Трамп підписав указ про запровадження мит до 50% для десятків країн. Для України тариф може становити 10%

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження з 7 серпня мит на імпорт товарів для майже 70 країн та ЄС за ставками від 10% до 50%.

Найвище мито 50% запроваджене для Бразилії, для Швейцарії тариф становить 39%, для Канади – 35%, повідомляє Reuters.

Загалом Білий дім оприлюднив ставки нового мита для майже семи десятків торговельних партнерів, для решти країн, які були не згадані в документі, а отже і для України, діятиме базовий тариф 10%.

Деякі країни досягли "рамкових" торговельних угод із США, щоб уникнути високих тарифів в обмін на інвестиції в США чи інші поступки, які будуть остаточно зафіксовані пізніше.

Наприклад, Мексика домовилася про 90-денну відстрочку підвищення мит до 30%, хоча поточна ставка 25% залишається в силі, а більшість товарів, що відповідають угоді USMCA, узагалі не підпадатимуть під дію нових тарифів. Водночас на мексиканську сталь, алюміній і мідь продовжать 50% мита, а на автомобілі – 25%.

Водночас Канада не змогла домовитись з Трампом, який заявив, що уряд країни "не зміг співпрацювати" у припиненні незаконних потоків наркотиків до США. В результаті ставка мита для цієї країни зросла з 25% до 35%.

Як змінювалися рівні мит Трампа для окремих країн

З Індією переговори зайшли у глухий кут через небажання Делі відкривати сільськогосподарський ринок та відмову скорочувати купівлі російської нафти. Нещодавно Трамп пригрозив країні не лише 25% митами, а й "невизначеним штрафом" за співпрацю з Москвою.

Для Бразилії дипломатичний тиск США пов’язаний зі справою колишнього президента Жаїра Болсонару – Вашингтон засуджує кримінальне переслідування союзника Трампа. Хоча під 50% потрапляє широкий спектр бразильського експорту, адміністрація США вивела з-під удару низку стратегічних позицій, зокрема енергетичні ресурси та продукцію Embraer.

Економісти попереджають, що нова хвиля мит уже починає живити інфляцію в самих Сполучених Штатах, де у червні різко подорожчали меблі, побутова техніка, одяг та рекреаційні товари.

Тим часом Апеляційний суд у Вашингтоні критично сприйняв використання Трампом Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) для запровадження таких тарифів, і судові суперечки можуть тривати. Попереду – нова дата 12 серпня, до якої Трамп дав Китаю час узгодити "довгострокову" угоду, пригрозивши інакше ще жорсткішими санкціями.

Раніше повідомлялось, що Трамп заявив, що з 1 серпня імпортні тарифи для країн без двосторонніх угод із Вашингтоном будуть не меншими за 15%, а для деяких "неприятельських" держав сягатимуть 50%.