Европа предоставит Украине значительные гарантии безопасности, США будут вовлечены, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа предоставит Украине значительные гарантии безопасности. По его словам, США также сделают свой вклад.

Об этом лидер США сказал во время пресс-конференции в Белом доме 25 августа, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не знаем гарантий безопасности Украины, потому что мы не обсуждали детали. Во-первых, Европа предоставит им (Украине. - Ред.) значительные гарантии безопасности, и они должны это сделать, потому что они территориально рядом, но мы (США. - Ред.) будем привлечены.

"Мы будем помогать им. И я думаю, что если мы достигнем соглашения, а я думаю, что мы достигнем, но если мы достигнем соглашения, я не думаю, что у вас возникнут большие проблемы. Но мы будем поддерживать их, потому что я хочу перестать видеть, как людей убивают", - заявил глава Белого дома.

Напомним, что ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что с Россией будет обсуждаться завершение войны, а также гарантии безопасности.

