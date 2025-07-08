Трамп почав розсилати листи лідерам країн з попередженням про підвищення мит з 1 серпня

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення додаткових мит на імпорт товарів з низки країн із 1 серпня.

Офіційні листи на адресу лідерів цих країн американський президент публікує у власній соцмережі Truth Social, передає Інтерфакс-Україна.

Першими Трамп опублікував листи до лідерів Японії та Південної Кореї, в яких оголосив про запровадження нових 25% мит на імпорт товарів з обох країн до США.

Згодом Трамп оприлюднив серію листів, адресованих лідерам Малайзії, Казахстану, Південно-Африканської Республіки, Лаосу та М’янми.

Згідно із документами, нові тарифи на імпорт товарів з Казахстану та Малайзії становитимуть 25%, з ПАР – 30%, з Лаосу та М'янми – 40%.

У всіх випадках у листах зазначається, що нові тарифи застосовуватимуться окремо від будь-яких галузевих тарифів, а імпортні товари оподатковуватимуться за вищою із цих двох ставок. Крім того, товари, що транспортуються транзитом із метою уникнення вищого тарифу, оподатковуватимуть саме за тим вищим тарифом.

Торговельна війна Трампа

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 10% на весь імпорт товарів у США. Додаткові тарифи запроваджені проти 74 країн та ЄС, з якими США має від'ємне сальдо зовнішньоторгівельного балансу.

Наприклад, мита для найбільшого торговельного партнера США – Китаю – спочатку становили 34%. Китай дзеркально відповів на запровадження нових підвищених мит, своєю чергою Трамп заявив про нове підвищення тарифів. У підсумку ставка мит США на китайський імпорт сягнула 145%.

9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але продовжив підвищувати тарифи для китайських товарів.

Однак у травні США та Китай досягли угоди про призупинення дії рішень про взаємне підвищення мит на 90 днів.