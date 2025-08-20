Индия наживается на дешевой российской нефти, - Бессент

Глава Минфина США Скот Бессент обвинил Индию в наживании на резком увеличении закупок российской нефти. Вашингтон считает ситуацию неприемлемой.

По словам министра, российская нефть сейчас составляет 42% от общего объема закупок нефти Индией. До начала полномасштабного вторжения РФ показатель составлял 1%. Он сравнил ситуацию с Китаем, чьи закупки российской нефти выросли с 13% до 16%.

"Индия просто наживается. Они перепродают. Я бы назвал это индийским арбитражем - покупка дешевой российской нефти, перепродажа ее как продукта, появившегося во время войны, - это неприемлемо", - отметил Бессент.

Пошлины США против Индии за покупку нефти РФ

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одним из крупнейших импортеров российской нефти.

Советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявлял, что Индия фактически финансирует войну России против Украины, поскольку покупает нефть у Москвы.

В среду, 6 августа, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на импорт из Индии в ответ на продолжение ею закупок российской нефти.

Впоследствии в МИД Индии прокомментировали решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные 25-процентные пошлины, назвав такие действия "несправедливыми и неразумными".

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительных 25% пошлин на импорт из Индии. Такую ставку пошлин будут применять к товарам, которые попадут на американский рынок, начиная с 12:01 утра через 21 день после даты обнародования указа.

