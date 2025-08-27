РУС
Новости Тарифы Трампа
2 030 24

Трамп ввел 50% пошлину на товары из Индии

Трамп ввел пошлины на товары из Индии Что известно

Президент США Дональд Трамп ввел 50% пошлины на импорт индийских товаров, чтобы наказать Нью-Дели за продолжение закупок российской нефти.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Новые тарифы начали действовать в ночь на среду, удвоив 25% сборы.

Пошлины затронут более 55% товаров, поставляемых в США. Отмечается, что наиболее пострадают отрасли, обеспечивающие массовую занятость, в частности текстиль и ювелирные изделия.

В то же время фармацевтика и электроника, в частности крупные инвестиции Apple в Индии, пока освобождены от ограничений.

Bloomberg пишет, что решение Трампа резко ухудшает отношения между США и Индией, которые в последние годы развивали партнерство в противовес Пекину.

Директор Farida Shoes Pvt. Ltd., которая более 60% продукции поставляет в США, отметил, что это будет иметь очень большое влияние на индийских экспортеров, поскольку 50% тарифы не подходят для клиентов.

Citigroup Inc. оценивает, что совокупный 50% тариф создает риск снижения годового роста валового внутреннего продукта Индии на 0,6-0,8 процентного пункта.

"Экономическое воздействие может быть смягчено тем фактом, что экономика Индии в значительной степени зависит от внутреннего спроса, а не от экспорта. Частное потребление составляет около 60% ВВП Индии, и хотя США являются крупнейшим экспортным рынком Индии с поставками на сумму 87,4 миллиарда долларов в 2024 году, это все еще составляет лишь 2% от общего ВВП Индии", - пишет издание.

Пошлины США против Индии за покупку нефти РФ

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одним из крупнейших импортеров российской нефти.

Советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявлял, что Индия фактически финансирует войну России против Украины, поскольку покупает нефть у Москвы.

В среду, 6 августа, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на импорт из Индии в ответ на продолжение ею закупок российской нефти.

Впоследствии в МИД Индии прокомментировали решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные 25-процентные пошлины, назвав такие действия "несправедливыми и неразумными".

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительных 25% пошлин на импорт из Индии. Такую ставку пошлин будут применять к товарам, которые попадут на американский рынок, начиная с 12:01 утра через 21 день после даты обнародования указа.

Автор: 

Топ комментарии
Наш слоняра!
27.08.2025 09:58
ХАй українці не радуються - це не через РФ, це він вирішує свої проблеми просто прикривається україною як приводом
27.08.2025 09:58
Пі@уй, Індія - спонсор війни № 2.
27.08.2025 10:01
Наш слоняра!
27.08.2025 09:58
💪💪💪
27.08.2025 10:00
Україна трампу нахер не здалась, це лише прикриття. трамп в принципі хоче доїти індію.

Та і результат дій трампа - як на долоні. індія ніхера не збирається скорочувати в закупівлях нафти з параші.
27.08.2025 10:05
Як мінімум це урок для інших: трамп не шуткує. Для Індії не не критично, а якась умовна Індонезія ще подумає: а нам воно чи потрібне?
27.08.2025 10:12
Завжди кажу, що людина дуже швидко звикає до хорошого. Відсутність масованих ракетно-дроновіх атак це заслуга Дональда Трампа. Я вже починаю забувать як дирчить шахед, між іншим
27.08.2025 10:13
я щось пропуустив - це трамп дав якійсь ракети, які бомбанули єлабугу? Нє?
27.08.2025 10:22
Не знаю, але резульатат на ліцо, чи ви не помітили?
27.08.2025 10:30
соромлюсь спитати:

- а для кого зараз заряджено 5 тушок, літає іл і підвозить балістику до воронежа ?

- якщо Київ трохи перепочив, то десятки областей щодня продовжують приймати балістику, крилаті ракети і шахеди . Сумщина взагалі нон-стоп.

Новини читайте, а не судіть про війну тільки по ситуації в Києві (яка може змінитись навіть сьогодні)
27.08.2025 10:31
ХАй українці не радуються - це не через РФ, це він вирішує свої проблеми просто прикривається україною як приводом
27.08.2025 09:58
Пі@уй, Індія - спонсор війни № 2.
27.08.2025 10:01
То вам шашечки чи їхати?
27.08.2025 10:04
якщо таксі йде в попутньому в потрібному мені напрямку - то можна і без шашечок.
27.08.2025 10:20
"лише 2% від загального ВВП Індії" Потужно, сміливо, рішуче. Вистава з клоунадою триває.
27.08.2025 10:01
а що Індія напала на Україну.? Чому не Кітай, Угорщину, ПАР. Бразілію? Нашов саму злочинну країну
27.08.2025 10:02
- Не Китай, бо вони у відповіть так влуплять, шо "світовий гєгємон" знову обсереться
- Не Угорщина, бо там дружбан Орбан
- Не Пар чи Бразилія чи інші, бо Трамп не памʼятає шо такі країни взагалі існують.
27.08.2025 10:07
албании еще можно, они там что-то с азербайджаном не поделии
27.08.2025 10:16
А хитродупа Європа знову сидить в кущах. Найбільший покупець індійського палива із кацапської нафти.
27.08.2025 10:03
индия здесь сбоку припека, есть много кто еще покупает в раше нефть. трамп выполняет задание куйла и си - валит запад: "рішення Трампа різко погіршує відносини між США та Індією, які протягом останніх років розвивали партнерство у противагу Пекіну"
27.08.2025 10:12
Це зрозуміло. Європейці завжди поводилися як шакали. Трамп принаймні діє прямо.
27.08.2025 10:16
"Трамп принаймні діє прямо"

прямо, но не в тусторону
27.08.2025 10:18
Apple - вмикай мозок )
27.08.2025 10:06
"США є найбільшим експортним ринком Індії з поставками на суму 87,4 мільярда доларів"

это смешно, у китая эта сумма на порядок выше, а то и на два, и нефти китай закупает не меньше индии
27.08.2025 10:15
Тепер, в Америці, слони подорожчають? Американці в шоці! )))
27.08.2025 10:27
 
 