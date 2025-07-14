Нові мита Трампа у 30% "практично заборонять" торгівлю між ЄС і США, - єврокомісар Шефчович

Голова єврокомісії з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що погроза президента США Дональда Трампа запровадити 30-відсоткові мита на європейські товари "практично заборонить" трансатлантичну торгівлю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Шефчович зазначив, що мито в розмірі 30% або більше матиме величезний вплив, що зробить "практично неможливим продовження" поточної трансатлантичної торгівлі, яка становить 4,4 млрд євро.

Висловлюючи розчарування, він зазначив, що його переговорна команда вважала, що вони були близькі до укладення угоди.

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"З нашого боку було відчуття, що ми дуже близькі до угоди", – сказав він, додавши, що обидві сторони протягом чотирьох тижнів до різкого оголошення Трампа у вихідні вели переговори про принципову угоду – основні положення угоди.

ЄС шукатиме вихід із ситуації щодо торговельних переговорів після погрози Трампа ввести 30-відсоткові мита, додав єврокомісар.

Президент США оголосив про введення 30% тарифів на товари з ЄС уже з 1 серпня.

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