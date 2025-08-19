УКР
Запрошення Путіна на Аляску стало "демонстрацією сили" Трампа, - Бессент

Бессент про зустріч на Алясці

Зустріч президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці стала "демонстрацією сили" з боку американського президента, оскільки раніше Аляска належала Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

"Аляска стала демонстрацією сили з боку президента Трампа. Він запросив президента Путіна на територію, яка раніше належала росіянам. Він продемонстрував величезну кількість військової техніки, а потім влаштував авіашоу. Це було схоже на те, ніби запросити свого некерованого сусіда додому й показати йому сейф зі зброєю", - сказав Бессент.

Як зазначається, ця заява пролунала після того, як Трамп у п’ятницю прийняв Путіна на Алясці та провів зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами в Білому домі в понеділок.

Також читайте: Трампа запросили відвідати Росію, - Лавров

Бессент сказав, що вони мали "дуже хорошу зустріч" із Зеленським та його командою, яка тривала близько півтори години.

Зустріч із європейськими керівниками він назвав "неймовірною".

За його словами, Трамп продовжує намагатися домовитися про припинення війни Росії проти України.

"Я твердо переконаний, що відбудеться двостороння зустріч президента Путіна й президента Зеленського. І єдиний спосіб завершити цей конфлікт – це посадити дві сторони за стіл переговорів", - додав Бессент.

Також читайте: Саміт на Алясці - це найогидніший момент в історії міжнародної дипломатії, - експрем’єр Британії Джонсон

путін володимир (24621) Трамп Дональд (6949) Бессент Скот (60)
+17
вони там усі ********* головою
19.08.2025 18:07 Відповісти
+10
19.08.2025 18:11 Відповісти
+10
В червона доріжка для вбивці тоді що??? Так не показують силу, це все одно що трамп поцілував путлєра в дупу!!!
19.08.2025 18:12 Відповісти
19.08.2025 18:07 Відповісти
Ви, що тільки що проснулися??? Вони це доказують з першого дня трампа на престолі!!!
19.08.2025 18:16 Відповісти
Історія мокне цю трампівську говношайку в лайно так що не відмиються
19.08.2025 18:58 Відповісти
Військові США які стоячи раком розстилають червону доріжку перед міжнародним злочинцем-безсумнівна та потужна демонстрація сили💪
19.08.2025 18:39 Відповісти
"Він запросив президента Путіна на територію, яка раніше належала росіянам."
У відповідь путін запросить Трампа на територію, яка раніше належала українцям.
19.08.2025 18:08 Відповісти
19.08.2025 18:09 Відповісти
Бу-га-га , ці трампівські викрутаси схожі на викрутаси імпотента, которий виставивши свій зав'явший, переконує оточуючих, - Ну за то, як висить!!! -
19.08.2025 18:09 Відповісти
Мені це нагадало анекдот:
Я не усрусь, я не усрусь, я не усрр-ррр-рррр....
Я не всрався, яне всрався, яне всрався....
19.08.2025 19:26 Відповісти
що тількі не зробишь- скажеш, щоб тебе не вигнав твій босс
19.08.2025 18:10 Відповісти
19.08.2025 18:11 Відповісти
Аляска була продана за 7 мільйонів доларів
19.08.2025 18:12 Відповісти
19.08.2025 18:12 Відповісти
19.08.2025 18:12 Відповісти
⚡️Зустрічі у москві не буде: Зеленський відмовився від пропозиції путіна, - AFP із посиланням на джерело
19.08.2025 18:13 Відповісти
Червона доріжка і т.д. .... Ага, ага.
19.08.2025 18:14 Відповісти
У чом сила бессет ? Вони дійсно не розуміють як смішно виглядають
19.08.2025 18:14 Відповісти
ще б він так не сказав...!? на другий день би звільнили.
19.08.2025 18:16 Відповісти
весь світ бачив цю силу
19.08.2025 18:16 Відповісти
Демонстрація сили на червоній доріжці? - кому ти впаруєш?
19.08.2025 18:21 Відповісти
плазуючі морпіхі під надписом "расєя" це, не просто демонстрація сили!
це, триумф!!!
19.08.2025 18:22 Відповісти
19.08.2025 18:22 Відповісти
А путін - )(уйло вимагає провести зустріч із капітулянтом ЗЕ у Москві.
А краще б вони шакали провели свою змову -капітуляцію України в Ростові
А там би до них приєднався ще один легітимний ...резидент Іуда ЗЕК...
19.08.2025 18:22 Відповісти
Ну прямо силищее, солдаты сша на коленях у трапа убийце дорожку стелят, все ржут над ржавым, республиканцы откровенно дистанцируются от вождя, а его миньёны и дальше втирают дичь элехторату о сильной позиции и что MAGA достигается!
19.08.2025 18:23 Відповісти
Потужно!!!
19.08.2025 18:24 Відповісти
В якомусь сенсі так - і прибіг же на цирлах. Хоча потім знову закозлився, і, сподіваюсь - назавжди.
19.08.2025 18:29 Відповісти
Паралельна реальність у всій красі. Як могли в США виникнути подібні "діячі"? Загадка Всесвіту.
19.08.2025 18:36 Відповісти
Це була ганьба США на "червоному килимі"
19.08.2025 18:39 Відповісти
Да, я також не дивуюсь, що трампакс, що трампони! Мабуть з одного інкубатора з пінкдогстана!
19.08.2025 18:40 Відповісти
Такі самі сраколизи,як і на рашці,та і в нас не краще!
19.08.2025 18:41 Відповісти
Демонстрацією сили було б якщо пуйло з Аляски не повернувся в РФ... і його, як воєнного злочинця-вбивцю відправили в б Гаагу..., а так вбивцю лизнули в сраку і відпустили, це ніяк не демонстрація сили, це повна імпотенція...
19.08.2025 18:43 Відповісти
19.08.2025 18:55 Відповісти
Така сила така сила що....Путя навіть згодився зустрітись з Зеленським........ де б ви думали? Це тільки кгбіст- окурок міг придумати.....в МАЦКВЄ!!! Це ж стільки варіантів відкривається. 1. Недоучений сержант ПВО натиснув не нату кнопку-ну что с нєво взять,с сержанта? 2. В кабінет пуйла заходить конвой с пастанавлением слєдствєннага камітєта і возглас тупіна, а я і нє знал что протів нєго вазбуділі уг. дєла і 3. саме вірогідне, ультиматум Трампону - ілі в МАЦКВЄ ілі нігдє ,тобто нігдє. Мяч знову на полі у СИЛЬНОГО Трампа.!
19.08.2025 18:57 Відповісти
тоді я Мона Ліза
19.08.2025 19:02 Відповісти
🤣
19.08.2025 19:05 Відповісти
да. сильно відсмоктав. нічого не скажеш
19.08.2025 19:08 Відповісти
А когда наш защитник о. Змеиный посла на три буквы орковский крейсер, это была демонстрация чего?
19.08.2025 19:10 Відповісти
демонстрація сили Трампа :
19.08.2025 19:15 Відповісти
Йому не потрібна ніяка демонстрація.Всі і так знають,що за ним сила.
19.08.2025 19:18 Відповісти
для того.щоб куйлу залізти в с,,раку "трамбон" мав силу і сміливість
19.08.2025 19:30 Відповісти
Дохера сили треба, щоб таку довгу червону доріжку розкатати перед вбивцею, але ж ту силу демонстрували військові ексвеликої держави, а трампова сила в чому? Хіба може він в лімузині докладав всі сили у вилизуванні сраки свого босса.
19.08.2025 19:50 Відповісти
 
 