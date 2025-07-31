Трамп запровадив 50% мита на товари з Бразилії, проте виключив апельсиновий сік та літаки Embraer

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження мита на товари з Бразилії у розмірі 50% із 7 серпня.

Проте документ передбачає широкий перелік винятків, повідомляє Bloomberg.

Зокрема, підвищені мита не поширюватимуться на цілу низку сировинних товарів: апельсиновий сік, залізну руду, целюлозу, пальне, природний газ, добрива. Водночас виняток також зроблено для цивільних літаків й запчастин Embraer, гелікоптерів та низки найменувань машинобудівної продукції.

У документі зазначається, що мита є відповіддю на "загрозу нацбезпеці США", яку нібито становлять дії уряду Луїса Інасіу Лули да Сілви, та "політично мотивоване переслідування" експрезидента Болсонару, якого судять за спробу держперевороту. П

Завдяки новинам про винятки різко зросли акції низки бразильських експортерів: Embraer – на понад 11%, Weg та Suzano – на 1,7%.

Водночас уряд Бразилії, який готував "план Б" на випадок тарифного шоку, скликав екстрену нараду. У Бразилії вважають, що тиск Вашингтона має політичний підтекст і може посилюватися в міру просування справи Болсонару, але через винятки США ризики для ключових секторів зменшилися.

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Раніше повідомлялось, що США можуть запровадити мита на всі товари з Індії у розмірі 20-25%, якщо країнам не вдасться укласти торговельну угоду до 1 серпня.