ЕС и США достигли соглашения о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле, - заявление
Европейский Союз и Соединенные Штаты опубликовали совместное заявление по подписанному в июле торговому соглашению, в котором отметили его положительное влияние на экономику обеих сторон.
Об этом говорится в тексте совместного заявления, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Так, ЕС и США согласовали совместное заявление о торговом соглашении, которое подписали в июле.
"Соединенные Штаты и Европейский Союз с удовольствием объявляют, что достигли договоренности относительно Рамочного соглашения о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле", - говорится в документе.
Также в тексте отмечается, что США и ЕС "рассматривают это Рамочное соглашение как первый шаг в процессе, который со временем может быть расширен для охвата дополнительных сфер.
Согласно договору, ЕС намерен отменить пошлины на все промышленные товары из США и обеспечить преференциальный доступ к рынку для широкого спектра морепродуктов и сельскохозяйственных товаров из США.
В свою очередь, начиная с 1 сентября 2025 года, Соединенные Штаты обязуются применять тариф в 15% в отношении большинства товаров, происходящих из Европейского Союза, или так называемый тариф по режиму наибольшего благоприятствования (НСП) США, который применяется к определенным специфическим видам европейских товаров.
Напомним, 27 июля США и Европейский Союз заключили торговое соглашение.
Трамп похвалил договоренность как "самую большую сделку, которая когда-либо заключалась".
історія однієї зради - 12 друзів Деркача
моя примітка - отой самий ДЕБІЛ Мілованов член наглядової ради ЕНЕРГОАТОМУ , саме того ,котрим керував у вовки Деркач , в подяку за плівки проти Порошенко та й взагалі готував ЗАЕС до захвату у 2022му ... саме той Мілованов котрий закрив студентів відмивати Єрмака на зустрічі а вони його ОПУстили та й цей виклали в ЗМІ.
з новини на ЦН
Як повідомлялося, Павло Котін очолював "Енергоатом" з березня 2020 року, до цього він керував Запорізькою АЕС.
Заступником Котіна в "Енергоатомі" до квітня 2021 року був ексміністр енергетики Герман Галущенко, який втратив цю посаду у липні 2025 року, проте був призначений міністром юстиції.
Наприкінці 2023 року журналісти "Схем" з'ясували, що 70-річна теща президента НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна влітку 2023 року придбала нерухомість та землю під Києвом, офіційно не маючи на те власних доходів. Натомість там мешкав сам Котін. Джерело: https://censor.net/n3569757
Навесні 2020 року в НАЕК "Енергоатом" була призначена нова команда (в особі Галущенка, Котіна, Хартмута, Бояринцева), яку пов'язують з опальним екс-депутатом Андрієм Деркачем. Рік тому фронтмен цієї команди Герман Галущенко пішов на підвищення та був призначений міністром енергетики України.
Практично весь цей час робота атомно-промислового комплексу України супроводжувалась постійними скандалами: саботаж добудови сховища відпрацьованого ядерного палива, махінації на ринку електроенергії, підтверджені аудиторами багатомільйонні збитки, фактичне банкрутство компанії "Східний ГЗК", скандали із закупівлею із Росії запчастин тощо.
Зрада це чи випадковість?
Від себе додам - в замісниках Ваньки Баканова в СБУ сидів керуючий нацбезпекою підприємств ЕНЕРГОАТОМУ .
****!!! і Цей КОТІН правив справою Деркача поки не пішов у відставку награбувавшись. Значить він вів пермовини з прорашистським керівником МАГАТЕ гроссі по захваченому рашистами ЗАЕС !!! УСІ РОКИ ПОВНОМАСШТАБНОЇ!!! ЛЮДИНА ДЕРКАЧА!!!
Про дуже-дуже чудову торгівлю!