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Новости Торговые войны Трампа Отношения США и ЕС
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США и ЕС заключили торговое соглашение, - Трамп

Трамп о соглашении с ЕС

США и Европейский Союз заключили торговое соглашение.

Об этом американский лидер Дональд Трамп сообщил по итогам переговоров с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые состоялись 27 июля в Шотландии, передает"Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Трампа, нынешняя сделка является крупнейшей по масштабу среди всех уже заключенных Соединенными Штатами, импортная пошлина США для ЕС составит 15% (как и пошлина ЕС для США) вместо 30% в случае, если бы соглашение не было бы достигнуто.

Кроме этого, Трамп рассказал, что ЕС купит энергетических ресурсов в США на 150 миллиардов долларов, и это решит "много проблем для Европы".

Напомним, что в начале августа, заканчивается установленный президентом США Дональдом Трампом предельный срок для заключения торговых соглашений. После завершения этого темина в отношении стран, которые не придут к согласию с Вашингтоном, будут введены высокие импортные пошлины.

Читайте также: Новые пошлины Трампа в 30% "практически запретят" торговлю между ЕС и США, - еврокомиссар Шефчович

соглашение (1360) Евросоюз (17439) Трамп Дональд (6052)


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Топ комментарии
+2
100% 👍 !!!
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27.07.2025 21:32 Ответить
+2
Та ну, знову підписали якийсь непрацюючий меморандум (а не угоду) "Аби був", як з Україною...
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27.07.2025 21:49 Ответить
+2
Життя та практика покажуть реалії!!
Маємо сподіватися, що у сусідів, і без московитів обійшлися!
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27.07.2025 21:51 Ответить
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100% 👍 !!!
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27.07.2025 21:32 Ответить
15% - "патужно" і мєрзко по відношенню до партнерів

до рашки - 0% !!!!!!!
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27.07.2025 22:20 Ответить
та хоч таке і то клас ...бо не може інакше трамп ..він на службі у кремля ще 87р...
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27.07.2025 23:57 Ответить
Дякую дуже дякую🤣
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27.07.2025 21:33 Ответить
Не на 150 ,а на 750 лярдів куплять ( в інших новинах такі цифри), шоб не мало
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27.07.2025 21:39 Ответить
За версією Трампа, ЄС також пообіцяв додаткові інвестиції в економіку США в розмірі 600 млрд доларів в рамках зазначеної торгової угоди.
Крім того, Брюссель закупить у Сполучених Штатів енергоносії на 750 млрд доларів, заявив Трамп.
При цьому 15% ставка буде діяти у всіх галузях.
Однак Трамп дав зрозуміти, що 50-відсоткові тарифи на сталь і алюміній збережуться.
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27.07.2025 21:42 Ответить
Хтось вів переговори як карточний шулєр, і ви знаєте, я знаю хто.
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27.07.2025 21:55 Ответить
Всі проблеми торговельної угоди в тому, що всі розрахунки йдуть в американських $.
Європейському Союзу потрібно їх купити, а США завжди можуть надрукувати (якщо не хватає).
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27.07.2025 22:09 Ответить
не имеет значения, что крупье мошенник, если это единственная игра в городе.
ты европейца за идиотов не держи всё Они прекрасно понимают
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27.07.2025 22:20 Ответить
европейцев
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27.07.2025 22:21 Ответить
тєпєрь товарооборот хлинєт стремітєльним домкратом пущє прєжнєва.
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27.07.2025 21:49 Ответить
Та ну, знову підписали якийсь непрацюючий меморандум (а не угоду) "Аби був", як з Україною...
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27.07.2025 21:49 Ответить
Ликбез для дебилов как некуя не делание объявлять пАбедой!
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27.07.2025 21:49 Ответить
Життя та практика покажуть реалії!!
Маємо сподіватися, що у сусідів, і без московитів обійшлися!
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27.07.2025 21:51 Ответить
США та ЄС уклали торговельну угоду

Святі угодники, мля...
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27.07.2025 22:36 Ответить
Треба звільнити рф і китайців від грошових потоків "гнилого заходу" і тоді побачимо скільки ще расеюшка (ху.ло) буде давати китайцям (сі) задарма - чомусь здається мені, що кацапи дуже скоро перестануть отримувати від цих інтимних відносин задоволення
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27.07.2025 23:45 Ответить
😊👍
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27.07.2025 23:58 Ответить
 
 