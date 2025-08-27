Трамп ввел 50% пошлину на товары из Индии

Президент США Дональд Трамп ввел 50% пошлины на импорт индийских товаров, чтобы наказать Нью-Дели за продолжение закупок российской нефти.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Новые тарифы начали действовать в ночь на среду, удвоив 25% сборы.

Пошлины затронут более 55% товаров, поставляемых в США. Отмечается, что наиболее пострадают отрасли, обеспечивающие массовую занятость, в частности текстиль и ювелирные изделия.

В то же время фармацевтика и электроника, в частности крупные инвестиции Apple в Индии, пока освобождены от ограничений.

Bloomberg пишет, что решение Трампа резко ухудшает отношения между США и Индией, которые в последние годы развивали партнерство в противовес Пекину.

Директор Farida Shoes Pvt. Ltd., которая более 60% продукции поставляет в США, отметил, что это будет иметь очень большое влияние на индийских экспортеров, поскольку 50% тарифы не подходят для клиентов.

Citigroup Inc. оценивает, что совокупный 50% тариф создает риск снижения годового роста валового внутреннего продукта Индии на 0,6-0,8 процентного пункта.

"Экономическое воздействие может быть смягчено тем фактом, что экономика Индии в значительной степени зависит от внутреннего спроса, а не от экспорта. Частное потребление составляет около 60% ВВП Индии, и хотя США являются крупнейшим экспортным рынком Индии с поставками на сумму 87,4 миллиарда долларов в 2024 году, это все еще составляет лишь 2% от общего ВВП Индии", - пишет издание.

Пошлины США против Индии за покупку нефти РФ

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одним из крупнейших импортеров российской нефти.

Советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявлял, что Индия фактически финансирует войну России против Украины, поскольку покупает нефть у Москвы.

В среду, 6 августа, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на импорт из Индии в ответ на продолжение ею закупок российской нефти.

Впоследствии в МИД Индии прокомментировали решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные 25-процентные пошлины, назвав такие действия "несправедливыми и неразумными".

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительных 25% пошлин на импорт из Индии. Такую ставку пошлин будут применять к товарам, которые попадут на американский рынок, начиная с 12:01 утра через 21 день после даты обнародования указа.

