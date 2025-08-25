Трамп: Україна і Росія мають самі визначити, коли проводити зустріч на найвищому рівні

Президент США Дональд Трамп заявив, що російській та українській сторонам потрібно самим вирішити, коли вони готові провести зустріч на найвищому рівні.

Про це очільник США сказав під час зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Чже Меном у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти запитали Трампа про можливу зустріч диктатора Росії Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського. Трамп, відповідаючи, підкреслив, що її проведення залежить від готовності обох сторін.

"Це залежатиме від них. Для танго потрібні двоє, я завжди так говорю. І їм варто зустрітися, думаю, до того як у мене буде зустріч (тристороння, - ред.) і, ймовірно, буде укладено угоду. Але я вважаю, що це правильно, щоб вони зустрілися. Вони, як ви розумієте, не надто ладнають один з одним", - сказав глава Білого дому.

Раніше Трамп заявляв, що не хотів би брати участь в потенційній зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін боїться зустрічі із Зеленським, - Стубб