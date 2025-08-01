Торгові війни Трампа: Білий дім підвищив мита на товари з Канади до 35%

Президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким із 00:01 за вашингтонським часом запроваджує мито у розмірі 35% на більшість канадських товарів.

Білий дім пояснює це рішення "недостатньою співпрацею Оттави" у боротьбі з потоками фентанілу та іншими наркотиками до США, тоді як прем’єр-міністр Канади Марк Карні наполягає, що його уряд демонструє "суттєвий прогрес", передає ВВС.

Новий крок став кульмінацією дедлайну, встановленого Трампом на 1 серпня для укладання двосторонніх торговельних угод. Мексика, яка до останнього перебувала під загрозою 35% мита, домоглася відтермінування на 90 днів, а от канадські переговорники, за словами високопосадовців США, виявилися "менш конструктивними". До того ж мито у розмірі 35% діятиме додатково до вже чинних 50% тарифів на канадську сталь і алюміній.

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Разом із тим, адміністрація Трампа оголосила про запровадження тарифів для десятків інших країн: для більшості з них імпорт тепер обкладатиметься митом за ставками від 10% до 50%. Лише деякі союзники США отримали 15%, серед них Південна Корея та Японія. Інші держави, включно з Індією та Тайванем, зіткнулися з митами у розмірі 20-25%, а Лаос та Сирія – із рекордними 40-41 %.

Фінансові аналітики попереджають, що нові обмеження призведуть до зростання цін на імпортні товари для американських споживачів і посилять інфляційний тиск на економіку США. У Білому домі ці побоювання відкидають, заявляючи, що "президент Трамп відновлює найвеличнішу економіку в історії світу".

Раніше повідомлялось, що Трамп запровадив 50% мита на товари з Бразилії, проте виключив апельсиновий сік та літаки Embraer.