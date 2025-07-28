У Франції та Німеччині розкритикували торговельну угоду Трампа і фон дер Ляєн: Мита будуть втричі вищі за нинішні

Рамкова торговельна угода, укладена напередодні президентом США Дональдом Трампом і головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у шотландському Тёрнберрі, дозволить ЄС уникнути загрози запровадження 30% мит на експорт товарів, але все ж значно погіршить умови для європейських виробників.

Компромісна базова ставка мита у розмірі 15% більш ніж утричі вища, порівняно із середньою нинішньою ставкою 4,8%, й суттєво відхиляється від пропонованого Брюсселем принципу взаємного скасування мит, пише The Guardian.

Найбільш болісно це рішення вдарить по європейському автопрому, оскільки додатковий тариф у 15% вдарить по автоконцернам у той час, коли вони активно інвестують у "зелену" трансформацію.

Федеральна спілка німецької промисловості BDI та об'єднання представників хімічної галузі VCI попередили про "значні негативні наслідки", а галузева асоціація автовиробників VDA назвала угоду "дорогою" для європейських компаній. Французький міністр у справах Європи Бенджамен Аддад охарактеризував документ як "неврівноважений", хоча й визнав, що він тимчасово прибирає загрозу ескалації торговельного конфлікту.

Також економісти застерігають, що асиметрія на користь США означає, що короткострокові втрати ляжуть передусім на європейський експорт, тоді як Вашингтон зберіг за собою можливість знову підняти ставки, якщо зобов’язання Брюсселя будуть не виконані.

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Як повідомлялось, напередодні що США та Євросоюз уклали рамкову торговельну угоду, яка передбачає запровадження мит у розмірі 15% для більшості європейських товарів, але дозволить запобігти загостренню конфлікту між двома союзниками, на яких припадає майже третина світової торгівлі.

Наразі тарифна схема передбачає, що сталь і алюміній потраплять під квоти, а понад них – під 50% мито. Питання щодо авіації, фармпродуктів і спиртів залишається відкритим, переговори триватимуть. Своєю чергою, ЄС обіцяв масштабні інвестиції у США (близько $600 млрд), збільшення закупівель енергоресурсів і озброєнь, а також готовність знизити власні тарифи на низку індустріальних і несуттєвих аграрних товарів.