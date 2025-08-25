РУС
Гарантии безопасности для Украины
Европа предоставит Украине значительные гарантии безопасности, США будут вовлечены, - Трамп

Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа предоставит Украине значительные гарантии безопасности. По его словам, США также сделают свой вклад.

Об этом лидер США сказал во время пресс-конференции в Белом доме 25 августа, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не знаем гарантий безопасности Украины, потому что мы не обсуждали детали. Во-первых, Европа предоставит им (Украине. - Ред.) значительные гарантии безопасности, и они должны это сделать, потому что они территориально рядом, но мы (США. - Ред.) будем привлечены.

"Мы будем помогать им. И я думаю, что если мы достигнем соглашения, а я думаю, что мы достигнем, но если мы достигнем соглашения, я не думаю, что у вас возникнут большие проблемы. Но мы будем поддерживать их, потому что я хочу перестать видеть, как людей убивают", - заявил глава Белого дома.

Напомним, что ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что с Россией будет обсуждаться завершение войны, а также гарантии безопасности.

Читайте также: Работа над гарантиями безопасности для Украины является очень тяжелой и продолжается, - Келлог

Трамп Дональд (6466) гарантии безопасности (207)
+5
Завтра руда дебіляка забуде що говорило. Знову расія знову ***** хороший хлопець.
25.08.2025 19:37
25.08.2025 19:37
+2
Трамп неадекват, тому маемо його на увазі але в розрахунки не приймаемо
25.08.2025 19:38
25.08.2025 19:38
+1
...у якості спостерігача?
25.08.2025 19:35
25.08.2025 19:35
...у якості спостерігача?
25.08.2025 19:35
25.08.2025 19:35
да, є таке збочення, коли ********** наблюдать
25.08.2025 19:42
25.08.2025 19:42
Завтра руда дебіляка забуде що говорило. Знову расія знову ***** хороший хлопець.
25.08.2025 19:37
25.08.2025 19:37
Трамп починає прозрівати і виголошувати правильні тези. Головне, щоб завтра зранку його думка вчергове не змінилася. Не підпускайте до Трампа путлєра, бо у старого на карлика ерекція.
25.08.2025 19:38
25.08.2025 19:38
Які тези?
Трамп заключає "прекрасну сдєлку" а гарантії несе Європа? А якому світі така х-ня спрацює?
25.08.2025 19:41
25.08.2025 19:41
ЄС на таку угоду погодився, окрім шакала орбана.
25.08.2025 19:43
25.08.2025 19:43
Де він погодився? Без військ США ніхто не погоджується, - а їх не буде.
25.08.2025 19:48
25.08.2025 19:48
Мається на увазі не залучення до воєнних дій європейських військ (вони ніякі вояки), а фінансове забезпечення бойових спроможностей України.
25.08.2025 19:54
25.08.2025 19:54
Трамп починає прозрівати

25.08.2025 20:51
25.08.2025 20:51
Трамп неадекват, тому маемо його на увазі але в розрахунки не приймаемо
25.08.2025 19:38
25.08.2025 19:38
Деменцій Трумп заслуговує на кацапську клічку "тошнотік"...
25.08.2025 19:39
25.08.2025 19:39
Питання тут глобальних два, і в цих питанні вся брехня зелених ермаків, еврогеїв та сраних ковбоїв. 1.Хто реально буде воювати за Україну? 2. Хто і що гарантує , що РФ не нападе у будь-який час? Адмірал Ясен Куй каже вже зараз: 1. Ніхто. 2. Ніщо, крім відсутності РФ як держави.
25.08.2025 19:41
25.08.2025 19:41
саме так. в 2014 році Україну примусили відмовитись від криму, щоб не було 3-світової, потім одразу ж кацапи з кримом відірвали кусок на сході, потім знову і знову. Тепер кажуть те саме - віддавайте свою територію, що б не було війни. Все те саме буде як тільки пуйло трохи залиже рани та наклепа ракет, от тільки не факт, що ми зможем знову їх стримати.
25.08.2025 19:55
25.08.2025 19:55
25.08.2025 19:41
25.08.2025 19:41
тільки ні військ США ні ЕС в Україні не буде. То в чому ж гарантії??? Єдина гарантія - власна ядерна зброя!
25.08.2025 19:52
25.08.2025 19:52
Це так переклали "значні"?((Гарантії або є,або їх нема,коню(((
25.08.2025 19:54
25.08.2025 19:54
Будуть ДВА зуба давати?
25.08.2025 19:56
25.08.2025 19:56
Так хто вЄС ЗАХОЧЕ АМЕРИКАНСЬКЕ БРЕХЛB ВЕ УЙОБИЩЕ ЗАПРОШУВАТИ...?
25.08.2025 21:35
25.08.2025 21:35
Ось вам і янки на чолі з трампилом
25.08.2025 21:46
25.08.2025 21:46
 
 