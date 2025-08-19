РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9581 посетитель онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
868 32

Приглашение Путина на Аляску стало "демонстрацией силы" Трампа, - Бессент

Бессент о встрече на Аляске

Встреча президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске стала "демонстрацией силы" со стороны американского президента, поскольку ранее Аляска принадлежала России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

"Аляска стала демонстрацией силы со стороны президента Трампа. Он пригласил президента Путина на территорию, которая ранее принадлежала россиянам. Он продемонстрировал огромное количество военной техники, а затем устроил авиашоу. Это было похоже на то, будто пригласить своего неуправляемого соседа домой и показать ему сейф с оружием", - сказал Бессент.

Как отмечается, это заявление прозвучало после того, как Трамп в пятницу принял Путина на Аляске и провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами в Белом доме в понедельник.

Также читайте: Трампа пригласили посетить Россию, - Лавров

Бессент сказал, что они имели "очень хорошую встречу" с Зеленским и его командой, которая длилась около полутора часов.

Встречу с европейскими руководителями он назвал "невероятной".

По его словам, Трамп продолжает пытаться договориться о прекращении войны России против Украины.

"Я твердо убежден, что состоится двусторонняя встреча президента Путина и президента Зеленского. И единственный способ завершить этот конфликт - это посадить две стороны за стол переговоров", - добавил Бессент.

Также читайте: Саммит на Аляске - это самый отвратительный момент в истории международной дипломатии, - экс-премьер Британии Джонсон

Автор: 

путин владимир (32016) Трамп Дональд (6430) Скотт Бессент (56)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
вони там усі ********* головою
показать весь комментарий
19.08.2025 18:07 Ответить
+7
показать весь комментарий
19.08.2025 18:11 Ответить
+6
В червона доріжка для вбивці тоді що??? Так не показують силу, це все одно що трамп поцілував путлєра в дупу!!!
показать весь комментарий
19.08.2025 18:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вони там усі ********* головою
показать весь комментарий
19.08.2025 18:07 Ответить
Ви, що тільки що проснулися??? Вони це доказують з першого дня трампа на престолі!!!
показать весь комментарий
19.08.2025 18:16 Ответить
Історія мокне цю трампівську говношайку в лайно так що не відмиються
показать весь комментарий
19.08.2025 18:58 Ответить
Військові США які стоячи раком розстилають червону доріжку перед міжнародним злочинцем-безсумнівна та потужна демонстрація сили💪
показать весь комментарий
19.08.2025 18:39 Ответить
"Він запросив президента Путіна на територію, яка раніше належала росіянам."
У відповідь путін запросить Трампа на територію, яка раніше належала українцям.
показать весь комментарий
19.08.2025 18:08 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2025 18:09 Ответить
Бу-га-га , ці трампівські викрутаси схожі на викрутаси імпотента, которий виставивши свій зав'явший, переконує оточуючих, - Ну за то, як висить!!! -
показать весь комментарий
19.08.2025 18:09 Ответить
що тількі не зробишь- скажеш, щоб тебе не вигнав твій босс
показать весь комментарий
19.08.2025 18:10 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2025 18:11 Ответить
Аляска була продана за 7 мільйонів доларів
показать весь комментарий
19.08.2025 18:12 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2025 18:12 Ответить
В червона доріжка для вбивці тоді що??? Так не показують силу, це все одно що трамп поцілував путлєра в дупу!!!
показать весь комментарий
19.08.2025 18:12 Ответить
⚡️Зустрічі у москві не буде: Зеленський відмовився від пропозиції путіна, - AFP із посиланням на джерело
показать весь комментарий
19.08.2025 18:13 Ответить
Червона доріжка і т.д. .... Ага, ага.
показать весь комментарий
19.08.2025 18:14 Ответить
У чом сила бессет ? Вони дійсно не розуміють як смішно виглядають
показать весь комментарий
19.08.2025 18:14 Ответить
ще б він так не сказав...!? на другий день би звільнили.
показать весь комментарий
19.08.2025 18:16 Ответить
весь світ бачив цю силу
показать весь комментарий
19.08.2025 18:16 Ответить
Демонстрація сили на червоній доріжці? - кому ти впаруєш?
показать весь комментарий
19.08.2025 18:21 Ответить
плазуючі морпіхі під надписом "расєя" це, не просто демонстрація сили!
це, триумф!!!
показать весь комментарий
19.08.2025 18:22 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2025 18:22 Ответить
А путін - )(уйло вимагає провести зустріч із капітулянтом ЗЕ у Москві.
А краще б вони шакали провели свою змову -капітуляцію України в Ростові
А там би до них приєднався ще один легітимний ...резидент Іуда ЗЕК...
показать весь комментарий
19.08.2025 18:22 Ответить
Ну прямо силищее, солдаты сша на коленях у трапа убийце дорожку стелят, все ржут над ржавым, республиканцы откровенно дистанцируются от вождя, а его миньёны и дальше втирают дичь элехторату о сильной позиции и что MAGA достигается!
показать весь комментарий
19.08.2025 18:23 Ответить
Потужно!!!
показать весь комментарий
19.08.2025 18:24 Ответить
В якомусь сенсі так - і прибіг же на цирлах. Хоча потім знову закозлився, і, сподіваюсь - назавжди.
показать весь комментарий
19.08.2025 18:29 Ответить
Паралельна реальність у всій красі. Як могли в США виникнути подібні "діячі"? Загадка Всесвіту.
показать весь комментарий
19.08.2025 18:36 Ответить
Це була ганьба США на "червоному килимі"
показать весь комментарий
19.08.2025 18:39 Ответить
Да, я також не дивуюсь, що трампакс, що трампони! Мабуть з одного інкубатора з пінкдогстана!
показать весь комментарий
19.08.2025 18:40 Ответить
Такі самі сраколизи,як і на рашці,та і в нас не краще!
показать весь комментарий
19.08.2025 18:41 Ответить
Демонстрацією сили було б якщо пуйло з Аляски не повернувся в РФ... і його, як воєнного злочинця-вбивцю відправили в б Гаагу..., а так вбивцю лизнули в сраку і відпустили, це ніяк не демонстрація сили, це повна імпотенція...
показать весь комментарий
19.08.2025 18:43 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2025 18:55 Ответить
Така сила така сила що....Путя навіть згодився зустрітись з Зеленським........ де б ви думали? Це тільки кгбіст- окурок міг придумати.....в МАЦКВЄ!!! Це ж стільки варіантів відкривається. 1. Недоучений сержант ПВО натиснув не нату кнопку-ну что с нєво взять,с сержанта? 2. В кабінет пуйла заходить конвой с пастанавлением слєдствєннага камітєта і возглас тупіна, а я і нє знал что протів нєго вазбуділі уг. дєла і 3. саме вірогідне, ультиматум Трампону - ілі в МАЦКВЄ ілі нігдє ,тобто нігдє. Мяч знову на полі у СИЛЬНОГО Трампа.!
показать весь комментарий
19.08.2025 18:57 Ответить
 
 