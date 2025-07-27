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Новини Торгові війни Трампа Відносини США та ЄС
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США та ЄС уклали торговельну угоду, - Трамп

Трамп про угоду із ЄС

США та Європейський Союз уклали торговельну угоду.

Про це американський лідер Дональд Трамп повідомив за підсумками переговорів з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, які відбулися 27 липня в Шотландії, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Трампа, нинішня угода є найбільшою за масштабом серед усіх уже укладених Сполученими Штатами, імпортне мито США для ЄС становитиме 15% (як і мито ЄС для США) замість 30%  разі, якби угоди не було б досягнуто.

Окрім цього, Трамп розповів, що ЄС купить енергетичних ресурсів у США на 150 мільярдів доларів, і це вирішить "багато проблем для Європи".

Нагадаємо, що на початку серпня, закінчується встановлений президентом США Дональдом Трампом граничний термін для укладення торгових угод. Після завершення цього теміну щодо країн, які не дійдуть згоди з Вашингтоном, будуть запроваджені високі імпортні мита.

Читайте також: Нові мита Трампа у 30% "практично заборонять" торгівлю між ЄС і США, - єврокомісар Шефчович

Автор: 

угода (692) Євросоюз (13932) Трамп Дональд (6538)


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Топ коментарі
+2
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27.07.2025 21:32 Відповісти
+1
Дякую дуже дякую🤣
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27.07.2025 21:33 Відповісти
+1
За версією Трампа, ЄС також пообіцяв додаткові інвестиції в економіку США в розмірі 600 млрд доларів в рамках зазначеної торгової угоди.
Крім того, Брюссель закупить у Сполучених Штатів енергоносії на 750 млрд доларів, заявив Трамп.
При цьому 15% ставка буде діяти у всіх галузях.
Однак Трамп дав зрозуміти, що 50-відсоткові тарифи на сталь і алюміній збережуться.
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27.07.2025 21:42 Відповісти
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27.07.2025 21:32 Відповісти
15% - "патужно" і мєрзко по відношенню до партнерів

до рашки - 0% !!!!!!!
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27.07.2025 22:20 Відповісти
Дякую дуже дякую🤣
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27.07.2025 21:33 Відповісти
Не на 150 ,а на 750 лярдів куплять ( в інших новинах такі цифри), шоб не мало
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27.07.2025 21:39 Відповісти
За версією Трампа, ЄС також пообіцяв додаткові інвестиції в економіку США в розмірі 600 млрд доларів в рамках зазначеної торгової угоди.
Крім того, Брюссель закупить у Сполучених Штатів енергоносії на 750 млрд доларів, заявив Трамп.
При цьому 15% ставка буде діяти у всіх галузях.
Однак Трамп дав зрозуміти, що 50-відсоткові тарифи на сталь і алюміній збережуться.
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27.07.2025 21:42 Відповісти
Хтось вів переговори як карточний шулєр, і ви знаєте, я знаю хто.
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27.07.2025 21:55 Відповісти
Всі проблеми торговельної угоди в тому, що всі розрахунки йдуть в американських $.
Європейському Союзу потрібно їх купити, а США завжди можуть надрукувати (якщо не хватає).
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27.07.2025 22:09 Відповісти
не имеет значения, что крупье мошенник, если это единственная игра в городе.
ты европейца за идиотов не держи всё Они прекрасно понимают
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27.07.2025 22:20 Відповісти
европейцев
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27.07.2025 22:21 Відповісти
тєпєрь товарооборот хлинєт стремітєльним домкратом пущє прєжнєва.
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27.07.2025 21:49 Відповісти
Та ну, знову підписали якийсь непрацюючий меморандум (а не угоду) "Аби був", як з Україною...
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27.07.2025 21:49 Відповісти
Ликбез для дебилов как некуя не делание объявлять пАбедой!
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27.07.2025 21:49 Відповісти
Життя та практика покажуть реалії!!
Маємо сподіватися, що у сусідів, і без московитів обійшлися!
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27.07.2025 21:51 Відповісти
США та ЄС уклали торговельну угоду

Святі угодники, мля...
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27.07.2025 22:36 Відповісти
 
 