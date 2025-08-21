ЕС и США достигли соглашения о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле, - заявление

Европейский Союз и Соединенные Штаты опубликовали совместное заявление по подписанному в июле торговому соглашению, в котором отметили его положительное влияние на экономику обеих сторон.

Об этом говорится в тексте совместного заявления, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Так, ЕС и США согласовали совместное заявление о торговом соглашении, которое подписали в июле.

"Соединенные Штаты и Европейский Союз с удовольствием объявляют, что достигли договоренности относительно Рамочного соглашения о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле", - говорится в документе.

Также в тексте отмечается, что США и ЕС "рассматривают это Рамочное соглашение как первый шаг в процессе, который со временем может быть расширен для охвата дополнительных сфер.

Согласно договору, ЕС намерен отменить пошлины на все промышленные товары из США и обеспечить преференциальный доступ к рынку для широкого спектра морепродуктов и сельскохозяйственных товаров из США.

В свою очередь, начиная с 1 сентября 2025 года, Соединенные Штаты обязуются применять тариф в 15% в отношении большинства товаров, происходящих из Европейского Союза, или так называемый тариф по режиму наибольшего благоприятствования (НСП) США, который применяется к определенным специфическим видам европейских товаров.

Напомним, 27 июля США и Европейский Союз заключили торговое соглашение.

Трамп похвалил договоренность как "самую большую сделку, которая когда-либо заключалась".