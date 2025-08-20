УКР
Новини Експорт нафти РФ
Індія наживається на дешевій російській нафті, - Бессент

Бессент заявив про наживу Індії на російській нафті

Глава Мінфіну США Скот Бессент звинуватив Індію у наживі на різкому збільшенні закупівель російської нафти. Вашингтон вважає ситуацію неприйнятною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За словами міністра, російська нафта наразі становить 42% від загального обсягу закупівель нафти Індією. До початку повномасштабного вторгнення РФ показник становив 1%. Він порівняв ситуацію з Китаєм, чиї закупівлі російської нафти зросли з 13% до 16%.

"Індія просто наживається. Вони перепродають. Я б назвав це індійським арбітражем - купівля дешевої російської нафти, перепродаж її як продукту, що з'явився під час війни, - це неприйнятно", - зазначив Бессент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запрошення Путіна на Аляску стало "демонстрацією сили" Трампа, - Бессент

Мита США проти Індії за купівлю нафти РФ

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.

Радник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер заявляв, що Індія фактично фінансує війну Росії проти України, оскільки купляє нафту у Москви.

У середу, 6 серпня, президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового 25% мита на імпорт з Індії у відповідь на продовження нею закупівель російської нафти.

Згодом у МЗС Індії прокоментувала рішення президента США Дональда Трампа запровадити додаткові 25-відсоткові мита, назвавши такі дії "несправедливими та нерозумними".

6 серпня Трамп підписав указ про введення додаткових 25% мит на імпорт із Індії. Таку ставку мит застосовуватимуть до товарів, які потраплять на американський ринок, починаючи з 12:01 ранку через 21 день після дати оприлюднення указу.

Читайте: Росія та Індія планують розширити військову співпрацю, - розвідка

