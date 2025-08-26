РУС
США внимательно изучают опыт применения дронов в войне в Украине, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка внимательно исследует опыт применения беспилотников в войне в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Трамп отметил, что нынешнее противостояние является совершенно новым типом войны - войной дронов, которой раньше не существовало.

Кроме того, он добавил, что боевых действий такого масштаба мир не видел со времен Второй мировой. Трамп назвал их крупнейшим событием в истории военного дела.

Читайте: Трамп: Украина и Россия должны сами определить, когда проводить встречу на высшем уровне

+22
Україна уважно вивчила американський досвід кидалова на меморандумах.
26.08.2025 01:59 Ответить
+9
таке вивчення грошей коштує, і немалих. У нас же ринкові відносини, чи не так? отже платіть за вивчення!
26.08.2025 02:29 Ответить
+7
Уважно вивчають як давати по краплі озброєння і обурюватися чому війна продовжується..
26.08.2025 02:18 Ответить
26.08.2025 01:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=kCN1HMghG1A

дійсно ТАКОГО не помітити навіть рудий дідуган не зміг- без рашка в сраці всраці без ракет - а от заборонити Україні Рудий не може
26.08.2025 04:18 Ответить
і першим кого треба кинути - це сша з її договором по рідкоземельним металам.
26.08.2025 05:12 Ответить
Руда потвора збирається напасти на Канаду?
26.08.2025 02:12 Ответить
26.08.2025 02:18 Ответить
Вже не дають, а продають і не Украіні, а НАТО. НАТО вже сама перерозподіляє Украіні.
26.08.2025 05:34 Ответить
26.08.2025 02:29 Ответить
Весь світ уважно вивчає досвід застосування дронів у війні в Україні, особливо китайці.
26.08.2025 03:30 Ответить
США уважно вивчають досвід застосування підгузників для дорослих.
26.08.2025 03:47 Ответить
Некуй що вивчати. Це зараз дрони у загарбницькій війні параші проти Украіни мають значення. Кожна війна має своі особливості. І я впевнений, що в слідуючій масштабній, а може і локальній, років через 10-30-50, дрони такі як зараз будуть мало актуальні. Наступна буде переважно на орбіті, війна дронів супутників. З орбіти просто набагато легше атакувати Землю.
26.08.2025 04:11 Ответить
Тим більше, що незабаром, для боротьби з безпілотниками, почнуть масово використовувати лазерні установки. І це буде "закат дронів вручну".
26.08.2025 05:00 Ответить
Тобто, нам пора починать конструювать "Зірку смерті"... Так?
26.08.2025 06:40 Ответить
Ти скільки випив? Може, пора "спатоньки"?
26.08.2025 06:39 Ответить
NYT: ТРАМП ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА ОСОБИСТУ ДИПЛОМАТІЮ З ПУТІНИМ. РЕЗУЛЬТАТ - СТРАТЕГІЧНА ПЛУТАНИНА
Для президента Трампа послідовність має менше значення, ніж дипломатія «лідер до лідера»

АБСОЛЮТНО ПЕСИМІСТИЧНА СТАТТЯ про старого ідіота в руках якого доля США та можливої. світової війни
26.08.2025 06:01 Ответить
https://zn.ua/ukr/usa/nyt-tramp-pokladajetsja-na-osobistu-diplomatiju-z-putinim-rezultat-stratehichna-plutanina.html
26.08.2025 06:03 Ответить
Якщо читати соцмережі американців, то там лише відсотків десять хтось щось добре пише про трампа, всі інші 90% це не просто не сприймання трампа в якості президента, а повна зневага до нього як до людини і повна ненависть як до президента. Щодо його оточення і навіть сім'ї то там і 5% не набереться коментарів хоча б просто нейтральних. Їх зневажають по чорному. І чим далі, тим зневага і гидування до Трампа, його сім'ї і його БД зростає. І тут справа не тільки в розбещенні трампом малолітніх (справа єпштейна), а у все більшій ненависті трампістів до американців. Трампістам посрати і на власний народ і на власну країну, тим більше їм пох на статус країни в світі. Народ цн відчуває.
80% американців, спілкуючись в соцмережах, підтримують Україну, пости про підтримку нас і коментарі що до нас сягають сотен тисяч і навіть мільйони, і от що очевидно амеркиканці усвідомлюють, що файли зі списками епштейна знаходяться у ***** і не тільки вони щодо асоціальної повндінки трампа і його оточення. Саме тому так себе веде пдрс доні. А ще, усвідомлюючі, що тему епштейна в США вже НЕ загасити нічим, трамп що далі буде не зважати взагалі ні на народ ні на імідж країни. Він буде максимально паскудити всім хто його «не любить» і йому глибоко на все насрати і рано чи пізно пуйло попоатиться жахливо, за те, що підвісив за яйця буквально, а БД перетворив в отхоже місце.
26.08.2025 06:16 Ответить
Ви видаєте бажане за дійсне
26.08.2025 07:31 Ответить
Ні. Воно так і є.
26.08.2025 08:05 Ответить
Трамп оголосив про намір перейменувати Міністерство оборони США на Міністерство війни
26.08.2025 06:23 Ответить
Ну - якщо "США вивчають досвід використання дронів в Україні", під керівництвом Трампа - то це "крутіше", ніж "взяття під особистий контроль" якоїсь події, нашим "Блазнем"...
Адже тих високопосадовців, які тверезо дивляться на події у світі, та реально оцінюють те, що в ньому робиться, Трамп нещадно звільняє - якщо їх думки розходяться з його власними... Розвідники, спеціалісти з статистики, аналітики... "При дворі" залишають лише "одобрямсів"... Таке вже було - при Сталіні, в 40-ві... А потім країна чотири роки "власною кров"ю захлиналася...".
26.08.2025 06:35 Ответить
Трамп, зливай воду із своїми *абрамсами* і флотом. Нікому вони не потрібні. Трильйони ваші в дупі.
26.08.2025 06:41 Ответить
я вивчу досвід за 24 години!
26.08.2025 07:18 Ответить
 
 