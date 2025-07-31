Мито 15% в обмін на $350 мільярдів інвестицій: Трамп оголосив про угоду з Південною Кореєю

Президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення "повної та завершеної" торговельної угоди з Південною Кореєю, яка передбачатиме 15% імпортне мито на більшість корейських товарів.

Домовленості вдалося досягти до 1 серпня – останнього дедлайну, після якого на Сеулу загрожували б тарифи на рівні 25%, повідомляє ВВС.

Ключові параметри угоди:

15% мито поширюватиметься на основні експортні південнокорейські товари – автомобілі й напівпровідники;

на сталь та алюміній діятиме загальна ставка мита 50%;

Південна Корая зобов’язався інвестувати $350 млрд у США, з яких $150 млрд – у спільне будівництво цивільних і військових суден;

Південнокорейська сторона зберегла контроль над чутливими сегментами внутрішнього ринку – рисом та яловичиною, уникнувши додаткових поступок.

Президент Республіки Корея Лі Чже Мьон оцінив результат як "перевагу над конкурентами", зважаючи на торішній рекордний профіцит торгівлі з США ($56 млрд) та чинну угоду Вашингтона із Токіо, що також закріплює 15% мито.

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Інвестиції у суднобудування покликані підтримати корейську галузь, другу у світі після китайської, і водночас закрити потреби США у модернізації флоту. Чимала частина решти вкладень – це раніше анонсовані проєкти у виробництво електромобілів, батарей та мікрочипів на території США.

Військово-технічна співпраця та питання фінансування американської військової присутності на півострові залишилися поза рамками угоди. Очікується, що їх обговорять під час візиту Лі Чже Мьона до Вашингтона за два тижні, де Сеулу, ймовірно, доведеться запропонувати додаткове фінансування.

Раніше повідомлялось, що Трамп запровадив 50% мита на товари з Бразилії, проте виключив апельсиновий сік та літаки Embraer.