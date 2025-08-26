70 1
США уважно вивчають досвід застосування дронів у війні в Україні, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка уважно досліджує досвід застосування безпілотників у війні в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.
Трамп зазначив, що нинішнє протистояння є абсолютно новим типом війни — війною дронів, якої раніше не існувало.
Крім того, він додав, що бойові дії такого масштабу світ не бачив з часів Другої світової. Трамп назвав їх найбільшою подією в історії військової справи.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Luka Lukich #363772
показати весь коментар26.08.2025 01:59 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль