Индия наживается на дешевой российской нефти, - Бессент

Глава Минфина США Скот Бессент обвинил Индию в наживании на резком увеличении закупок российской нефти. Вашингтон считает ситуацию неприемлемой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам министра, российская нефть сейчас составляет 42% от общего объема закупок нефти Индией. До начала полномасштабного вторжения РФ показатель составлял 1%. Он сравнил ситуацию с Китаем, чьи закупки российской нефти выросли с 13% до 16%.

"Индия просто наживается. Они перепродают. Я бы назвал это индийским арбитражем - покупка дешевой российской нефти, перепродажа ее как продукта, появившегося во время войны, - это неприемлемо", - отметил Бессент.

Пошлины США против Индии за покупку нефти РФ

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одним из крупнейших импортеров российской нефти.

Советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявлял, что Индия фактически финансирует войну России против Украины, поскольку покупает нефть у Москвы.

В среду, 6 августа, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на импорт из Индии в ответ на продолжение ею закупок российской нефти.

Впоследствии в МИД Индии прокомментировали решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные 25-процентные пошлины, назвав такие действия "несправедливыми и неразумными".

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительных 25% пошлин на импорт из Индии. Такую ставку пошлин будут применять к товарам, которые попадут на американский рынок, начиная с 12:01 утра через 21 день после даты обнародования указа.

От поясніть мені щось, я не розумію. В Індії під боком Перська затока. Арабська нафта завжди мала НИЖЧУ собівартість, аніж кацапська. Так, кацапська трохи дешевша, бо москалі знижки дають індусам, але ж її везти танкером через пів світу!

Ну це, умовно, якщо одна людина купила стілець і сама забрала в точці видачі Розетки під домом, а друга знайшла дешевше, але його треба Новою поштою із Одеси везти і там нарахували нефігову суму за доставку, тому в результаті стілець став дорожчим...
Ще б сказав-" як вам не соромно,індуси".
А Китай як наживається! - а - я - яй а -я -яй! -- але ж він в іншій ваговій категорії
І що ж США імпортує з Індії? Камінці і ароматні палички? А тим часом відбувається "велике переселення" американських корпорацій з Китаю до Індії. Тут якась "конспірологія".
Так чи інакшне - всі на чомусь наживаються. Наприклад Зеленьський наживається на війні
Бессет вже наговорив ,що зустріч на Алясці,то демонстрація сили США
Бессент нещодавно сказав що Європа купує індійське паливо з російської нафти. Що європейці повинні "внести свій внесок" (в санкції проти Індії). Європейці як зазвичай прикинулися глухонімими.
Поки ми самі не знищимо рашистські НПЗ і нафтовидобувну галузь рашистів рашисти будуть війну продовжувати. Більше того, за нафтодолари рашисти відновлять свою економіку і армію швидше ніж Європа побудує оборонну
От поясніть мені щось, я не розумію. В Індії під боком Перська затока. Арабська нафта завжди мала НИЖЧУ собівартість, аніж кацапська. Так, кацапська трохи дешевша, бо москалі знижки дають індусам, але ж її везти танкером через пів світу!

Ну це, умовно, якщо одна людина купила стілець і сама забрала в точці видачі Розетки під домом, а друга знайшла дешевше, але його треба Новою поштою із Одеси везти і там нарахували нефігову суму за доставку, тому в результаті стілець став дорожчим...
Везуть тіньовим флотом, страховка відсутня, знижки. Що тим немитим ще треба.
Та як завжди більшість доходів - то доходи місцевих олігархів, до бюджету попадають крохи.
Я розумію, що тіньовий флот, але від того, що танкер тіньовий, він не жере менше мазуту (а може і більше жере, бо то старі танкери іржаві).
Собівартість арабської нафти нижча, а ціна продажу вища за кацапську, тому індуси і купують москальську.
Я розумію, що ціна продажу вища, але мова саме про вартість ДОСТАВКИ! Я ж у пості навів приклад. Скільки там везти нафту танкером із Персидської затоки, а скільки - із Владивостока...
Ціна включає вартість доставки і для арабів це додатковий прибуток за рахунок доставки.
Ціна на біржі не включає вартість доставки, бо вартість доставки різна у різні країни... На біржі вказана ціна безпосередньо за баррель!
Індія наживается на крові українців. Мабуть так Будда навчае індусів.
Сумніваюсь що всі 1,5 лярда циганів мають щось з цього. Є окремі касти які наживаються разом з Моді-муді на цьому.
А штати не наживаються на біді України, нє? Рідкоземельні копалини- то не нафта, ні-ні..
Якщо знайдеш інформацію про видобуток американцями рідкоземів в Україні обов'язково напиши. Особливо в Донецькій області
А на зброї не наживаються? Трампу не потрібне закінчення москальсько-української війни і тому він за 7 місяців не ввів жодних санкцій проти московії.
Ліпше б мовчали, вашинґтонські гендлярі.

Перетворили США з оплоту демократії на збіговисько перекупок. Тьху!
