США та ЄС уклали торговельну угоду, - Трамп

США та Європейський Союз уклали торговельну угоду.

Про це американський лідер Дональд Трамп повідомив за підсумками переговорів з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, які відбулися 27 липня в Шотландії, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Трампа, нинішня угода є найбільшою за масштабом серед усіх уже укладених Сполученими Штатами, імпортне мито США для ЄС становитиме 15% (як і мито ЄС для США) замість 30% разі, якби угоди не було б досягнуто.

Окрім цього, Трамп розповів, що ЄС купить енергетичних ресурсів у США на 150 мільярдів доларів, і це вирішить "багато проблем для Європи".

Нагадаємо, що на початку серпня, закінчується встановлений президентом США Дональдом Трампом граничний термін для укладення торгових угод. Після завершення цього теміну щодо країн, які не дійдуть згоди з Вашингтоном, будуть запроваджені високі імпортні мита.

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