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Новые пошлины Трампа в 30% "практически запретят" торговлю между ЕС и США, - еврокомиссар Шефчович

Председатель Еврокомиссии по вопросам торговли Марош Шефчович

Председатель еврокомиссии по вопросам торговли Марош Шефчович заявил, что угроза президента США Дональда Трампа ввести 30-процентные пошлины на европейские товары "практически запретит" трансатлантическую торговлю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Шефчович отметил, что пошлина в размере 30% или более будет иметь огромное влияние, что сделает "практически невозможным продолжение" текущей трансатлантической торговли, которая составляет 4,4 млрд евро.

Выражая разочарование, он отметил, что его переговорная команда считала, что они были близки к заключению сделки.

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"С нашей стороны было ощущение, что мы очень близки к соглашению", - сказал он, добавив, что обе стороны в течение четырех недель до резкого объявления Трампа в выходные вели переговоры о принципиальном соглашении - основные положения соглашения.

ЕС будет искать выход из ситуации по торговым переговорам после угрозы Трампа ввести 30-процентные пошлины, добавил еврокомиссар.

Президент США объявил о введении 30% тарифов на товары из ЕС уже с 1 августа.

Также читайте: Трамп начал рассылать письма лидерам стран с предупреждением о повышении пошлин с 1 августа

Автор: 

США (27478) торговля (970) Евросоюз (17384) Шефчович Марош (111)


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І до ворожки не ходи - шо занадто - то не здраво
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14.07.2025 15:23 Ответить
Хай ЄС заборонить імпорт Бурбону - в Трампа ввд цього клімакс загострюється.
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14.07.2025 15:24 Ответить
Шефчович зазначив, що мито в розмірі 30% або більше матиме величезний вплив, що зробить "практично неможливим продовження" поточної трансатлантичної торгівлі, яка становить 4,4 млрд євро.

4,4 мільярди? Так це ж копійки.
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14.07.2025 15:26 Ответить
Загальний обсяг торгівлі між США та ЄС становить понад 1,6 трильйона євро. Торгівля включає як товари, так і послуги, і обидві сторони є важливими торговими партнерами одна для одної.
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14.07.2025 15:30 Ответить
4.4 лярди дуже по бідному - торгівля між США і Китаєм 600 лярдів
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14.07.2025 15:27 Ответить
4,4 млрд - це на день, на тиждень, на місяць, на рік?

Бо якщо поділити ті мільярди на кількість населення ЄЕС, виходить по 10 єврів на душу…
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14.07.2025 15:28 Ответить
Так хтось написав насправді
Загальний обсяг торгівлі між США та ЄС становить понад 1,6 трильйона євро. Торгівля включає як товари, так і послуги, і обидві сторони є важливими торговими партнерами одна для одної.
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14.07.2025 15:31 Ответить
Відключіть їх від Свіфту...
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14.07.2025 15:29 Ответить
Цікаво - а чим у США будуть наповнювать ринок? Запасів, на "затоварених" складах, надовго не вистачить...
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14.07.2025 15:30 Ответить
 
 