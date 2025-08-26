США уважно вивчають досвід застосування дронів у війні в Україні, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка уважно досліджує досвід застосування безпілотників у війні в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

Трамп зазначив, що нинішнє протистояння є абсолютно новим типом війни — війною дронів, якої раніше не існувало.

Крім того, він додав, що бойові дії такого масштабу світ не бачив з часів Другої світової. Трамп назвав їх найбільшою подією в історії військової справи.

