Індія планує скоротити закупівлі російської нафти з жовтня через тиск США, - Bloomberg

Індійські нафтопереробні заводи, які є серед найбільших покупців російської нафти, планують зменшити обсяги імпорту у найближчі тижні.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

За даними агентства, державні та приватні НПЗ, зокрема найбільша компанія Reliance Industries Ltd., з жовтня зменшать закупівлі з 1,8 мільйона барелів на день до 1,4-1,6 мільйона барелів.

Обсяги можуть змінитися у разі досягнення Індією торговельної угоди зі США. Сполучені Штати посилили тиск на Нью-Делі через фінансування війни Росії проти України, і вже 27 серпня набуде чинності рішення адміністрації Дональда Трампа про подвоєння американських мит.

За підрахунками Kasatkin Consulting, до 2022 року Індія купувала у РФ мінімальні обсяги енергоносіїв, тоді як нині на її частку припадає близько 37% усього експорту російської нафти.

