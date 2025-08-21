РУС
ЕС и США достигли соглашения о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле, - заявление

Встреча фон дер Ляйен и Трампа

Европейский Союз и Соединенные Штаты опубликовали совместное заявление по подписанному в июле торговому соглашению, в котором отметили его положительное влияние на экономику обеих сторон.

Об этом говорится в тексте совместного заявления, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Так, ЕС и США согласовали совместное заявление о торговом соглашении, которое подписали в июле.

"Соединенные Штаты и Европейский Союз с удовольствием объявляют, что достигли договоренности относительно Рамочного соглашения о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле", - говорится в документе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп подписал указ о введении пошлин до 50% для десятков стран. Для Украины тариф может составить 10%

Также в тексте отмечается, что США и ЕС "рассматривают это Рамочное соглашение как первый шаг в процессе, который со временем может быть расширен для охвата дополнительных сфер.

Согласно договору, ЕС намерен отменить пошлины на все промышленные товары из США и обеспечить преференциальный доступ к рынку для широкого спектра морепродуктов и сельскохозяйственных товаров из США.

В свою очередь, начиная с 1 сентября 2025 года, Соединенные Штаты обязуются применять тариф в 15% в отношении большинства товаров, происходящих из Европейского Союза, или так называемый тариф по режиму наибольшего благоприятствования (НСП) США, который применяется к определенным специфическим видам европейских товаров.

Читайте также: Трамп отложил введение пошлин против Китая еще на 90 дней, - CNBC

Напомним, 27 июля США и Европейский Союз заключили торговое соглашение.

Трамп похвалил договоренность как "самую большую сделку, которая когда-либо заключалась".

пошлина США торговля Евросоюз
+1
Голова "Енергоатома" Котін несподівано подав у відставку. Наглядова рада її вже прийняла .

моя примітка - отой самий ДЕБІЛ Мілованов член наглядової ради ЕНЕРГОАТОМУ , саме того ,котрим керував у вовки Деркач , в подяку за плівки проти Порошенко та й взагалі готував ЗАЕС до захвату у 2022му ... саме той Мілованов котрий закрив студентів відмивати Єрмака на зустрічі а вони його ОПУстили та й цей виклали в ЗМІ.

з новини на ЦН

Як повідомлялося, Павло Котін очолював "Енергоатом" з березня 2020 року, до цього він керував Запорізькою АЕС.

Заступником Котіна в "Енергоатомі" до квітня 2021 року був ексміністр енергетики Герман Галущенко, який втратив цю посаду у липні 2025 року, проте був призначений міністром юстиції.

Наприкінці 2023 року журналісти "Схем" з'ясували, що 70-річна теща президента НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна влітку 2023 року придбала нерухомість та землю під Києвом, офіційно не маючи на те власних доходів. Натомість там мешкав сам Котін. Джерело: https://censor.net/n3569757
21.08.2025 17:29 Ответить
+1
Історія однієї зради: дванадцять друзів

Навесні 2020 року в НАЕК "Енергоатом" була призначена нова команда (в особі Галущенка, Котіна, Хартмута, Бояринцева), яку пов'язують з опальним екс-депутатом Андрієм Деркачем. Рік тому фронтмен цієї команди Герман Галущенко пішов на підвищення та був призначений міністром енергетики України.

Практично весь цей час робота атомно-промислового комплексу України супроводжувалась постійними скандалами: саботаж добудови сховища відпрацьованого ядерного палива, махінації на ринку електроенергії, підтверджені аудиторами багатомільйонні збитки, фактичне банкрутство компанії "Східний ГЗК", скандали із закупівлею із Росії запчастин тощо.

Зрада це чи випадковість?

Від себе додам - в замісниках Ваньки Баканова в СБУ сидів керуючий нацбезпекою підприємств ЕНЕРГОАТОМУ .
****!!! і Цей КОТІН правив справою Деркача поки не пішов у відставку награбувавшись. Значить він вів пермовини з прорашистським керівником МАГАТЕ гроссі по захваченому рашистами ЗАЕС !!! УСІ РОКИ ПОВНОМАСШТАБНОЇ!!! ЛЮДИНА ДЕРКАЧА!!!
21.08.2025 17:34 Ответить
Виправили все що накоїла коммисарша?
21.08.2025 17:12 Ответить
Виправляти б треба швидко Україні - 100млр для США на зброю даватиме ЄС а ОПУЗАЖОПНІ готуватимуться до виборів - читайте останні новини навіть на ЦН. Повернули цигаркового магната на чорний ринок ,просто відпустили у відчсатвку людину сьогоднішнього депутата Госдури рашки Деркача . Котов був призначений на місце випущеного Єрмаком шпигуна на ЕНЕРГОАТОМ . Награбував на бабцю родичку записав й гордо Єрмак відпустив у відставку-- поділяться баблом для виборів?
21.08.2025 17:18 Ответить
https://hvylya.net/uk/analytics/256511-istoriya-odnoy-izmeny-dvenadcat-druzey-derkacha#google_vignette

історія однієї зради - 12 друзів Деркача
21.08.2025 17:23 Ответить
Чи ви забули, шо Державою керують зелено-сині зрадники? За їхніми плечима одні й ті самі "досягнення": зради та крадіжки. В усіх сферах! А вечірній гундосик усе задурює мізки лохторату оптимістичними казочками на ніч.
21.08.2025 18:19 Ответить
Я маю надію - ПАРТНЕРИ ПОСАДЯТЬ ЗІЛЬОНИХ на голку контролю . Не дадуть себе одурити імітацією роботи проти корупції своїх вкладників в МАРОДЕРАТ
21.08.2025 18:36 Ответить
Трамп прийшов у т ч до влади,М розкриваючи ,у тому числі ,своїм MAGA корупцію Байдена разом з ОПУ ... Бо демолркатам було НЕНАЧАСІ критикувати Український МАРОДЕРАТ .ПАРТНЕРИ ЄС я думаю порозумнішали ... Мало ж того, що водять вовку на своєму повідку дипломатії ,відірввавши від Сибіги та його хазяїна Єрмака . Ще треба контролювати допомогу !!!
21.08.2025 18:41 Ответить
Це гарна новина для ХЙЛА
21.08.2025 17:13 Ответить
ЄС та США досягли угоди про взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю

Про дуже-дуже чудову торгівлю!
21.08.2025 17:14 Ответить
І чому мені здаеться що це тільки пауза.
21.08.2025 17:17 Ответить
Тільки після того як поб"єте один одному морди,пообзиваєте і поматюкаєте - тільки тоді між вами появиться справжня дружба - так нас,пацанів,вчив старшак Міша по прозвиську Пензлик який ще в дев"яностих помер від передозу біля сміттєвих баків на розі вулиць Пасічна і Таджицька у Львові...
21.08.2025 17:19 Ответить
 
 