РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6408 посетителей онлайн
Новости Встреча Зеленского и Путина
1 012 11

Трамп: Украина и Россия должны сами определить, когда проводить встречу на высшем уровне

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что российской и украинской сторонам нужно самим решить, когда они готовы провести встречу на высшем уровне.

Об этом глава США сказал во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты спросили Трампа о возможной встрече диктатора России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Трамп, отвечая, подчеркнул, что ее проведение зависит от готовности обеих сторон.

"Это будет зависеть от них. Для танго нужны двое, я всегда так говорю. И им стоит встретиться, думаю, до того как у меня будет встреча (трехсторонняя. - Ред.) и, вероятно, будет заключено соглашение. Но я считаю, что это правильно, чтобы они встретились. Они, как вы понимаете, не слишком ладят друг с другом", - сказал глава Белого дома.

Ранее Трамп заявлял, что не хотел бы участвовать в потенциальной встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин боится встречи с Зеленским, - Стубб

Автор: 

Зеленский Владимир (21714) путин владимир (32073) Трамп Дональд (6466)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Руда кляча щось ******* аби *******. Цей коловорот рудого телепня вже навіть не цікавить.
показать весь комментарий
25.08.2025 21:51 Ответить
+4
В танго це ти з ****** танцюй. А для підсрачника московському пацюку нам достатньо одного па з гопака.
показать весь комментарий
25.08.2025 21:56 Ответить
+2
Багато балабольства сьогодні від рудого клована.
показать весь комментарий
25.08.2025 21:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Руда кляча щось ******* аби *******. Цей коловорот рудого телепня вже навіть не цікавить.
показать весь комментарий
25.08.2025 21:51 Ответить
"Для танго потрібні двоє"
От якби колись так Рузвельт сказав Черчилю)
показать весь комментарий
25.08.2025 21:55 Ответить
і гітлеру
показать весь комментарий
25.08.2025 22:09 Ответить
Багато балабольства сьогодні від рудого клована.
показать весь комментарий
25.08.2025 21:55 Ответить
В танго це ти з ****** танцюй. А для підсрачника московському пацюку нам достатньо одного па з гопака.
показать весь комментарий
25.08.2025 21:56 Ответить
показать весь комментарий
25.08.2025 22:04 Ответить
тобто, оцю ****** соплю про можливі переговори, будуть жувати поки що?
де, ****, рожеві фламінги?
де, ****, довгі нептуни?
показать весь комментарий
25.08.2025 22:26 Ответить
Іншими словами Трамп вкотре забив *** на свої два тижні!
Питання: він сповна розуму чи вже пора на покій?
показать весь комментарий
25.08.2025 22:52 Ответить
Зеля вже давно бажає. "******** ********ич, я пастєль давно пастєліла. Ідітє уже, угнєтать."
показать весь комментарий
25.08.2025 23:23 Ответить
А можна після дощику у четвер?
По ходу можна бо доні не проти)
показать весь комментарий
25.08.2025 23:25 Ответить
 
 