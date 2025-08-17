Саміт на Алясці - це найогидніший момент в історії міжнародної дипломатії, - експрем’єр Британії Джонсон

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував зустріч Трампа та Путіна та заявив, що йому "хотілося блювати", але цей "найогидніший епізод у всій історії міжнародної дипломатії" дав очільнику Білого дому важливий урок.

"Це був чи не найогидніший епізод у всій вульгарній історії міжнародної дипломатії. Мене нудило від того, як Путіна вітали на американській землі. Мене нудило від того, як йому аплодували на червоній доріжці. Мене нудило від його посмішку Голлума, коли він став одним з небагатьох світових лідерів, яких, наскільки я пам'ятаю, запросили проїхатися на задньому сидінні президентського лімузина", - йдеться в матеріалі.

Джонсон наголосив, що слухати виступ Путіна було важко, адже він демонстрував "ласкаву передбачуваність", намагаючись одночасно підлещуватися і принижувати Трампа. Британський політик додав, що ця риторика викликає огиду не лише в українців.

"Це був огидний момент, бо Путін - воєнний злочинець, чия постійна брехня, приховування та агресія прямо аналогічні Гітлеру", - наголосив Джонсон.

Він додав, що кров кожного росіянина, який загинув у цій війні, - на руках Путіна. Кров кожного українця, який загинув, - на руках Путіна. Уся різанина та вся трагедія в Україні – це вина однієї людини, заявив Джонсон.

Саме тому, за словами Джонсона, було так важко змиритися з видом Путіна, який вихвалявся на саміті в Алясці. Саме тому ця подія викликала таке обурення.

"І все ж, як і багато інших найбільш суперечливих випадків в історії дипломатії, ця зустріч, звичайно, була виправданою і навіть необхідною", — заявив він.

За словами Джонсона, "хоч це й було блювотно, Трамп мав рацію, що спробував".

"Трамп був на 100 відсотків правий, відчувши шанс на мир, і правий, бажаючи укласти мир. Він є одним з тих, хто вважає – разом з Бенджаміном Франкліном – що ніколи не було хорошої війни чи поганого миру, і в цьому він також правий. Але спостерігачам цього саміту було ясно – і я вважаю, що це було досить ясно і для американських переговорників у залі – що Путін не хоче миру, принаймні не на умовах, які могли б прийняти США або Україна", - написав Джонсон.

Він додав, що кожен, хто працював з Трампом і знає його настрої, міг би сказати, що ця зустріч не була успішною, оголошений обід не відбувся. Не відбулося жодної з передбачуваних дискусій про нове привабливе комерційне партнерство між США і Росією або співпрацю в Арктиці. Натомість саміт закінчився раптово і на кілька годин раніше, ніж було заплановано, повністю порожньою пресконференцією, на якій Трамп – що надзвичайно незвично – не відповідав на запитання журналістів.

"Зустріч була цінною лише в тому сенсі, що на Алясці Трамп зіткнувся з реальністю", - заявив британський політик.