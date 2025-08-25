Работа над гарантиями безопасности для Украины очень тяжелая и продолжается, - Келлог

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что работа над гарантиями безопасности для Украины продолжается и является очень тяжелой.

Об этом он заявил после Национального молитвенного завтрака в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это интересное время. Я думаю, вы читали и видели, что происходит на дипломатическом фронте. Это очень тяжелая работа... Мы очень упорно работаем над этим", - сказал Келлог, назвав Трампа "президентом мира", который хочет прекратить смерть и разрушения.

Он также напомнил о встрече Трампа и Путина на Аляске, а также лидеров Европы в Овальном кабинете.

"Вы видите, как быстро продвигается процесс, над которым мы работаем, и он продвигается очень, очень быстро. Мы надеемся достичь такого состояния, когда в ближайшем будущем мы получим, за неимением лучшего термина, гарантии безопасности. Это работа, которая еще продолжается", - добавил Келлог.

Спецпредставитель Трампа также заявил о больших потерях в войне РФ против Украины.

"Вы хотите довести это до конца, до справедливого, разумного конца в будущем. И надеюсь, что через год, в следующий День Независимости, 35-ю годовщину Украины, следующий молитвенный завтрак, вероятно, состоится уже после этого. Все будет иначе, Украина будет другой страной, когда мы будем проводить его в следующий раз. И любая роль, которую я могу сыграть или которую мы все можем сыграть, я считаю очень, очень важной", - сказал он, добавив, что это "тяжелая, сложная задача, президент Трамп это признал, я это признал, мы все это признали".

"Очень, очень трудно закончить войну. И это примерно та точка, где мы сейчас находимся. Но я думаю, что следует отдать должное многим людям, будь то президент Трамп или Макрон из Франции, Мерц из Германии, Мелони из Италии, Стармер из Британии или Стубб из Финляндии. Все там понимают важность мира в этом регионе, в мире, потому что то, чего мы не хотим, чтобы произошло, то, чего я не хочу, чтобы произошло. У меня есть четверо внуков. Я не хочу втягивать их в еще одну войну", - подытожил Келлог.

