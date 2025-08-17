Саммит на Аляске – это самый отвратительный момент в истории международной дипломатии, – экс-премьер Великобритании Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал встречу Трампа и Путина и заявил, что ему "хотелось блевать", но этот "самый отвратительный эпизод во всей истории международной дипломатии" дал главе Белого дома важный урок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Джонсон написал в статье для The Daily Mail.

"Это был едва ли не самый отвратительный эпизод во всей вульгарной истории международной дипломатии. Меня тошнило от того, как Путина приветствовали на американской земле. Меня тошнило от того, как ему аплодировали на красной дорожке. Меня тошнило от его улыбки Голлума, когда он стал одним из немногих мировых лидеров, которых, насколько я помню, пригласили проехаться на заднем сиденье президентского лимузина", - говорится в материале.

Джонсон подчеркнул, что слушать выступление Путина было трудно, ведь он демонстрировал "ласковую предсказуемость", пытаясь одновременно заискивать и унижать Трампа. Британский политик добавил, что эта риторика вызывает отвращение не только у украинцев.

"Это был отвратительный момент, потому что Путин - военный преступник, чья постоянная ложь, сокрытие и агрессия прямо аналогичны Гитлеру", - подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что кровь каждого россиянина, погибшего в этой войне, - на руках Путина. Кровь каждого украинца, который погиб, - на руках Путина. Вся резня и вся трагедия в Украине - это вина одного человека, заявил Джонсон.

Именно поэтому, по словам Джонсона, было так трудно смириться с видом Путина, который хвастался на саммите в Аляске. Именно поэтому это событие вызвало такое возмущение.

"И все же, как и многие другие наиболее противоречивые случаи в истории дипломатии, эта встреча, конечно, была оправданной и даже необходимой", - заявил он.

По словам Джонсона, "хоть это и было рвотно, Трамп был прав, что попытался".

"Трамп был на 100 процентов прав, почувствовав шанс на мир, и прав, желая заключить мир. Он является одним из тех, кто считает - вместе с Бенджамином Франклином - что никогда не было хорошей войны или плохого мира, и в этом он также прав. Но наблюдателям этого саммита было ясно - и я считаю, что это было достаточно ясно и для американских переговорщиков в зале - что Путин не хочет мира, по крайней мере не на условиях, которые могли бы принять США или Украина", - написал Джонсон.

Он добавил, что каждый, кто работал с Трампом и знает его настроения, мог бы сказать, что эта встреча не была успешной, объявленный обед не состоялся. Не произошло ни одной из предполагаемых дискуссий о новом привлекательном коммерческом партнерстве между США и Россией или сотрудничестве в Арктике. Вместо этого саммит закончился внезапно и на несколько часов раньше, чем было запланировано, полностью пустой пресс-конференцией, на которой Трамп - что чрезвычайно необычно - не отвечал на вопросы журналистов.

"Встреча была ценной лишь в том смысле, что на Аляске Трамп столкнулся с реальностью", - заявил британский политик.