13 липня посли ЄС знову обговорять 18-й пакет санкцій проти РФ і тарифи США

Сьогодні, 13 липня, на позачерговому засіданні Комітету постійних представників ЄС (Coreper) у Брюсселі посли держав Європейського Союзу планують обговорити проєкт 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії, а також тарифи США для ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомив європейський посадовець, обізнаний із процесом підготовки засідання.

Так, зазначається, що посли ЄС зібралися на позачергове засідання у Брюсселі, щоб обговорити нові санкції ЄС проти Росії та 30% тарифи, які США збираються запровадити для європейського експорту.

"Засідання Coreper розпочнеться о 15:30 (16:30 за київським часом, – ред.). У порядку денному два питання: 18-й пакет санкцій проти Росії, а також заява Трампа про підвищення тарифів для європейських товарів до 30%", – зазначив посадовець.

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Він додав, що питання про тарифи та економічні стосунки зі США почали розглядати ще у п’ятницю, 11 липня – "і сьогодні буде продовження дискусії".

Щодо санкцій проти Росії, то велика частина дискусії "буде присвячена ціновій стелі на російську нафту – та пропозиції Єврокомісії зробити її динамічною, тобто щоб вона автоматично змінювалася з коливаннями ринкової ціни на нафту".

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Раніше повідомлялося, що посли Євросоюзу 9 липня не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти Росії. Його ухвалення блокує Словаччина.

У п'ятницю, 11 липня, країни ЄС знову не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти РФ через блокування з боку Словаччини.