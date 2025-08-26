1 666 23
США внимательно изучают опыт применения дронов в войне в Украине, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка внимательно исследует опыт применения беспилотников в войне в Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
Трамп отметил, что нынешнее противостояние является совершенно новым типом войны - войной дронов, которой раньше не существовало.
Кроме того, он добавил, что боевых действий такого масштаба мир не видел со времен Второй мировой. Трамп назвал их крупнейшим событием в истории военного дела.
дійсно ТАКОГО не помітити навіть рудий дідуган не зміг- без рашка в сраці всраці без ракет - а от заборонити Україні Рудий не може
Для президента Трампа послідовність має менше значення, ніж дипломатія «лідер до лідера»
АБСОЛЮТНО ПЕСИМІСТИЧНА СТАТТЯ про старого ідіота в руках якого доля США та можливої. світової війни
80% американців, спілкуючись в соцмережах, підтримують Україну, пости про підтримку нас і коментарі що до нас сягають сотен тисяч і навіть мільйони, і от що очевидно амеркиканці усвідомлюють, що файли зі списками епштейна знаходяться у ***** і не тільки вони щодо асоціальної повндінки трампа і його оточення. Саме тому так себе веде пдрс доні. А ще, усвідомлюючі, що тему епштейна в США вже НЕ загасити нічим, трамп що далі буде не зважати взагалі ні на народ ні на імідж країни. Він буде максимально паскудити всім хто його «не любить» і йому глибоко на все насрати і рано чи пізно пуйло попоатиться жахливо, за те, що підвісив за яйця буквально, а БД перетворив в отхоже місце.
Адже тих високопосадовців, які тверезо дивляться на події у світі, та реально оцінюють те, що в ньому робиться, Трамп нещадно звільняє - якщо їх думки розходяться з його власними... Розвідники, спеціалісти з статистики, аналітики... "При дворі" залишають лише "одобрямсів"... Таке вже було - при Сталіні, в 40-ві... А потім країна чотири роки "власною кров"ю захлиналася...".