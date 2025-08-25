Трамп: Украина и Россия должны сами определить, когда проводить встречу на высшем уровне

Президент США Дональд Трамп заявил, что российской и украинской сторонам нужно самим решить, когда они готовы провести встречу на высшем уровне.

Об этом глава США сказал во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты спросили Трампа о возможной встрече диктатора России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Трамп, отвечая, подчеркнул, что ее проведение зависит от готовности обеих сторон.

"Это будет зависеть от них. Для танго нужны двое, я всегда так говорю. И им стоит встретиться, думаю, до того как у меня будет встреча (трехсторонняя. - Ред.) и, вероятно, будет заключено соглашение. Но я считаю, что это правильно, чтобы они встретились. Они, как вы понимаете, не слишком ладят друг с другом", - сказал глава Белого дома.

Ранее Трамп заявлял, что не хотел бы участвовать в потенциальной встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

