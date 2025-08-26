Трамп о мирных переговорах Украины и РФ: "У меня есть очень серьёзный план"

Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится посадить за стол переговоров российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского для заключения мирного соглашения.

Об этом он сказал во время заседания правительства США, передает Цензор.НЕТ.

Трамп отметил, что "для танго нужны двое... их надо свести вместе", когда его спросили о перспективах встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Я хочу, чтобы это соглашение было завершено. У меня есть очень серьезный план, если придется его применить, но мое главное желание - положить этому конец. Думаю, во многих аспектах Путин готов, но бывает так, что он готов, а Зеленский - нет. Это выглядит примерно так: "А кто сегодня готов сесть за стол?" Мне нужно свести обоих одновременно, и я хочу, чтобы все это закончилось. У нас есть экономические санкции - и я подчеркиваю, что речь идет именно об экономическом давлении, потому что я не хочу довести до третьей мировой войны Думаю, у меня все получится", - заявил он.

По его словам, он рассматривает серьезные шаги на случай, если темп урегулирования войны в Украине его не устроит. В частности, он снова заявил, что может начать торговую войну против РФ, если не будет никакого прогресса.

"Сейчас я лажу с Зеленским, но отношения другие, потому что мы теперь не платим Украине. Мы платим сами себе. НАТО покупает все оборудование и полностью платит", - говорит он.

Трамп также сказал, что "Зеленский тоже не совсем безгрешен" и добавил:

"Это не отличается от худших войн, которые я когда-либо видел, и если я могу это остановить - потому что я имею определенную власть или определенные отношения - я имел очень хорошие отношения с президентом Путиным, очень, очень хорошие. Это снова положительная вещь".

Лидер США также дал короткий и резкий ответ на вопрос о комментариях российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Россия не заинтересована в долгосрочном мирном соглашении с Украиной из-за "нелегитимности Зеленского":

"Неважно, что они говорят. Все просто играют на публику. Это все ерунда", - добавил Трамп.