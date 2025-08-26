РУС
Индия планирует сократить закупки российской нефти с октября из-за давления США, - Bloomberg

індія

Индийские нефтеперерабатывающие заводы, которые входят в число крупнейших покупателей российской нефти, планируют уменьшить объемы импорта в ближайшие недели.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

По данным агентства, государственные и частные НПЗ, в частности. крупнейшая компания Reliance Industries Ltd., с октября уменьшат закупки с 1,8 миллиона баррелей в день до 1,4-1,6 миллиона баррелей.

Объемы могут измениться в случае достижения Индией торгового соглашения с США. Соединенные Штаты усилили давление на Нью-Дели из-за финансирования войны России против Украины, и уже 27 августа вступит в силу решение администрации Дональда Трампа об удвоении американских пошлин.

По подсчетам Kasatkin Consulting, до 2022 года Индия покупала у РФ минимальные объемы энергоносителей, тогда как сейчас на ее долю приходится около 37% всего экспорта российской нефти.

