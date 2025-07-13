13 июля послы ЕС вновь обсудят 18-й пакет санкций против РФ и тарифы США

Сегодня, 13 июля, на внеочередном заседании Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) в Брюсселе послы государств Европейского Союза планируют обсудить проект 18-го пакета санкций ЕС против России, а также тарифы США для ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщил европейский чиновник, знакомый с процессом подготовки заседания.

Так, отмечается, что послы ЕС собрались на внеочередное заседание в Брюсселе, чтобы обсудить новые санкции ЕС против России и 30% тарифы, которые США собираются ввести для европейского экспорта.

"Заседание Coreper начнется в 15:30(16:30 по киевскому времени, - ред.). В повестке дня два вопроса: 18-й пакет санкций против России, а также заявление Трампа о повышении тарифов для европейских товаров до 30%", - отметил чиновник.

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Он добавил, что вопрос о тарифах и экономических отношениях с США начали рассматривать еще в пятницу, 11 июля - "и сегодня будет продолжение дискуссии".

Что касается санкций против России, то большая часть дискуссии "будет посвящена ценовому потолку на российскую нефть - и предложения Еврокомиссии сделать его динамичным, то есть чтобы он автоматически менялся с колебаниями рыночной цены на нефть".

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Ранее сообщалось, что послы Евросоюза 9 июля не смогли согласовать 18-й пакет санкций против России. Его принятие блокирует Словакия.

В пятницу, 11 июля, страны ЕС снова не смогли согласовать 18-й пакет санкций против РФ из-за блокировки со стороны Словакии.