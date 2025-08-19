Запрошення Путіна на Аляску стало "демонстрацією сили" Трампа, - Бессент
Зустріч президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці стала "демонстрацією сили" з боку американського президента, оскільки раніше Аляска належала Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
"Аляска стала демонстрацією сили з боку президента Трампа. Він запросив президента Путіна на територію, яка раніше належала росіянам. Він продемонстрував величезну кількість військової техніки, а потім влаштував авіашоу. Це було схоже на те, ніби запросити свого некерованого сусіда додому й показати йому сейф зі зброєю", - сказав Бессент.
Як зазначається, ця заява пролунала після того, як Трамп у п’ятницю прийняв Путіна на Алясці та провів зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами в Білому домі в понеділок.
Бессент сказав, що вони мали "дуже хорошу зустріч" із Зеленським та його командою, яка тривала близько півтори години.
Зустріч із європейськими керівниками він назвав "неймовірною".
За його словами, Трамп продовжує намагатися домовитися про припинення війни Росії проти України.
"Я твердо переконаний, що відбудеться двостороння зустріч президента Путіна й президента Зеленського. І єдиний спосіб завершити цей конфлікт – це посадити дві сторони за стіл переговорів", - додав Бессент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У відповідь путін запросить Трампа на територію, яка раніше належала українцям.
Я не усрусь, я не усрусь, я не усрр-ррр-рррр....
Я не всрався, яне всрався, яне всрався....
це, триумф!!!
А краще б вони шакали провели свою змову -капітуляцію України в Ростові
А там би до них приєднався ще один легітимний ...резидент Іуда ЗЕК...