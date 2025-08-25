УКР
Новини Гарантії безпеки для України
Європа надасть Україні значні гарантії безпеки, США будуть залучені, - Трамп

Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європа надасть Україні значні гарантії безпеки. За його словами, США також зроблять свій внесок.

Про це лідер США сказав під час пресконференції у Білому домі 25 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не знаємо гарантій безпеки України, бо ми не обговорювали деталі. По-перше, Європа надасть їм (Україні -ред.) значні гарантії безпеки, і вони повинні це зробити, тому що вони територіально поруч, але ми (США -ред.), будемо залучені.

"Ми будемо допомагати їм. І я думаю, що якщо ми досягнемо угоди, а я думаю, що ми досягнемо, але якщо ми досягнемо угоди, я не думаю, що у вас виникнуть великі проблеми. Але ми будемо підтримувати їх, бо я хочу перестати бачити, як людей вбивають", - заявив глава Білого дому.

Нагадаємо, що раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що з Росією буде обговорюватися завершення війни, а також гарантії безпеки.

Читайте також: Робота над гарантіями безпеки для України є дуже важкою та триває, - Келлог

+3
Завтра руда дебіляка забуде що говорило. Знову расія знову ***** хороший хлопець.
25.08.2025 19:37 Відповісти
25.08.2025 19:37 Відповісти
+1
Трамп неадекват, тому маемо його на увазі але в розрахунки не приймаемо
25.08.2025 19:38 Відповісти
25.08.2025 19:38 Відповісти
+1
саме так. в 2014 році Україну примусили відмовитись від криму, щоб не було 3-світової, потім одразу ж кацапи з кримом відірвали кусок на сході, потім знову і знову. Тепер кажуть те саме - віддавайте свою територію, що б не було війни. Все те саме буде як тільки пуйло трохи залиже рани та наклепа ракет, от тільки не факт, що ми зможем знову їх стримати.
25.08.2025 19:55 Відповісти
25.08.2025 19:55 Відповісти
...у якості спостерігача?
25.08.2025 19:35 Відповісти
25.08.2025 19:35 Відповісти
да, є таке збочення, коли ********** наблюдать
25.08.2025 19:42 Відповісти
25.08.2025 19:42 Відповісти
Завтра руда дебіляка забуде що говорило. Знову расія знову ***** хороший хлопець.
25.08.2025 19:37 Відповісти
25.08.2025 19:37 Відповісти
Трамп починає прозрівати і виголошувати правильні тези. Головне, щоб завтра зранку його думка вчергове не змінилася. Не підпускайте до Трампа путлєра, бо у старого на карлика ерекція.
25.08.2025 19:38 Відповісти
25.08.2025 19:38 Відповісти
Які тези?
Трамп заключає "прекрасну сдєлку" а гарантії несе Європа? А якому світі така х-ня спрацює?
25.08.2025 19:41 Відповісти
25.08.2025 19:41 Відповісти
ЄС на таку угоду погодився, окрім шакала орбана.
25.08.2025 19:43 Відповісти
25.08.2025 19:43 Відповісти
Де він погодився? Без військ США ніхто не погоджується, - а їх не буде.
25.08.2025 19:48 Відповісти
25.08.2025 19:48 Відповісти
Мається на увазі не залучення до воєнних дій європейських військ (вони ніякі вояки), а фінансове забезпечення бойових спроможностей України.
25.08.2025 19:54 Відповісти
25.08.2025 19:54 Відповісти
Трамп починає прозрівати

25.08.2025 20:51 Відповісти
25.08.2025 20:51 Відповісти
Трамп неадекват, тому маемо його на увазі але в розрахунки не приймаемо
25.08.2025 19:38 Відповісти
25.08.2025 19:38 Відповісти
Деменцій Трумп заслуговує на кацапську клічку "тошнотік"...
25.08.2025 19:39 Відповісти
25.08.2025 19:39 Відповісти
Питання тут глобальних два, і в цих питанні вся брехня зелених ермаків, еврогеїв та сраних ковбоїв. 1.Хто реально буде воювати за Україну? 2. Хто і що гарантує , що РФ не нападе у будь-який час? Адмірал Ясен Куй каже вже зараз: 1. Ніхто. 2. Ніщо, крім відсутності РФ як держави.
25.08.2025 19:41 Відповісти
25.08.2025 19:41 Відповісти
саме так. в 2014 році Україну примусили відмовитись від криму, щоб не було 3-світової, потім одразу ж кацапи з кримом відірвали кусок на сході, потім знову і знову. Тепер кажуть те саме - віддавайте свою територію, що б не було війни. Все те саме буде як тільки пуйло трохи залиже рани та наклепа ракет, от тільки не факт, що ми зможем знову їх стримати.
25.08.2025 19:55 Відповісти
25.08.2025 19:55 Відповісти
25.08.2025 19:41 Відповісти
25.08.2025 19:41 Відповісти
тільки ні військ США ні ЕС в Україні не буде. То в чому ж гарантії??? Єдина гарантія - власна ядерна зброя!
25.08.2025 19:52 Відповісти
25.08.2025 19:52 Відповісти
Це так переклали "значні"?((Гарантії або є,або їх нема,коню(((
25.08.2025 19:54 Відповісти
25.08.2025 19:54 Відповісти
Будуть ДВА зуба давати?
25.08.2025 19:56 Відповісти
25.08.2025 19:56 Відповісти
 
 