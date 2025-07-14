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Нові мита Трампа у 30% "практично заборонять" торгівлю між ЄС і США, - єврокомісар Шефчович

Голова єврокомісії з питань торгівлі Марош Шефчович

Голова єврокомісії з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що погроза президента США Дональда Трампа запровадити 30-відсоткові мита на європейські товари "практично заборонить" трансатлантичну торгівлю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Шефчович зазначив, що мито в розмірі 30% або більше матиме величезний вплив, що зробить "практично неможливим продовження" поточної трансатлантичної торгівлі, яка становить 4,4 млрд євро.

Висловлюючи розчарування, він зазначив, що його переговорна команда вважала, що вони були близькі до укладення угоди.

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"З нашого боку було відчуття, що ми дуже близькі до угоди", – сказав він, додавши, що обидві сторони протягом чотирьох тижнів до різкого оголошення Трампа у вихідні вели переговори про принципову угоду – основні положення угоди.

ЄС шукатиме вихід із ситуації щодо торговельних переговорів після погрози Трампа ввести 30-відсоткові мита, додав єврокомісар. 

Президент США оголосив про введення 30% тарифів на товари з ЄС уже з 1 серпня.

Також читайте: Трамп почав розсилати листи лідерам країн з попередженням про підвищення мит з 1 серпня

Автор: 

США (23773) торгівля (1369) Євросоюз (13851) Шефчович Марош (185)


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І до ворожки не ходи - шо занадто - то не здраво
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14.07.2025 15:23 Відповісти
Хай ЄС заборонить імпорт Бурбону - в Трампа ввд цього клімакс загострюється.
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14.07.2025 15:24 Відповісти
Шефчович зазначив, що мито в розмірі 30% або більше матиме величезний вплив, що зробить "практично неможливим продовження" поточної трансатлантичної торгівлі, яка становить 4,4 млрд євро.

4,4 мільярди? Так це ж копійки.
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14.07.2025 15:26 Відповісти
Загальний обсяг торгівлі між США та ЄС становить понад 1,6 трильйона євро. Торгівля включає як товари, так і послуги, і обидві сторони є важливими торговими партнерами одна для одної.
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14.07.2025 15:30 Відповісти
4.4 лярди дуже по бідному - торгівля між США і Китаєм 600 лярдів
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14.07.2025 15:27 Відповісти
4,4 млрд - це на день, на тиждень, на місяць, на рік?

Бо якщо поділити ті мільярди на кількість населення ЄЕС, виходить по 10 єврів на душу…
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14.07.2025 15:28 Відповісти
Так хтось написав насправді
Загальний обсяг торгівлі між США та ЄС становить понад 1,6 трильйона євро. Торгівля включає як товари, так і послуги, і обидві сторони є важливими торговими партнерами одна для одної.
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14.07.2025 15:31 Відповісти
Відключіть їх від Свіфту...
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14.07.2025 15:29 Відповісти
Цікаво - а чим у США будуть наповнювать ринок? Запасів, на "затоварених" складах, надовго не вистачить...
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14.07.2025 15:30 Відповісти
 
 