Саміт на Алясці - це найогидніший момент в історії міжнародної дипломатії, - експрем’єр Британії Джонсон

Джонсон про зустріч Трампа та Путіна

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував зустріч Трампа та Путіна та заявив, що  йому "хотілося блювати", але цей "найогидніший епізод у всій історії міжнародної дипломатії" дав очільнику Білого дому важливий урок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Джонсон написав у статті для The Daily Mail.

"Це був чи не найогидніший епізод у всій вульгарній історії міжнародної дипломатії. Мене нудило від того, як Путіна вітали на американській землі. Мене нудило від того, як йому аплодували на червоній доріжці. Мене нудило від його посмішку Голлума, коли він став одним з небагатьох світових лідерів, яких, наскільки я пам'ятаю, запросили проїхатися на задньому сидінні президентського лімузина", - йдеться в матеріалі.

Джонсон наголосив,  що  слухати виступ Путіна було важко, адже він демонстрував "ласкаву передбачуваність", намагаючись одночасно підлещуватися і принижувати Трампа. Британський політик додав, що ця риторика викликає огиду не лише в українців.

"Це був огидний момент, бо Путін - воєнний злочинець, чия постійна брехня, приховування та агресія прямо аналогічні Гітлеру", - наголосив Джонсон.

Він додав, що кров кожного росіянина, який загинув у цій війні, - на руках Путіна. Кров кожного українця, який загинув, - на руках Путіна. Уся різанина та вся трагедія в Україні – це вина однієї людини, заявив Джонсон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Reuters опублікувало висунуті Путіним на Алясці вимоги щодо припинення війни в Україні

Саме тому, за словами Джонсона, було так важко змиритися з видом Путіна, який вихвалявся на саміті в Алясці. Саме тому ця подія викликала таке обурення.

"І все ж, як і багато інших найбільш суперечливих випадків в історії дипломатії, ця зустріч, звичайно, була виправданою і навіть необхідною", — заявив він.

За словами Джонсона, "хоч це й було блювотно, Трамп мав рацію, що спробував".

"Трамп був на 100 відсотків правий, відчувши шанс на мир, і правий, бажаючи укласти мир. Він є одним з тих, хто вважає – разом з Бенджаміном Франкліном – що ніколи не було хорошої війни чи поганого миру, і в цьому він також правий. Але спостерігачам цього саміту було ясно – і я вважаю, що це було досить ясно і для американських переговорників у залі – що Путін не хоче миру, принаймні не на умовах, які могли б прийняти США або Україна", - написав Джонсон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін та його команда намагалися вплинути на Трампа, - Волкер

Він додав, що кожен, хто працював з Трампом і знає його настрої, міг би сказати, що ця зустріч не була успішною, оголошений обід не відбувся. Не відбулося жодної з передбачуваних дискусій про нове привабливе комерційне партнерство між США і Росією або співпрацю в Арктиці. Натомість саміт закінчився раптово і на кілька годин раніше, ніж було заплановано, повністю порожньою пресконференцією, на якій Трамп – що надзвичайно незвично – не відповідав на запитання журналістів.

"Зустріч була цінною лише в тому сенсі, що на Алясці Трамп зіткнувся з реальністю", - заявив британський політик.

17.08.2025 14:57
17.08.2025 15:04
Це публічний, дипломатичний сором США, від якого доведеться довго відмиватись!
17.08.2025 14:54
Чем больше экс, тем больше яйца! Когда при деле был, чего тянули с помощью? Зачем слили день, время и место поставки своих танков, чтоб их сразу накрыли балистикой и они случайно не попали в руки кацапов?
Комы вы эксы интересны вообще и на что влияете.
Комы вы эксы интересны вообще и на что влияете.
17.08.2025 14:53
Як там у вас, на Параші, Саша? Дощить? Чорні пакети з друзяками та самовари з родичів отримуєте регулярно?
17.08.2025 14:58
Мало того що ти брехливий,то іще і тупий.
17.08.2025 15:04
На Аляску бракованого відправили ?

17.08.2025 14:53
Почав добре, а закінчив лизнувши Трампову дупу. Боріс, і ти?
17.08.2025 14:54
Це публічний, дипломатичний сором США, від якого доведеться довго відмиватись!
17.08.2025 14:54
Так, але навіть відправщі кальсони дядки Сема на них залишится велика жовто-коричнева пляма яка буде пагано пахнути ще років з 50.
17.08.2025 15:01
трамп двійочник, тому з того уроку домашнє завдання робити не буде. Можно завчасно поставити йому навіть не двійку, а одиницю. А батьків викликати вже запізно.
17.08.2025 14:54
Це той Борис Джонсонюк,який топив за Трампа та говорив що лише Трамп врятує світ та Україну?
17.08.2025 14:56
17.08.2025 14:57 Відповісти
Ну как же не подлизуть трампушке?
17.08.2025 14:58
так отож. Чуб обісрався по повній. більше того, після того як обісрався із тим самітом, через змі почав вивалювати вимоги до України поступитися територіями задля припинення війни. це ганьбище для Америки. тепер американський народ, Конгрес, Сенат мають вплинути на Чуба, щоб припинити цю всесвітню ганьбу..
17.08.2025 14:58
То це дайсно ганьба. Дожились Штати що їх військовослужбовці червону доріжку для злодія розстілають
17.08.2025 15:04
17.08.2025 15:11
17.08.2025 15:04
Просто сталося те, що досі вважалося неймовірним- облізлий, глистявий російський ведмідь грає на балалайці, а США під цю ;музику; танцює ;Бариню;...
17.08.2025 15:10
Як він побачив це, не виймаючи голови з дупи Трампа.
17.08.2025 15:12
Усмішка Голлума...


17.08.2025 15:12
Цей рудий вже в такому віці,що йому на все на рать. Воно сяде посеред хати ви сереться та і розмаже(пішов зворотній відлік розвитку). Вибрали курвячі виборці.
17.08.2025 15:13
Джонсонюк гарни політик і сильний дипломат , але це не справило враження на трампа ,на початку каденції ...тому шо неможливо товарища під* філа ,та агента кремля трампа ,зробити людиною ,яка має совість чи розум ...але Лава Богу ,шо є такі як Джонсонюк 😘 🇬🇧 ❤️ 🇺🇦
17.08.2025 15:22
 
 