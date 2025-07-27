США и ЕС заключили торговое соглашение, - Трамп
США и Европейский Союз заключили торговое соглашение.
Об этом американский лидер Дональд Трамп сообщил по итогам переговоров с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые состоялись 27 июля в Шотландии, передает"Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
По словам Трампа, нынешняя сделка является крупнейшей по масштабу среди всех уже заключенных Соединенными Штатами, импортная пошлина США для ЕС составит 15% (как и пошлина ЕС для США) вместо 30% в случае, если бы соглашение не было бы достигнуто.
Кроме этого, Трамп рассказал, что ЕС купит энергетических ресурсов в США на 150 миллиардов долларов, и это решит "много проблем для Европы".
Напомним, что в начале августа, заканчивается установленный президентом США Дональдом Трампом предельный срок для заключения торговых соглашений. После завершения этого темина в отношении стран, которые не придут к согласию с Вашингтоном, будут введены высокие импортные пошлины.
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Крім того, Брюссель закупить у Сполучених Штатів енергоносії на 750 млрд доларів, заявив Трамп.
При цьому 15% ставка буде діяти у всіх галузях.
Однак Трамп дав зрозуміти, що 50-відсоткові тарифи на сталь і алюміній збережуться.
Європейському Союзу потрібно їх купити, а США завжди можуть надрукувати (якщо не хватає).
ты европейца за идиотов не держи всё Они прекрасно понимают
Маємо сподіватися, що у сусідів, і без московитів обійшлися!
Святі угодники, мля...