Індія планує скоротити закупівлі російської нафти з жовтня через тиск США, - Bloomberg

Індійські нафтопереробні заводи, які є серед найбільших покупців російської нафти, планують зменшити обсяги імпорту у найближчі тижні.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

За даними агентства, державні та приватні НПЗ, зокрема найбільша компанія Reliance Industries Ltd., з жовтня зменшать закупівлі з 1,8 мільйона барелів на день до 1,4-1,6 мільйона барелів.

Обсяги можуть змінитися у разі досягнення Індією торговельної угоди зі США. Сполучені Штати посилили тиск на Нью-Делі через фінансування війни Росії проти України, і вже 27 серпня набуде чинності рішення адміністрації Дональда Трампа про подвоєння американських мит.

За підрахунками Kasatkin Consulting, до 2022 року Індія купувала у РФ мінімальні обсяги енергоносіїв, тоді як нині на її частку припадає близько 37% усього експорту російської нафти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські дрони вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей РФ, - Reuters

Що, поїздка в Москву, для індійського уряду, виявилася невдалою? Не погодилися кацапи продавать нафту, "за копійки"?
26.08.2025 12:59 Відповісти
Вони погодилися продавати ії за рупії.
26.08.2025 13:06 Відповісти
Не сьогодні- завтра (як завжди тут) ця інформація буде спростована. "Друг" Моді особисто це повідомить "другу" Володі.
26.08.2025 13:12 Відповісти
Коли Україна роз'*** усі кацапські НПЗ то там взагалі вже не буде що купляти!
