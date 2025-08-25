УКР
Новини Гарантії безпеки для України
474 7

Робота над гарантіями безпеки для України є дуже важкою та триває, - Келлог

Келлог прокоментував гарантії безпеки для України

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що робота над гарантіями безпеки для України триває та є дуже важкою.

Про це він заявив після Національного молитовного сніданку в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це цікавий час. Я думаю, ви читали і бачили, що відбувається на дипломатичному фронті. Це дуже важка робота… Ми дуже наполегливо працюємо над цим", - сказав Келлог, назвавши Трампа "президентом миру", який хоче припинити смерть і руйнування.

Він також нагадав про зустріч Трампа і Путіна на Алясці, а також лідерів Європи в Овальному кабінеті.

"Ви бачите, як швидко просувається процес, над яким ми працюємо, і він просувається дуже, дуже швидко. Ми сподіваємося досягти такого стану, коли в найближчому майбутньому ми отримаємо, за браком кращого терміна, гарантії безпеки. Це робота, яка ще триває", - додав Келлог.

Спецпредставник Трампа також заявив про великі втрати у війні РФ проти України.

"Ви хочете довести це до кінця, до справедливого, розумного кінця в майбутньому. І сподіваюся, що через рік, у наступний День Незалежності, 35-ту річницю України, наступний молитовний сніданок, ймовірно, відбудеться вже після цього. Все буде інакше, Україна буде іншою країною, коли ми будемо проводити його наступного разу. І будь-яка роль, яку я можу зіграти або яку ми всі можемо зіграти, я вважаю дуже, дуже важливою", - сказав він, додавши, що це "важке, складне завдання, президент Трамп це визнав, я це визнав, ми всі це визнали".

"Дуже, дуже важко закінчити війну. І це приблизно та точка, де ми зараз перебуваємо. Але я думаю, що слід віддати належне багатьом людям, будь то президент Трамп чи Макрон з Франції, Мерц з Німеччини, Мелоні з Італії, Стармер з Британії чи Стубб з Фінляндії. Усі там розуміють важливість миру в цьому регіоні, у світі, бо те, чого ми не хочемо, щоб сталося, те, чого я не хочу, щоб сталося. У мене є четверо онуків. Я не хочу втягувати їх у ще одну війну", - підсумував Келлог.

Автор: 

Келлог Кіт (211) війна в Україні (5846) гарантії безпеки (208)
Сортувати:
це не шашнажем ядерку забирати, тут попрацювати треба
показати весь коментар
25.08.2025 14:34 Відповісти
Віддайте ЯЗ і ідіть по пізді..
показати весь коментар
25.08.2025 14:35 Відповісти
Якщо я не помиляюся ЯО та його компоненти Україною було передано рашке відповідно до БМ. То в кого вимагати щоб віддали?
показати весь коментар
25.08.2025 15:03 Відповісти
Робота над помилками? - кацапи знають за мир?
показати весь коментар
25.08.2025 14:35 Відповісти
Чудни діла твої... імпотент в ролі секстренера!
показати весь коментар
25.08.2025 14:52 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/13718 Петро Порошенко https://eurosolidarity.org/2025/08/25/petro-poroshenko-9/ зустрівся зі спецпредставником Сполучених Штатів Америки Кітом Келлогом, який перебуває у Києві:



«Радий зустрічі з Кітом Келлогом, спеціальним представником США з питань України. Ніхто, як ми в Україні, не хоче миру більше. Однак не за будь-яких умов. Ваша місія дуже складна, проте й надзвичайно важлива. На кону - мир, безпека і стабільність не лише в Україні, а й у Європі та світі».
***********
Цікаво, як відреагує *ОПа на цю демонстративну зустріч спецпредставника трумпа з лідером української опозиції?
показати весь коментар
25.08.2025 15:07 Відповісти
Особенно если консультироваться с ваторылыми.
показати весь коментар
25.08.2025 15:36 Відповісти
 
 