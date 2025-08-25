УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8928 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Зеленського та Путіна
814 9

Трамп: Україна і Росія мають самі визначити, коли проводити зустріч на найвищому рівні

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що російській та українській сторонам потрібно самим вирішити, коли вони готові провести зустріч на найвищому рівні.

Про це очільник США сказав під час зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Чже Меном у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти запитали Трампа про можливу зустріч диктатора Росії Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського. Трамп, відповідаючи, підкреслив, що її проведення залежить від готовності обох сторін.

"Це залежатиме від них. Для танго потрібні двоє, я завжди так говорю. І їм варто зустрітися, думаю, до того як у мене буде зустріч (тристороння, - ред.) і, ймовірно, буде укладено угоду. Але я вважаю, що це правильно, щоб вони зустрілися. Вони, як ви розумієте, не надто ладнають один з одним", - сказав глава Білого дому.

Раніше Трамп заявляв, що не хотів би брати участь в потенційній зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін боїться зустрічі із Зеленським, - Стубб

Автор: 

Зеленський Володимир (25253) путін володимир (24681) Трамп Дональд (6987)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Руда кляча щось ******* аби *******. Цей коловорот рудого телепня вже навіть не цікавить.
показати весь коментар
25.08.2025 21:51 Відповісти
"Для танго потрібні двоє"
От якби колись так Рузвельт сказав Черчилю)
показати весь коментар
25.08.2025 21:55 Відповісти
і гітлеру
показати весь коментар
25.08.2025 22:09 Відповісти
Багато балабольства сьогодні від рудого клована.
показати весь коментар
25.08.2025 21:55 Відповісти
В танго це ти з ****** танцюй. А для підсрачника московському пацюку нам достатньо одного па з гопака.
показати весь коментар
25.08.2025 21:56 Відповісти
Спочатку наші ура-патріоти верещать що "Нічого без України про Україну " а тепер Трамп у них винуватий ,так самі домовляйтесь з кацапами ,що ви до американців причепились. ?
показати весь коментар
25.08.2025 22:01 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2025 22:04 Відповісти
тобто, оцю ****** соплю про можливі переговори, будуть жувати поки що?
де, ****, рожеві фламінги?
де, ****, довгі нептуни?
показати весь коментар
25.08.2025 22:26 Відповісти
Іншими словами Трамп вкотре забив *** на свої два тижні!
Питання: він сповна розуму чи вже пора на покій?
показати весь коментар
25.08.2025 22:52 Відповісти
 
 