Трамп відклав запровадження мит проти Китаю ще на 90 днів, – CNBC

Президент Дональд Трамп відклав запровадження високих мит на імпорт товарів з Китаю ще на 90 днів.

Відповідний указ Трамп підписав за кілька годин до закінчення терміну попередньої відстрочки, повідомляє американський телеканал CNBC із посиланням на неназваного чиновника Білого дому.

Ця відстрочка стала очікуваним результатом останнього раунду переговорів між торговельними переговірниками від США та Китаю, який відбувся у Стокгольмі наприкінці липня, зауважує телеканал.

Якби відстрочку не продовжили, то мита США щодо Китаю мали б зрости до рівня квітня, коли тарифна війна між найбільшими торговельними країнами світу досягла свого апогею.

Тоді Трамп підвищив загальні тарифи на китайський імпорт до 145%, а Китай відповів 125% митами на американські товари.

Але обидві сторони домовилися призупинити більшість цих тарифів у травні, після першої зустрічі переговорників у Женеві. США тимчасово знизили свої тарифи до 30%, а Китай зменшив свої мита до 10%.

Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп заморозив обмеження на експорт технологій до Китаю, щоб уникнути шкоди для торговельних переговорів та забезпечити зустріч із президентом Сі Цзіньпіном цього року.