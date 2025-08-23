УКР
Новини Зустріч Зеленського та Путіна
2 046 35

Путін боїться зустрічі із Зеленським, - Стубб

Стуб про страх Путіна щодо зустрічі з Зеленським

Російський диктатор Володимир Путін уникає особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським через страх втратити образ "великої держави".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на tvpworld.com, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю газеті Ykkösaam.

Стубб назвав таку зустріч малоймовірною, оскільки Кремль не змінив своїх цілей у війні проти України. За його словами, путінська політика спрямована на закріплення статусу "великої держави", розкол єдності Заходу та обмеження права України на самовизначення.

"Він боїться, що Росію не сприйматимуть як велику державу, якщо він зустрінеться із Зеленським. Він боїться, що Європа та США єдині у підтримці Зеленського, і що він не зможе обмежити право України на самовизначення", - наголосив Стубб.

Фінський президент підкреслив, що критично важливо для України зберегти незалежність, територіальну цілісність, сильні Збройні сили та право на вступ до НАТО й ЄС.

Автор: 

Зеленський Володимир (25227) путін володимир (24668) Стубб Александр (108)
+11
Алозієвич на відміну від )(уйла,воював у Першій світовій і мав нагороду залізних Хрест.яким гордився.
23.08.2025 14:05 Відповісти
+9
ТА НЕ БОЇТЬСЯ досить уже цю дурню говорити ! Просто йому нема про що із ЗЕ говорити - от про шо? Його ціль знищення українців, нащо йому про щось говорити?
23.08.2025 14:09 Відповісти
+6
з чого б це? цей дрищ просто тупо зневажає всіх, і в першу чергу зелену чегевару...
23.08.2025 14:02 Відповісти
)(уйло привезе з собою десятиметровий стіл...з колючим дротом...охороною і дронами.
буде в бронежилеті, на підборах,щоб здаватись вищим від Зеленського.....і звичайно з чумаданчиком,ні не ядерним, а з лайном.
23.08.2025 14:00 Відповісти
Право вступ до НАТО - Стубб А Розумков вчора сказав на Експресо шо ми як барани стукаєм у двері НАТО
23.08.2025 14:00 Відповісти
з чого б це? цей дрищ просто тупо зневажає всіх, і в першу чергу зелену чегевару...
23.08.2025 14:02 Відповісти
путін боїться всьго - він сцикливий гітлер
23.08.2025 14:02 Відповісти
Алозієвич на відміну від )(уйла,воював у Першій світовій і мав нагороду залізних Хрест.яким гордився.
23.08.2025 14:05 Відповісти
Однозначно, завидує Гітлеру, але на відміну від свого кумира занадто сцикливий
23.08.2025 14:14 Відповісти
які 14 дні ти про що ?
23.08.2025 14:08 Відповісти
скільки тобі ще потрібно божої роси щоб ти зрозумів ???
23.08.2025 14:14 Відповісти
у карлика-альцгеймер,паркинсон,отек мозга и если честно он не знает что он ********** всея росиси
23.08.2025 14:07 Відповісти
ТА НЕ БОЇТЬСЯ досить уже цю дурню говорити ! Просто йому нема про що із ЗЕ говорити - от про шо? Його ціль знищення українців, нащо йому про щось говорити?
23.08.2025 14:09 Відповісти
Обидва пересидента це чудово розуміють, але обидва вимушені вертіти хвостиком перед Трампом.
23.08.2025 14:53 Відповісти
це не страх, кого там боятись? це зневага до пустого місця, яке нічого не вирішує, від слова взагалі!
23.08.2025 14:14 Відповісти
Відносини між Росією і Фінляндією будуть заново будуватися після закінчення українського конфлікту-Стубб
23.08.2025 14:16 Відповісти
а может ***** просто боится что зеля его там же и придушит?
23.08.2025 14:18 Відповісти
Придушить він хіба що собі, те чим вдавав що грає на роялі.
Жарти жартами, але вони обидва чудово усвідомлюють, що говорити їм нема про що.
23.08.2025 14:56 Відповісти
скорее ни во что не ставит
23.08.2025 14:22 Відповісти
Для початку їм для зустрічі треба було б знайти якусь відстійну клоаку, де не визнають Міжнародний кримінальний суд.
23.08.2025 14:25 Відповісти
путлер сцыклоооооо, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла 😁
23.08.2025 14:28 Відповісти
Доки ********* не розвалиться він буде "великою державою", яка, наприклад, рівно в 28 разів територіально більша за Україну. Коли ми знищимо велику кількість живої сили проксі Китаю - *********у, а санкції добють економіку, китайці спокійно і без бою повернуть своє. Алкодегенерати навіть на органи не придатні. Думаю китайці їх стерилізують.
23.08.2025 14:30 Відповісти
Ви чули, що психічно хвора людина когось боїться. Путін на Трампа кладе великий і товстий.
23.08.2025 14:31 Відповісти
Бо *****, в трамп не боїться
23.08.2025 14:31 Відповісти
А чого саме боїться?
Що Потужніч захватить його своєю біцухою?
23.08.2025 14:34 Відповісти
Если эта встреча и состоится, то на ней будет двойник путина и обдолбыш. Оба будут быковать. За результаты можно не говорить
23.08.2025 14:37 Відповісти
Пхххх Це єрмак всім сказав ?
23.08.2025 14:39 Відповісти
Він боїться, що Зелька дістане свого рожевого фламінго.
23.08.2025 14:44 Відповісти
Там поржали б по приколу якби вони почали мірятись причандалами.
23.08.2025 14:48 Відповісти
Я б теж боявся. Найпотужніший Зелідор всіх *********** і народів.
23.08.2025 14:47 Відповісти
Та звісно боїться - один фламінго за день праці - цеж звиздець страшно, як і 10 міліонів дронів, як ракети Паляниця, як 20 САУ Богдана на місяц.....
23.08.2025 14:47 Відповісти
Да ніх*я ***** не боїться. ***** чекає поки Зеленський лох гарно на гачок підсяде. Тим більше ***** допомагає Тампон загнати Зеленського на гачок. Чекають коли Зеля-дурник наобіцяє багато чогось а вони потім його піймають за язик.
23.08.2025 14:47 Відповісти
На яркий гачок? Ніякий гачок не пройде,тому що клован знає що буде ліхтар.
23.08.2025 14:50 Відповісти
Боїться,бо передивився відосик,як зе боксує Трампа в його Овальному.
Боєць без правил...
23.08.2025 14:47 Відповісти
Більше потрібно боятися українцям. Якщо провести аналіз зустрічі Зе із лідерами світу і тим же пуйлом, то побачимо тільки поразки і насмішки. То хтось думає, що на цей раз Зе став кращим? Це всеодно, що у футбольному вирішальному матчі замість Месі випустити Зе.
23.08.2025 15:16 Відповісти
 
 