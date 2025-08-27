Прибуток Індії від російської нафти зник через нові мита Трампа, - Reuters

Індія заощадила мільярди доларів, збільшивши імпорт російської дешевої нафти після початку повномасштабної війни проти України, але каральні мита у 50%, введені США, які набули чинності 27 серпня, швидко нівелюють ці прибутки.

Про це повідомляє агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Аналітики оцінюють, що Індія заощадила щонайменше 17 мільярдів доларів завдяки збільшенню імпорту нафти з Росії з початку 2022 року.

Однак рішення президента США Дональда Трампа ввести додаткові мита до 50% на імпорт з Індії може скоротити експорт більш ніж на 40%, або майже на 37 мільярдів доларів, лише в цьому фінансовому році з квітня по березень, згідно з даними аналітичного центру Global Trade Research Initiative (GTRI) в Нью-Делі.

Наслідки мит будуть тривалими й політично болючими для прем'єра Індії Нарендри Моді: під загрозою опинилися тисячі робочих місць у трудомістких галузях, таких як текстиль, дорогоцінне каміння та ювелірні вироби, зазнає агенція.

Реакція Індії найближчими тижнями може змінити її десятирічне партнерство з Росією і переглянути складні відносини зі США, які Вашингтон вважає ключовими для протидії зростаючому впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

За словами двох урядових джерел, Нью-Делі прагне відновити відносини зі США і готовий збільшити закупівлі американських енергоносіїв, але не хоче повністю відмовлятися від російської нафти. Переговори щодо цього тривають.

Мита США проти Індії за купівлю нафти РФ

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.

Радник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер заявляв, що Індія фактично фінансує війну Росії проти України, оскільки купляє нафту у Москви.

У середу, 6 серпня, президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового 25% мита на імпорт з Індії у відповідь на продовження нею закупівель російської нафти.

Згодом у МЗС Індії прокоментувала рішення президента США Дональда Трампа запровадити додаткові 25-відсоткові мита, назвавши такі дії "несправедливими та нерозумними".

6 серпня Трамп підписав указ про введення додаткових 25% мит на імпорт із Індії. Таку ставку мит застосовуватимуть до товарів, які потраплять на американський ринок, починаючи з 12:01 ранку через 21 день після дати оприлюднення указу.

