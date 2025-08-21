ЄС та США досягли угоди про взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю, - заява
Європейський Союз і Сполучені Штати опублікували спільну заяву щодо підписаної у липні торговельної угоди, в якій наголосили на її позитивному впливі на економіку обох сторін.
Про це йдеться в тексті спільної заяви, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Так, ЄС та США узгодили спільну заяву про торговельну угоду, яку підписали в липні.
"Сполучені Штати та Європейський Союз із задоволенням оголошують, що досягли домовленості щодо Рамкової угоди про взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю", - йдеться у документі.
Також в тексті наголошується, що США та ЄС "розглядають цю Рамкову угоду як перший крок у процесі, який з часом може бути розширений для охоплення додаткових сфер.
Згідно з угодою, ЄС має намір скасувати мита на всі промислові товари зі США та забезпечити преференційний доступ до ринку для широкого спектра морепродуктів та сільськогосподарських товарів зі США.
Своєю чергою, починаючи з 1 вересня 2025 року, Сполучені Штати зобов’язуються застосовувати тариф у 15% щодо більшості товарів, що походять з Європейського Союзу, або ж так званий тариф за режимом найбільшого сприяння (НСП) США, який застосовується до певних специфічних видів європейських товарів.
Нагадаємо, 27 липня США та Європейський Союз уклали торговельну угоду.
Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася".
