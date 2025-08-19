Приглашение Путина на Аляску стало "демонстрацией силы" Трампа, - Бессент

Встреча президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске стала "демонстрацией силы" со стороны американского президента, поскольку ранее Аляска принадлежала России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

"Аляска стала демонстрацией силы со стороны президента Трампа. Он пригласил президента Путина на территорию, которая ранее принадлежала россиянам. Он продемонстрировал огромное количество военной техники, а затем устроил авиашоу. Это было похоже на то, будто пригласить своего неуправляемого соседа домой и показать ему сейф с оружием", - сказал Бессент.

Как отмечается, это заявление прозвучало после того, как Трамп в пятницу принял Путина на Аляске и провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами в Белом доме в понедельник.

Бессент сказал, что они имели "очень хорошую встречу" с Зеленским и его командой, которая длилась около полутора часов.

Встречу с европейскими руководителями он назвал "невероятной".

По его словам, Трамп продолжает пытаться договориться о прекращении войны России против Украины.

"Я твердо убежден, что состоится двусторонняя встреча президента Путина и президента Зеленского. И единственный способ завершить этот конфликт - это посадить две стороны за стол переговоров", - добавил Бессент.

