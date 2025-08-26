Найбільша в світі діамантова біржа в Індії простоює через високі мита Трампа

Суратська діамантова біржа в Індії, яку називають найбільшим у світі офісним комплексом, стоїть напівпорожньою. У Сураті, де огранюється та полірується понад 80% світових необроблених алмазів, замовлення почали скорочуватися, а мита США похитнули довіру покупців.

Про це пише Reuters.

Як зазначається, обсяги експорту алмазної промисловості Індії вже досягли найнижчого рівня за 20 років через слабкий попит Китаю, а підвищення мит президентом США Дональдом Трампом загрожує перекрити доступ до найбільшого ринку країни. На частку США припадає майже третина щорічних постачань дорогоцінного каміння та ювелірних виробів на суму $28,5 млрд.

Невеликі експортери мають менше можливостей пом'якшити удар, тоді як більші гравці планують перенести частину своїх операцій до таких країн, як Ботсвана, на яку поширюється нижчий 15% мито США. Поточні 25% мита Індії мають подвоїтися 27 серпня.

"Ми перебуваємо в режимі очікування та спостереження до кінця серпня, але можемо збільшити видобуток у Ботсвані, якщо ситуація не зміниться", – заявив керуючий директор компанії Dharmanandan Diamonds Хітеш Патель, яка очікує, що мита США скоротять її річний дохід на 20-25%.

На алмазній біржі Сурату продано понад 4700 офісів, але використовується менше 250, і кілька компаній переглядають свої плани щодо переїзду. Розлогий комплекс біржі був задуманий як єдиний центр для світової алмазної промисловості.

"Попит впав настільки сильно, що пакети з діамантами, які я продав торік за 25 тис. рупій ($285), тепер ледве сягають 18 тис.", – заявив власник підприємства з огранювання та полірування в Сураті Шайлеш Мангукія.

Він повідомив, що вже скоротив чисельність свого персоналу вдвічі – до 125 осіб.

За словами заступника голови Ради зі сприяння експорту дорогоцінного каміння та ювелірних виробів Шаунака Паріха, галузь відреагувала на зниження попиту скороченням робочих днів та годин. Якщо угоди між Індією та США про зниження мит не буде досягнуто, втратити роботу можуть від 150 тис. до 200 тис. працівників.

За словами представників галузі, американські покупці, ймовірно, купуватимуть діаманти з таких країн, як Ізраїль, Бельгія та Ботсвана.

Індійські експортери алмазів намагаються збільшити продажі в Азію, Європу та на Близький Схід, щоб компенсувати втрати США, але знайти нових покупців алмазів непросто.

Раніше повідомлялося, що експорт російських алмазів обвалився до мінімуму за понад 10 років.