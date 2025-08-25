Європа надасть Україні значні гарантії безпеки, США будуть залучені, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європа надасть Україні значні гарантії безпеки. За його словами, США також зроблять свій внесок.

Про це лідер США сказав під час пресконференції у Білому домі 25 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не знаємо гарантій безпеки України, бо ми не обговорювали деталі. По-перше, Європа надасть їм (Україні -ред.) значні гарантії безпеки, і вони повинні це зробити, тому що вони територіально поруч, але ми (США -ред.), будемо залучені.

"Ми будемо допомагати їм. І я думаю, що якщо ми досягнемо угоди, а я думаю, що ми досягнемо, але якщо ми досягнемо угоди, я не думаю, що у вас виникнуть великі проблеми. Але ми будемо підтримувати їх, бо я хочу перестати бачити, як людей вбивають", - заявив глава Білого дому.

Нагадаємо, що раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що з Росією буде обговорюватися завершення війни, а також гарантії безпеки.

