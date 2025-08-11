Росія та Індія планують розширити військову співпрацю, - розвідка

Головне управління розвідки Міноборони України отримало інформацію про підготовку Росією та Індією нового етапу військово-технічної співпраці.

Про це повідомили джерела РБК-Україна в українській розвідці, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, з 15 по 18 вересня у Санкт-Петербурзі відбудеться четверте засідання робочої підгрупи російсько-індійської міжурядової комісії з військової та військово-технічної взаємодії.

Протягом чотирьох днів сторони планують узгодити заходи оборонної співпраці на 2025-2026 роки, зокрема питання військової підготовки та проведення спільних навчань. Засідання проходитиме на базі Центрального військово-морського музею, а в програмі передбачене відвідування індійською делегацією крейсера "Аврора".

Попри режим повної секретності, українська розвідка має детальну програму заходу. Наразі відомо, що Росія та Індія вже реалізують спільні проєкти, зокрема виробництво надзвукових крилатих ракет PJ-10 BrahMos та автоматів АК-203 для переозброєння індійської армії.

