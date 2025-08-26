США внимательно изучают опыт применения дронов в войне в Украине, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка внимательно исследует опыт применения беспилотников в войне в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Трамп отметил, что нынешнее противостояние является совершенно новым типом войны - войной дронов, которой раньше не существовало.

Кроме того, он добавил, что боевых действий такого масштаба мир не видел со времен Второй мировой. Трамп назвал их крупнейшим событием в истории военного дела.

Читайте: Трамп: Украина и Россия должны сами определить, когда проводить встречу на высшем уровне