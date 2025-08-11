Россия и Индия планируют расширить военное сотрудничество, – разведка
Главное управление разведки Минобороны Украины получило информацию о подготовке Россией и Индией нового этапа военно-технического сотрудничества.
Об этом сообщили источники РБК-Украина в украинской разведке, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, с 15 по 18 сентября в Санкт-Петербурге состоится четвертое заседание рабочей подгруппы российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому взаимодействию.
В течение четырех дней стороны планируют согласовать меры оборонного сотрудничества на 2025-2026 годы, в частности вопросы военной подготовки и проведения совместных учений. Заседание будет проходить на базе Центрального военно-морского музея, а в программе предусмотрено посещение индийской делегацией крейсера "Аврора".
Несмотря на режим полной секретности, украинская разведка имеет подробную программу мероприятия. Известно, что Россия и Индия уже реализуют совместные проекты, в частности производство сверхзвуковых крылатых ракет PJ-10 BrahMos и автоматов АК-203 для перевооружения индийской армии.
