися з України ?
він нас зрадив, так само як і вас, але його внутрішньо-американська політика нас влаштовує, отакий вибір з двох зол меншого
вам намагалися пояснити, що будь замість зєлєнского хтось інший, то й трамп поводив себе б інакше - подивись як він обережно розмовляє, наприклад, з Алієвим
але для цього треба думати, а старому діду анмуру хочеться хуки смикать
давай-давай, гоп со смиком !
Натомість Україна втратила стратегічний потенціал захисту, вартість відбудови якого у ******** цінах також становить не менше трильйона доларів США.
Потенційно цей третій у світі за потужністю ядерний арсенал арсенал був здатний повністю знищити США, особливо в разі атаки найважчими у світі українськими ракетами через південь США, де була відсутня ефективна ПРО. Україна, жертвуючи власною безпекою, знищила 176 таких міжконтинентальних ракет, понад 1900 стратегічних ядерних боєголовок та десятки важких стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-160 і Ту-95".
Український народ, який продовжує боротьбу за свободу і європейське майбутнє, має право розраховувати не лише на підтримку, а й на глибоке партнерське переосмислення своїх взаємин із тими, хто отримав вигоду від його жертви...".
Мене в житті завжди тішило, коли я міг комусь допомогти, і ніяковів, коли доводилося відмовити. Що ж, такий президент зараз в Сполучених штатах