ЄС та США досягли угоди про взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю, - заява

Європейський Союз і Сполучені Штати опублікували спільну заяву щодо підписаної у липні торговельної угоди, в якій наголосили на її позитивному впливі на економіку обох сторін.

Про це йдеться в тексті спільної заяви, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Так, ЄС та США узгодили спільну заяву про торговельну угоду, яку підписали в липні.

"Сполучені Штати та Європейський Союз із задоволенням оголошують, що досягли домовленості щодо Рамкової угоди про взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю", - йдеться у документі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп підписав указ про запровадження мит до 50% для десятків країн. Для України тариф може становити 10%

Також в тексті наголошується, що США та ЄС "розглядають цю Рамкову угоду як перший крок у процесі, який з часом може бути розширений для охоплення додаткових сфер.

Згідно з угодою, ЄС має намір скасувати мита на всі промислові товари зі США та забезпечити преференційний доступ до ринку для широкого спектра морепродуктів та сільськогосподарських товарів зі США.

Своєю чергою, починаючи з 1 вересня 2025 року, Сполучені Штати зобов’язуються застосовувати тариф у 15% щодо більшості товарів, що походять з Європейського Союзу, або ж так званий тариф за режимом найбільшого сприяння (НСП) США, який застосовується до певних специфічних видів європейських товарів.

Читайте також: Трамп відклав запровадження мит проти Китаю ще на 90 днів, – CNBC

Нагадаємо, 27 липня США та Європейський Союз уклали торговельну угоду.

Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася".