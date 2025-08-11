РУС
Новости Отношения Индии и Китая
Россия и Индия планируют расширить военное сотрудничество, – разведка

На Глобальном саммите мира Индию не будут представлять высокопоставленные чиновники

Главное управление разведки Минобороны Украины получило информацию о подготовке Россией и Индией нового этапа военно-технического сотрудничества.

Об этом сообщили источники РБК-Украина в украинской разведке, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, с 15 по 18 сентября в Санкт-Петербурге состоится четвертое заседание рабочей подгруппы российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому взаимодействию.

В течение четырех дней стороны планируют согласовать меры оборонного сотрудничества на 2025-2026 годы, в частности вопросы военной подготовки и проведения совместных учений. Заседание будет проходить на базе Центрального военно-морского музея, а в программе предусмотрено посещение индийской делегацией крейсера "Аврора".

Несмотря на режим полной секретности, украинская разведка имеет подробную программу мероприятия. Известно, что Россия и Индия уже реализуют совместные проекты, в частности производство сверхзвуковых крылатых ракет PJ-10 BrahMos и автоматов АК-203 для перевооружения индийской армии.

Индия (445) разведка (4217) россия (96858)


Топ комментарии
+9
Зеленський та Моді обговорили санкції проти РФ і планують особисту зустріч у вересні
Джерело: https://censor.net/ua/n3568112
показать весь комментарий
11.08.2025 17:33 Ответить
+6
Зеленський та Моді обговорили санкції проти РФ і планують особисту зустріч у вересні Джерело: https://censor.net/ua/n3568112

ЗЕ феєричний довбойоп
показать весь комментарий
11.08.2025 17:37 Ответить
+3
Трамп - самий обісцяний президент США
показать весь комментарий
11.08.2025 17:33 Ответить
Зеленський та Моді обговорили санкції проти РФ і планують особисту зустріч у вересні
Джерело: https://censor.net/ua/n3568112
показать весь комментарий
11.08.2025 17:33 Ответить
Потрібно підіймати питання недієздатності ЗЕ і усунути від влади
показать весь комментарий
11.08.2025 17:40 Ответить
Результат на ліцо
показать весь комментарий
11.08.2025 18:16 Ответить
Трамп - самий обісцяний президент США
показать весь комментарий
11.08.2025 17:33 Ответить
ну недарма ж на нього московські повії сцяли
показать весь комментарий
11.08.2025 17:57 Ответить
Зеленський та Моді обговорили санкції проти РФ і планують особисту зустріч у вересні Джерело: https://censor.net/ua/n3568112

ЗЕ феєричний довбойоп
показать весь комментарий
11.08.2025 17:37 Ответить
Поки європейські лідери чухають яєла попиваючи просеко, глобальний схід об'єднується.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:38 Ответить
Тобто, навіть давні вороги Китай та Індія будуть об'єднані через Москву у воєнній співпраці.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:51 Ответить
Все що виробляють у себе індуси перетворюється на лайно - така вже в них карма. Добрі в них тільки кіно для неписемних, аюрведичні ліки і психоделіка. Так що корейські снаряди здадуться зразком якості поруч з індуським лайном на мотузочці
показать весь комментарий
11.08.2025 17:53 Ответить
"а в програмі передбачене відвідування індійською делегацією крейсера "Аврора". "

Впарять індусам "Аврору"?
показать весь комментарий
11.08.2025 17:57 Ответить
Вже іран розширив,що куйло намахав аятол і ніякі с400 і су-35 не поставив.Індуси хочуть теж куйца соснути.Куйлу треба свою шкуру рятувати от і воно хоче готову зброю а не якусь там співпрацю,кагебіст наобіцяє тому дурачку моді все що завгодно головне зброї дати...
показать весь комментарий
11.08.2025 17:58 Ответить
****** гиндики...
показать весь комментарий
11.08.2025 18:05 Ответить
Невже Індія купить кацапський мотлох? Сумніваюсь. Після швидких поломок МіГ-29, вони відмовились від наступної партії. Навіть зупинили договір про закупівлю Су-57. Скоріш кацапи щось закуплять.
показать весь комментарий
11.08.2025 18:06 Ответить
 
 