Новые пошлины Трампа в 30% "практически запретят" торговлю между ЕС и США, - еврокомиссар Шефчович
Председатель еврокомиссии по вопросам торговли Марош Шефчович заявил, что угроза президента США Дональда Трампа ввести 30-процентные пошлины на европейские товары "практически запретит" трансатлантическую торговлю.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Шефчович отметил, что пошлина в размере 30% или более будет иметь огромное влияние, что сделает "практически невозможным продолжение" текущей трансатлантической торговли, которая составляет 4,4 млрд евро.
Выражая разочарование, он отметил, что его переговорная команда считала, что они были близки к заключению сделки.
"С нашей стороны было ощущение, что мы очень близки к соглашению", - сказал он, добавив, что обе стороны в течение четырех недель до резкого объявления Трампа в выходные вели переговоры о принципиальном соглашении - основные положения соглашения.
ЕС будет искать выход из ситуации по торговым переговорам после угрозы Трампа ввести 30-процентные пошлины, добавил еврокомиссар.
Президент США объявил о введении 30% тарифов на товары из ЕС уже с 1 августа.
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4,4 мільярди? Так це ж копійки.
Бо якщо поділити ті мільярди на кількість населення ЄЕС, виходить по 10 єврів на душу…
Загальний обсяг торгівлі між США та ЄС становить понад 1,6 трильйона євро. Торгівля включає як товари, так і послуги, і обидві сторони є важливими торговими партнерами одна для одної.