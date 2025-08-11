УКР
Відносини Індії та Китаю
1 030 15

Росія та Індія планують розширити військову співпрацю, - розвідка

На Глобальному саміті миру Індію не представлятимуть високопосадовці

Головне управління розвідки Міноборони України отримало інформацію про підготовку Росією та Індією нового етапу військово-технічної співпраці.

Про це повідомили джерела РБК-Україна в українській розвідці, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, з 15 по 18 вересня у Санкт-Петербурзі відбудеться четверте засідання робочої підгрупи російсько-індійської міжурядової комісії з військової та військово-технічної взаємодії.

Протягом чотирьох днів сторони планують узгодити заходи оборонної співпраці на 2025-2026 роки, зокрема питання військової підготовки та проведення спільних навчань. Засідання проходитиме на базі Центрального військово-морського музею, а в програмі передбачене відвідування індійською делегацією крейсера "Аврора".

Попри режим повної секретності, українська розвідка має детальну програму заходу. Наразі відомо, що Росія та Індія вже реалізують спільні проєкти, зокрема виробництво надзвукових крилатих ракет PJ-10 BrahMos та автоматів АК-203 для переозброєння індійської армії.

Бюджет Росії втратив майже $17 мільярдів через падіння цін на нафту, – розвідка. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Індія (731) розвідка (3912) росія (67151)


Топ коментарі
+9
Зеленський та Моді обговорили санкції проти РФ і планують особисту зустріч у вересні
11.08.2025 17:33 Відповісти
+6
ЗЕ феєричний довбойоп
11.08.2025 17:37 Відповісти
+3
Трамп - самий обісцяний президент США
11.08.2025 17:33 Відповісти
Зеленський та Моді обговорили санкції проти РФ і планують особисту зустріч у вересні
11.08.2025 17:33 Відповісти
Потрібно підіймати питання недієздатності ЗЕ і усунути від влади
11.08.2025 17:40 Відповісти
Результат на ліцо
11.08.2025 18:16 Відповісти
Трамп - самий обісцяний президент США
11.08.2025 17:33 Відповісти
ну недарма ж на нього московські повії сцяли
11.08.2025 17:57 Відповісти
ЗЕ феєричний довбойоп
11.08.2025 17:37 Відповісти
Поки європейські лідери чухають яєла попиваючи просеко, глобальний схід об'єднується.
11.08.2025 17:38 Відповісти
Тобто, навіть давні вороги Китай та Індія будуть об'єднані через Москву у воєнній співпраці.
11.08.2025 17:51 Відповісти
Все що виробляють у себе індуси перетворюється на лайно - така вже в них карма. Добрі в них тільки кіно для неписемних, аюрведичні ліки і психоделіка. Так що корейські снаряди здадуться зразком якості поруч з індуським лайном на мотузочці
11.08.2025 17:53 Відповісти
"а в програмі передбачене відвідування індійською делегацією крейсера "Аврора". "

Впарять індусам "Аврору"?
11.08.2025 17:57 Відповісти
Вже іран розширив,що куйло намахав аятол і ніякі с400 і су-35 не поставив.Індуси хочуть теж куйца соснути.Куйлу треба свою шкуру рятувати от і воно хоче готову зброю а не якусь там співпрацю,кагебіст наобіцяє тому дурачку моді все що завгодно головне зброї дати...
11.08.2025 17:58 Відповісти
****** гиндики...
11.08.2025 18:05 Відповісти
Невже Індія купить кацапський мотлох? Сумніваюсь. Після швидких поломок МіГ-29, вони відмовились від наступної партії. Навіть зупинили договір про закупівлю Су-57. Скоріш кацапи щось закуплять.
11.08.2025 18:06 Відповісти
 
 