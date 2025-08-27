УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10507 відвідувачів онлайн
Новини Тарифи Трампа
2 602 17

Прибуток Індії від російської нафти зник через нові мита Трампа, - Reuters

президент США Трамп

Індія заощадила мільярди доларів, збільшивши імпорт російської дешевої нафти після початку повномасштабної війни проти України, але каральні мита у 50%, введені США, які набули чинності 27 серпня, швидко нівелюють ці прибутки.

Про це повідомляє агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Аналітики оцінюють, що Індія заощадила щонайменше 17 мільярдів доларів завдяки збільшенню імпорту нафти з Росії з початку 2022 року.

Однак рішення президента США Дональда Трампа ввести додаткові мита до 50% на імпорт з Індії може скоротити експорт більш ніж на 40%, або майже на 37 мільярдів доларів, лише в цьому фінансовому році з квітня по березень, згідно з даними аналітичного центру Global Trade Research Initiative (GTRI) в Нью-Делі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп запровадив 50% мита на товари з Індії

Наслідки мит будуть тривалими й політично болючими для прем'єра Індії Нарендри Моді: під загрозою опинилися тисячі робочих місць у трудомістких галузях, таких як текстиль, дорогоцінне каміння та ювелірні вироби, зазнає агенція.

Реакція Індії найближчими тижнями може змінити її десятирічне партнерство з Росією і переглянути складні відносини зі США, які Вашингтон вважає ключовими для протидії зростаючому впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

За словами двох урядових джерел, Нью-Делі прагне відновити відносини зі США і готовий збільшити закупівлі американських енергоносіїв, але не хоче повністю відмовлятися від російської нафти. Переговори щодо цього тривають.

Читайте також: Найбільша в світі діамантова біржа в Індії простоює через високі мита Трампа

Мита США проти Індії за купівлю нафти РФ

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.

Радник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер заявляв, що Індія фактично фінансує війну Росії проти України, оскільки купляє нафту у Москви.

У середу, 6 серпня, президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового 25% мита на імпорт з Індії у відповідь на продовження нею закупівель російської нафти.

Згодом у МЗС Індії прокоментувала рішення президента США Дональда Трампа запровадити додаткові 25-відсоткові мита, назвавши такі дії "несправедливими та нерозумними".

6 серпня Трамп підписав указ про введення додаткових 25% мит на імпорт із Індії. Таку ставку мит застосовуватимуть до товарів, які потраплять на американський ринок, починаючи з 12:01 ранку через 21 день після дати оприлюднення указу.

Також читайте: Індія планує скоротити закупівлі російської нафти з жовтня через тиск США, - Bloomberg

Автор: 

Індія (749) нафта (5773) росія (67364) США (24146) Трамп Дональд (7008)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
І скільки днів будуть діяти трампові тарифи, якщо в нього 7 пятниць на тиждень?
показати весь коментар
27.08.2025 18:30 Відповісти
+1
Ніби американці не так і багато індійських товарів купують... Ну не продають у США чай зі слоном і Тата Нано))
показати весь коментар
27.08.2025 18:41 Відповісти
+1
Не розумію, чому індуси купують нафту в кацапів, як у них Перська затока під боком? Так, кацапська трохи дешевша, але її доставка значно дорожча і перекриває різницю в ціні... Її ж танкерами везуть, а не трубопроводами.
показати весь коментар
27.08.2025 18:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І скільки днів будуть діяти трампові тарифи, якщо в нього 7 пятниць на тиждень?
показати весь коментар
27.08.2025 18:30 Відповісти
на кожну п'ятницю митам буде надано буде вихідний
показати весь коментар
27.08.2025 19:13 Відповісти
харе кришна
показати весь коментар
27.08.2025 18:30 Відповісти
На кожного хитромудрого знайдеться ще хитромодріший.
показати весь коментар
27.08.2025 18:38 Відповісти
ну так суть тих тарифів в тому, що тарифи ці будуть платити американські платники податків. індуси ні хрена не будуть платити американцям. і якщо індійські товари подорожчають для американців на 50%, то американці можуть їх просто припинити купувати. Індуси натомість будуть шукати альтернативу американському ринку в інших країнах або будуть свої товари гнати в Америку під видом інших країн як це роблять китайці через В'єтнам чи Лаос. тут навіть може ще бути плюс для індусів, бо вони цю тарифну карту можуть перед кацапами розіграти, щоб вибити ще більшу знижку на нафту. тобто в кінцевому випадку ці тарифи найбільше можуть вдарити по кацапах. хм. буде видно.
показати весь коментар
27.08.2025 18:39 Відповісти
Ніби американці не так і багато індійських товарів купують... Ну не продають у США чай зі слоном і Тата Нано))
показати весь коментар
27.08.2025 18:41 Відповісти
та купують трохи. індуси за рік на 100 лярдів, а може навіть ще більше продають своїх товарів у США.
показати весь коментар
27.08.2025 19:57 Відповісти
А ти спробуй свої товари гнати під видом інших країн....
Тільки телепень зможе в це лайно повірити
показати весь коментар
27.08.2025 18:50 Відповісти
ну китайці же якось женуть свої товари в Америку через В'єтнам, Лаос та інші країни. луплять на них мейд ін Лаос і женуть в Америку.
показати весь коментар
27.08.2025 19:56 Відповісти
"будуть свої товари гнати в Америку під видом інших країн"

никто не будет через себя бесплатно гнать, так что товар все равно подорожает
показати весь коментар
27.08.2025 18:50 Відповісти
та мови нема. звісно, подорожчають індійські товари. коли вже гнати ці товари в Америку через треті країни, то тут потрібно буде уже самим індусам відстьогувати тим країнам за такі прокладки. і відстьогувати немало, бо за ризик доведеться більше платити.
показати весь коментар
27.08.2025 19:54 Відповісти
Трамп ударив по Індії - найслабшій ланці у ланцюгу покупців нафти ерефії і здається розбив його. Непогано.
показати весь коментар
27.08.2025 18:45 Відповісти
Не розумію, чому індуси купують нафту в кацапів, як у них Перська затока під боком? Так, кацапська трохи дешевша, але її доставка значно дорожча і перекриває різницю в ціні... Її ж танкерами везуть, а не трубопроводами.
показати весь коментар
27.08.2025 18:54 Відповісти
Таж требі іі добувати. Ліпше куплять у друга за дешево. 🤣
показати весь коментар
27.08.2025 19:02 Відповісти
Нащо добувати? Араби радо продадуть і недорого доставлять, бо близенько там...
показати весь коментар
27.08.2025 19:10 Відповісти
Ого. Прибуток так скоро зник? Каральні мита з 27 серпня. Я з днем не помилився?

Взагалі, поздоровляю всіх з Днем Сала.
показати весь коментар
27.08.2025 18:59 Відповісти
Треба Моді брати в руки Кама-Сутру і шукати в ній відповідну позу
показати весь коментар
27.08.2025 19:29 Відповісти
 
 