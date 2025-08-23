Путин боится встречи с Зеленским, - Стубб
Российский диктатор Владимир Путин избегает личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за страха потерять образ "великой державы".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на tvpworld.com, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете Ykkösaam.
Стубб назвал такую встречу маловероятной, поскольку Кремль не изменил своих целей в войне против Украины. По его словам, путинская политика направлена на закрепление статуса "великой державы", раскол единства Запада и ограничение права Украины на самоопределение.
"Он боится, что Россию не будут воспринимать как великую державу, если он встретится с Зеленским. Он боится, что Европа и США едины в поддержке Зеленского, и что он не сможет ограничить право Украины на самоопределение", - подчеркнул Стубб.
Финский президент подчеркнул, что критически важно для Украины сохранить независимость, территориальную целостность, сильные Вооруженные силы и право на вступление в НАТО и ЕС.
