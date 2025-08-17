РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8476 посетителей онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
4 450 38

Саммит на Аляске – это самый отвратительный момент в истории международной дипломатии, – экс-премьер Великобритании Джонсон

Джонсон о встрече Трампа и Путина

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал встречу Трампа и Путина и заявил, что ему "хотелось блевать", но этот "самый отвратительный эпизод во всей истории международной дипломатии" дал главе Белого дома важный урок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Джонсон написал в статье для The Daily Mail.

"Это был едва ли не самый отвратительный эпизод во всей вульгарной истории международной дипломатии. Меня тошнило от того, как Путина приветствовали на американской земле. Меня тошнило от того, как ему аплодировали на красной дорожке. Меня тошнило от его улыбки Голлума, когда он стал одним из немногих мировых лидеров, которых, насколько я помню, пригласили проехаться на заднем сиденье президентского лимузина", - говорится в материале.

Джонсон подчеркнул, что слушать выступление Путина было трудно, ведь он демонстрировал "ласковую предсказуемость", пытаясь одновременно заискивать и унижать Трампа. Британский политик добавил, что эта риторика вызывает отвращение не только у украинцев.

"Это был отвратительный момент, потому что Путин - военный преступник, чья постоянная ложь, сокрытие и агрессия прямо аналогичны Гитлеру", - подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что кровь каждого россиянина, погибшего в этой войне, - на руках Путина. Кровь каждого украинца, который погиб, - на руках Путина. Вся резня и вся трагедия в Украине - это вина одного человека, заявил Джонсон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Reuters опубликовало выдвинутые Путиным на Аляске требования о прекращении войны в Украине

Именно поэтому, по словам Джонсона, было так трудно смириться с видом Путина, который хвастался на саммите в Аляске. Именно поэтому это событие вызвало такое возмущение.

"И все же, как и многие другие наиболее противоречивые случаи в истории дипломатии, эта встреча, конечно, была оправданной и даже необходимой", - заявил он.

По словам Джонсона, "хоть это и было рвотно, Трамп был прав, что попытался".

"Трамп был на 100 процентов прав, почувствовав шанс на мир, и прав, желая заключить мир. Он является одним из тех, кто считает - вместе с Бенджамином Франклином - что никогда не было хорошей войны или плохого мира, и в этом он также прав. Но наблюдателям этого саммита было ясно - и я считаю, что это было достаточно ясно и для американских переговорщиков в зале - что Путин не хочет мира, по крайней мере не на условиях, которые могли бы принять США или Украина", - написал Джонсон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин и его команда пытались повлиять на Трампа, - Волкер

Он добавил, что каждый, кто работал с Трампом и знает его настроения, мог бы сказать, что эта встреча не была успешной, объявленный обед не состоялся. Не произошло ни одной из предполагаемых дискуссий о новом привлекательном коммерческом партнерстве между США и Россией или сотрудничестве в Арктике. Вместо этого саммит закончился внезапно и на несколько часов раньше, чем было запланировано, полностью пустой пресс-конференцией, на которой Трамп - что чрезвычайно необычно - не отвечал на вопросы журналистов.

"Встреча была ценной лишь в том смысле, что на Аляске Трамп столкнулся с реальностью", - заявил британский политик.

Автор: 

путин владимир (31993) Трамп Дональд (6377) Джонсон_Борис (506)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
показать весь комментарий
17.08.2025 15:04 Ответить
+17
Це публічний, дипломатичний сором США, від якого доведеться довго відмиватись!
показать весь комментарий
17.08.2025 14:54 Ответить
+15
показать весь комментарий
17.08.2025 15:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чем больше экс, тем больше яйца! Когда при деле был, чего тянули с помощью? Зачем слили день, время и место поставки своих танков, чтоб их сразу накрыли балистикой и они случайно не попали в руки кацапов?
Комы вы эксы интересны вообще и на что влияете.
показать весь комментарий
17.08.2025 14:53 Ответить
Як там у вас, на Параші, Саша? Дощить? Чорні пакети з друзяками та самовари з родичів отримуєте регулярно?
показать весь комментарий
17.08.2025 14:58 Ответить
Ты что-то перепутал поц!
показать весь комментарий
17.08.2025 15:28 Ответить
Ні ні ні, вас, свинособак та блювотіну людства, неможливо с кімсь іншим сплутати. Бо від вас смердить щамі, лаптями обдзюреними портками та онучами.
показать весь комментарий
17.08.2025 16:12 Ответить
Мало того що ти брехливий,то іще і тупий.
показать весь комментарий
17.08.2025 15:04 Ответить
Ти для початку навчись писати і коми правильно ставить. Зоозахисник
показать весь комментарий
17.08.2025 15:29 Ответить
... "ставить" українською буде ставити ! московська потворо !!!
показать весь комментарий
17.08.2025 15:52 Ответить
Шаша Лаптєногий через VPN українізувався. А сморід змити забув !!!
показать весь комментарий
17.08.2025 15:50 Ответить
Так від нього просто смердить Парашею. Но вони цього не відчувають бо то для них аромат родини.
показать весь комментарий
17.08.2025 16:14 Ответить
На Аляску бракованого відправили ?

показать весь комментарий
17.08.2025 14:53 Ответить
Почав добре, а закінчив лизнувши Трампову дупу. Боріс, і ти?
показать весь комментарий
17.08.2025 14:54 Ответить
Це публічний, дипломатичний сором США, від якого доведеться довго відмиватись!
показать весь комментарий
17.08.2025 14:54 Ответить
Так, але навіть відправщі кальсони дядки Сема на них залишится велика жовто-коричнева пляма яка буде пагано пахнути ще років з 50.
показать весь комментарий
17.08.2025 15:01 Ответить
трамп двійочник, тому з того уроку домашнє завдання робити не буде. Можно завчасно поставити йому навіть не двійку, а одиницю. А батьків викликати вже запізно.
показать весь комментарий
17.08.2025 14:54 Ответить
Це той Борис Джонсонюк,який топив за Трампа та говорив що лише Трамп врятує світ та Україну?
показать весь комментарий
17.08.2025 14:56 Ответить
Максім-ка-ка, узбагойся.
показать весь комментарий
17.08.2025 15:53 Ответить
Ні, це інший. Того не можуть знайти...
показать весь комментарий
17.08.2025 16:18 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2025 14:57 Ответить
Ну как же не подлизуть трампушке?
показать весь комментарий
17.08.2025 14:58 Ответить
так отож. Чуб обісрався по повній. більше того, після того як обісрався із тим самітом, через змі почав вивалювати вимоги до України поступитися територіями задля припинення війни. це ганьбище для Америки. тепер американський народ, Конгрес, Сенат мають вплинути на Чуба, щоб припинити цю всесвітню ганьбу..
показать весь комментарий
17.08.2025 14:58 Ответить
Та ти шо? Моя ж ти мася. А коли я тобі ще до саміту говорив що так буде ти шо казав?
показать весь комментарий
17.08.2025 16:10 Ответить
То це дайсно ганьба. Дожились Штати що їх військовослужбовці червону доріжку для злодія розстілають
показать весь комментарий
17.08.2025 15:04 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2025 15:11 Ответить
Ілоні щось оця картинка не зайшла...
показать весь комментарий
17.08.2025 16:11 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2025 15:04 Ответить
Просто сталося те, що досі вважалося неймовірним- облізлий, глистявий російський ведмідь грає на балалайці, а США під цю ;музику; танцює ;Бариню;...
показать весь комментарий
17.08.2025 15:10 Ответить
Як він побачив це, не виймаючи голови з дупи Трампа.
показать весь комментарий
17.08.2025 15:12 Ответить
Усмішка Голлума...


показать весь комментарий
17.08.2025 15:12 Ответить
Цей рудий вже в такому віці,що йому на все на рать. Воно сяде посеред хати ви сереться та і розмаже(пішов зворотній відлік розвитку). Вибрали курвячі виборці.
показать весь комментарий
17.08.2025 15:13 Ответить
Джонсонюк гарни політик і сильний дипломат , але це не справило враження на трампа ,на початку каденції ...тому шо неможливо товарища під* філа ,та агента кремля трампа ,зробити людиною ,яка має совість чи розум ...але Лава Богу ,шо є такі як Джонсонюк 😘 🇬🇧 ❤️ 🇺🇦
показать весь комментарий
17.08.2025 15:22 Ответить
Джонсон,ти не правий! Далі будуть ще огидніші моменти,перед якими цей здасться блідим. А рудому та кацапському байстрюка вже треба готуватися до спілкування з Санта Педро та бути готовими відповідати на його запитання.
показать весь комментарий
17.08.2025 15:27 Ответить
Джонсонс агітував за трампа. Я пам'ятаю
показать весь комментарий
17.08.2025 15:29 Ответить
Яка дипломатія? - свій - до свого - по своє
показать весь комментарий
17.08.2025 15:45 Ответить
Do not push the horses . Зустріч закінчилась нічим. Може Трамп ще випише рахунок за прийом.
показать весь комментарий
17.08.2025 15:49 Ответить
Чому нічим?
Повна перемога ху-йла та інших ху-йлів над цивілізацією...
показать весь комментарий
17.08.2025 16:16 Ответить
Абсолютно ! На червоній доріжці вбивця, військовий злочинець з ордером МКС на арешт приймається лідером США. ГАНЬБА !!!
показать весь комментарий
17.08.2025 15:56 Ответить
"Зустріч була цінною лише в тому сенсі, що на Алясці Трамп зіткнувся з реальністю", - заявив британський політик.

Трамп оцінив зустріч із Путіним на "10 з 10": Ми номер один, вони номер два у світі
Укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського, - Трамп
показать весь комментарий
17.08.2025 16:09 Ответить
Розумний ти дядько але баран.
Ти топив за Трампа хоч було очевидно що він путінський ху'єсос. Тобто ти помилявся, як мінімум.
Де твоє "вибачте"?....
показать весь комментарий
17.08.2025 16:14 Ответить
 
 