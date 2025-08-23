РУС
Путин боится встречи с Зеленским, - Стубб

Стуб о страхе Путина перед встречей с Зеленским

Российский диктатор Владимир Путин избегает личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за страха потерять образ "великой державы".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на tvpworld.com, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете Ykkösaam.

Стубб назвал такую встречу маловероятной, поскольку Кремль не изменил своих целей в войне против Украины. По его словам, путинская политика направлена на закрепление статуса "великой державы", раскол единства Запада и ограничение права Украины на самоопределение.

"Он боится, что Россию не будут воспринимать как великую державу, если он встретится с Зеленским. Он боится, что Европа и США едины в поддержке Зеленского, и что он не сможет ограничить право Украины на самоопределение", - подчеркнул Стубб.

Финский президент подчеркнул, что критически важно для Украины сохранить независимость, территориальную целостность, сильные Вооруженные силы и право на вступление в НАТО и ЕС.

Топ комментарии
+10
Алозієвич на відміну від )(уйла,воював у Першій світовій і мав нагороду залізних Хрест.яким гордився.
показать весь комментарий
23.08.2025 14:05 Ответить
+8
ТА НЕ БОЇТЬСЯ досить уже цю дурню говорити ! Просто йому нема про що із ЗЕ говорити - от про шо? Його ціль знищення українців, нащо йому про щось говорити?
показать весь комментарий
23.08.2025 14:09 Ответить
+5
з чого б це? цей дрищ просто тупо зневажає всіх, і в першу чергу зелену чегевару...
показать весь комментарий
23.08.2025 14:02 Ответить
Комментировать
)(уйло привезе з собою десятиметровий стіл...з колючим дротом...охороною і дронами.
буде в бронежилеті, на підборах,щоб здаватись вищим від Зеленського.....і звичайно з чумаданчиком,ні не ядерним, а з лайном.
показать весь комментарий
23.08.2025 14:00 Ответить
Право вступ до НАТО - Стубб А Розумков вчора сказав на Експресо шо ми як барани стукаєм у двері НАТО
показать весь комментарий
23.08.2025 14:00 Ответить
з чого б це? цей дрищ просто тупо зневажає всіх, і в першу чергу зелену чегевару...
показать весь комментарий
23.08.2025 14:02 Ответить
путін боїться всьго - він сцикливий гітлер
показать весь комментарий
23.08.2025 14:02 Ответить
Алозієвич на відміну від )(уйла,воював у Першій світовій і мав нагороду залізних Хрест.яким гордився.
показать весь комментарий
23.08.2025 14:05 Ответить
Однозначно, завидує Гітлеру, але на відміну від свого кумира занадто сцикливий
показать весь комментарий
23.08.2025 14:14 Ответить
А Стуб не може зараз подзвонити трампу і сказати це? Він же вміє вкдадати в дурну голову трампа розумні думки. А то помаранчевий сказав, що буде чекати 2 тижні і аж тоді перевить, чи буде зустріч, і якщо ні - хто винен.

А дзвінком можна зекономити світові цілих 14 днів часу.
показать весь комментарий
23.08.2025 14:05 Ответить
які 14 дні ти про що ?
показать весь комментарий
23.08.2025 14:08 Ответить
Дональд Трамп заявив, що за два тижні ухвалить важливе рішення щодо мирних зусиль - він може ввести санкції проти Росії або нічого не зробити.

https://www.dw.com/uk/tramp-dopustiv-so-nicogo-ne-zrobit-akso-putin-i-zelenskij-ne-zustrinutsa/a-73737931
показать весь комментарий
23.08.2025 14:12 Ответить
скільки тобі ще потрібно божої роси щоб ти зрозумів ???
показать весь комментарий
23.08.2025 14:14 Ответить
у карлика-альцгеймер,паркинсон,отек мозга и если честно он не знает что он ********** всея росиси
показать весь комментарий
23.08.2025 14:07 Ответить
ТА НЕ БОЇТЬСЯ досить уже цю дурню говорити ! Просто йому нема про що із ЗЕ говорити - от про шо? Його ціль знищення українців, нащо йому про щось говорити?
показать весь комментарий
23.08.2025 14:09 Ответить
Обидва пересидента це чудово розуміють, але обидва вимушені вертіти хвостиком перед Трампом.
показать весь комментарий
23.08.2025 14:53 Ответить
це не страх, кого там боятись? це зневага до пустого місця, яке нічого не вирішує, від слова взагалі!
показать весь комментарий
23.08.2025 14:14 Ответить
Відносини між Росією і Фінляндією будуть заново будуватися після закінчення українського конфлікту-Стубб
показать весь комментарий
23.08.2025 14:16 Ответить
а может ***** просто боится что зеля его там же и придушит?
показать весь комментарий
23.08.2025 14:18 Ответить
Придушить він хіба що собі, те чим вдавав що грає на роялі.
Жарти жартами, але вони обидва чудово усвідомлюють, що говорити їм нема про що.
показать весь комментарий
23.08.2025 14:56 Ответить
скорее ни во что не ставит
показать весь комментарий
23.08.2025 14:22 Ответить
Для початку їм для зустрічі треба було б знайти якусь відстійну клоаку, де не визнають Міжнародний кримінальний суд.
показать весь комментарий
23.08.2025 14:25 Ответить
путлер сцыклоооооо, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла 😁
показать весь комментарий
23.08.2025 14:28 Ответить
Доки ********* не розвалиться він буде "великою державою", яка, наприклад, рівно в 28 разів територіально більша за Україну. Коли ми знищимо велику кількість живої сили проксі Китаю - *********у, а санкції добють економіку, китайці спокійно і без бою повернуть своє. Алкодегенерати навіть на органи не придатні. Думаю китайці їх стерилізують.
показать весь комментарий
23.08.2025 14:30 Ответить
Ви чули, що психічно хвора людина когось боїться. Путін на Трампа кладе великий і товстий.
показать весь комментарий
23.08.2025 14:31 Ответить
Бо *****, в трамп не боїться
показать весь комментарий
23.08.2025 14:31 Ответить
А чого саме боїться?
Що Потужніч захватить його своєю біцухою?
показать весь комментарий
23.08.2025 14:34 Ответить
Если эта встреча и состоится, то на ней будет двойник путина и обдолбыш. Оба будут быковать. За результаты можно не говорить
показать весь комментарий
23.08.2025 14:37 Ответить
Пхххх Це єрмак всім сказав ?
показать весь комментарий
23.08.2025 14:39 Ответить
Він боїться, що Зелька дістане свого рожевого фламінго.
показать весь комментарий
23.08.2025 14:44 Ответить
Там поржали б по приколу якби вони почали мірятись причандалами.
показать весь комментарий
23.08.2025 14:48 Ответить
Я б теж боявся. Найпотужніший Зелідор всіх *********** і народів.
показать весь комментарий
23.08.2025 14:47 Ответить
Та звісно боїться - один фламінго за день праці - цеж звиздець страшно, як і 10 міліонів дронів, як ракети Паляниця, як 20 САУ Богдана на місяц.....
показать весь комментарий
23.08.2025 14:47 Ответить
Да ніх*я ***** не боїться. ***** чекає поки Зеленський лох гарно на гачок підсяде. Тим більше ***** допомагає Тампон загнати Зеленського на гачок. Чекають коли Зеля-дурник наобіцяє багато чогось а вони потім його піймають за язик.
показать весь комментарий
23.08.2025 14:47 Ответить
На яркий гачок? Ніякий гачок не пройде,тому що клован знає що буде ліхтар.
показать весь комментарий
23.08.2025 14:50 Ответить
Боїться,бо передивився відосик,як зе боксує Трампа в його Овальному.
Боєць без правил...
показать весь комментарий
23.08.2025 14:47 Ответить
Більше потрібно боятися українцям. Якщо провести аналіз зустрічі Зе із лідерами світу і тим же пуйлом, то побачимо тільки поразки і насмішки. То хтось думає, що на цей раз Зе став кращим? Це всеодно, що у футбольному вирішальному матчі замість Месі випустити Зе.
показать весь комментарий
23.08.2025 15:16 Ответить
 
 